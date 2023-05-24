Özdağ "İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim" dedi, ilk tepki Davutoğlu cephesinden geldi - Son Dakika
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Özdağ "İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim" dedi, ilk tepki Davutoğlu cephesinden geldi

24.05.2023 13:25

Seçimin 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Ümit Özdağ, "Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak göndereceğim" ifadesiyle gündem yarattı. Özdağ'ın bakanlık şartıyla Kılıçdaroğlu'na destek verdiği yorumları yapılırken bu tweet'e en sert tepki ise Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'den geldi. Temurci, "Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Kazanmak için her yol mübah değildir." dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ saat 11.30 gibi kameralar karşısına geçerek Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

"İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK GÖNDERECEĞİM"

Bu karar siyaset sahnesini hareketlendirirken; Özdağ'ın açıklamadan önce sosyal medyada mültecilerin gönderilmesini isteyen gençlere verdiği yanıt da konuşulmaya devam etti. Özdağ, "Söz Suriyelileri ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin." ifadelerini kullandı.

'İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim' diyen Özdağ'a, Davutoğlu cephesinden sert tepki

"KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH DEĞİLDİR"

Özdağ'ın bakanlık şartıyla Kılıçdaroğlu'na destek verdiği yorumları yapılırken bu tweet'e en sert tepki ise Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı Selim Temurci'den geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci, Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

"Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir."

'İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim' diyen Özdağ'a, Davutoğlu cephesinden sert tepki
YORUMLAR (12)
  • HAYRİ ÇOLAK: BENDE BAKANLIK İSTİYORUM ORTAK OLALİM Mİ CHP AİLE BOYU 80 oy var O? Uzlaşma metninde Ekonomi bakanı olmak isterim ama ????O? Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
  • gönül aydın: Ne oldu şimdi? İyi partiden niçin ayrılmıştı?Şimdi aynı yerde değiller mi? Bunların ne dediğini ne yaptığını anlayan var mı? Kılıçtaroglu hdp ye kayyum kalkacak demişti.Bunlara kayyum devam edecek diyor. Ümit özdağ akşener fetöcüleri partiye doldurdu diye ayrıldı.. Ee şimdi fetöcülerin de olduğu, desteklediği yerde tekrar beraberler..Benim bile nevrim döndü.. Bunların seçmenlerinin normal düşünememesi normal vallahi..?? Cevap Yaz 22 0 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Körler sağırlar birbirini ağırlar, good by Kemal. Cevap Yaz 23 3 Yayından Kaldır
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HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz 'Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak göndereceğim' diyen Ümit Özdağ, gelen tepkilerin ardından geri adım attı 'Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak göndereceğim' diyen Ümit Özdağ, gelen tepkilerin ardından geri adım attı

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Son Dakika Politika Özdağ 'İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim' dedi, ilk tepki Davutoğlu cephesinden geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özdağ "İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim" dedi, ilk tepki Davutoğlu cephesinden geldi - Son Dakika
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