Özdağ ve partililerin ziyarette bulunduğu İstanbul'daki tarihi mekanda tartışma yaşandı! İşletmenin "provokasyon" çıkışı - Son Dakika
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Özdağ ve partililerin ziyarette bulunduğu İstanbul'daki tarihi mekanda tartışma yaşandı! İşletmenin "provokasyon" çıkışı

12.04.2023 09:25

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın partililerle gittiği İstanbul Çengelköy'deki popüler bir çay bahçesinde tartışma çıktı. Partililerin paylaştığı videolarda Zafer Partililerin içeriye alınmadığı iddia edilirken, mekanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kalabalık bir grup işletmemize gelmiş, zorlamacı bir tavırla içeriye girmeye çalışmış, rahatsız olan müşterilerimizin bir kısmıyla tartışmaya girerek, huzursuzluk çıkarmışlardır. İşletmemiz provokasyona maruz kalmıştır" denildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Üsküdar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Akşam saatlerinde Çengelköy'de bulunan Tarihi Çınaraltı'na giden Özdağ ve beraberindekiler mekandaki vatandaşlarla tartışma yaşadı.

PARTİLİLERİN İDDİASINA MEKANDAN YANIT

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Çengelköy'de 'Tarihi Çınaraltı' cafeye hiçbir gerekçe sunulmadan Zafer Partililerin içeriye alınmadığı iddia edildi. Bu iddia Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan yapılan açıklamayla yalanlandı.

"ZORLAMACI BİR TAVIRLA İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Ümit Özdağ ve Zafer Partili kalabalık bir grup işletmemize gelmiş, zorlamacı bir tavırla içeriye girmeye çalışmış, durumdan rahatsız olan müşterilerimizin bir kısmıyla tartışmaya girerek, huzursuzluk çıkarmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Özdağ'ın partililerle gittiği İstanbul'daki tarihi mekanda tartışma! İşletmeden dikkat çeken 'Provokasyon' çıkışı

"İŞLETMEMİZ SİYASİ AMAÇLI ŞOVLARLA PROVOKASYONA MARUZ KALMIŞTIR"

Tarihi Çınaraltı'nın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde; "Sayın Ümit Özdağ ve Zafer Partili kalabalık bir grup işletmemize gelmiş, mekan sahibi tarafından elleri sıkılarak nezaketle karşılanmıştır. Müşterilerimizle iletişim kurmak isteyen Sayın Ümit Özdağ'a, daha önceki seçim dönemlerinde diğer siyasi parti temsilcilerinden de rica ettiğimiz gibi insanların rahatsız olmayacağı şekilde küçük bir grupla propagandalarını yapmaya imkan verildiği halde kalabalık kitle agresif ve zorlamacı bir tavırla içeriye girmeye çalışmış, durumdan rahatsız olan müşterilerimizin bir kısmıyla tartışmaya girerek huzursuzluk çıkarmışlardır. Tarihi Çınaraltı kendi sektöründe yazılı ve görsel basında en fazla habere konu olan, Çengelköyümüzle özdeşleşmiş köklü bir müessesedir. Bu mekan her şeyden önce dışarıdan yiyecek getirmeye müsaade ederek Çengelköy esnafının ortak salonu gibi çalışmaktadır. Müşterilerini hiçbir ırk, mezhep, meşrep ve siyasi aidiyet ayrımı yapmadan Türk örf ve âdetlerine uygun bir şekilde karşılayıp misafir etmektedir. Tüm İstanbulluların yakından tanıdığı işletmemiz birilerinin siyasi amaçlı şovlarla provokasyonuna maruz kalmıştır. Sayın Ümit Özdağ ve çevresindeki Zafer Partili şahısların, işletmemizin ticari imajına zarar veren, Türk örf ve âdetlerine uygun olmayan bu davranışlarını esefle kınıyoruz."

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Son Dakika Politika Özdağ ve partililerin ziyarette bulunduğu İstanbul'daki tarihi mekanda tartışma yaşandı! İşletmenin 'provokasyon' çıkışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özdağ ve partililerin ziyarette bulunduğu İstanbul'daki tarihi mekanda tartışma yaşandı! İşletmenin "provokasyon" çıkışı - Son Dakika
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