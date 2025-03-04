Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen sene 445 kadın cinayeti yaşandığını, bu yılın ilk iki ayında bu sayının 64 olduğunu iddia ederek, "Kadınların maruz bırakıldığı şiddetin kaynağı sistemin ta kendisi." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nın başında, daha önce İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'i kürsüye davet ederek, parti rozeti taktı.

Beker, Özel ve CHP milletvekillerine teşekkür ederek, "Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içerisinde bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Daha sonra konuşmasına devam eden Özel, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat eden sanatçı Edip Akbayram için taziyelerini iletti. Akbayram'ın, ezilenlerin melodik sesi ve Cumhuriyet'in sanatçısı olduğunu belirten Özel, "Edip abi sana söz veriyoruz, selam olsun sana, güzel günler göreceğiz ve senin huzuruna bir kez de böyle geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın emekçilerin, şehit annelerinin, çiftçi kadınların grup toplantısında yer aldığını bildiren Özel, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Geniş tanımlı kadın işsizliğinin yüzde 38, kayıt dışı işlerde çalışan kadınların oranının ise yüzde 34 olduğunu ileri süren Özel, "Bu tablo, kadınların emeğinin sistematik olarak görmezden gelindiğinin, sömürüldüğünün, sosyal adaletin erozyona uğratıldığının en önemli kanıtı." dedi.

Kadına yönelik şiddete tepki gösteren Özel, geçen sene 445 kadın cinayeti yaşandığını, bu yılın ilk iki ayında bu sayının 64 olduğunu iddia etti. Özel, "Kadınların maruz bırakıldığı şiddetin kaynağı sistemin ta kendisi." ifadesini kullandı.

Özel, iktidar olduklarında İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını bildirdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında yaşamını yitiren 78 kişi için Grand Kartal Otel'in önünde 2 Mart Pazar günü düzenlenen anma törenine katıldıklarını hatırlatan Özel, Grand Kartal Otel'in yanı sıra Soma'da, Afyon'da, Çorlu'daki tren kazasında, Ermenek ile Madımak'ta hayatını kaybedenler için adalet beklediklerini dile getirdi. Özel, "Söz veriyoruz, unutmuyoruz, unutturmuyoruz, affettirmeyeceğiz ve teker teker hesabını soracağız." dedi.

Özel, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davada zaman aşımı dolayısıyla bazı sanıkların tahliye edilmesine tepki gösterdi.

"Hesabı, kitabı kendiniz yapın"

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) şubat enflasyonunu yüzde 2,3, yıllık enflasyonu 39,1 olarak açıkladığına işaret eden Özel, TÜİK verilerinin gerçek olmadığını öne sürdü.

ENAG'ın enflasyon verilerinin, TÜİK'in iki katı olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun dört bir yanında AK Parti'ye MHP'ye oy veren, TÜİK'in açıkladığı fiyatlara göre maaşlarına zam alanlara soruyorum; geçen sene bugün 50 lira olan mal bugün sokakta, pazarda, markette 70 liraysa TÜİK haklı, 90 liraysa ENAG haklı. Hesabı, kitabı kendiniz yapın. Ben esnafı gezdiğimde çocuk elbisesi soruyorum, tam iki katına çıkmış. Sucuk soruyorum, iki buçuk katına çıkmış. Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin, ramazan başında pazarda fiyat araştırması yaptığı 39 ürünün 36'sına astronomik zam gelmiş."

Enflasyonun düşmediğini ifade eden Özel, bugün Türkiye'deki gerçek enflasyonun yüzde 80 olduğunu, geçen yıl 100 liralık malın, bugün 180 liraya satıldığını söyledi.

Ramazanda en çok tüketilen tatlılardan birinin güllaç olduğuna işaret eden Özel, "Bir tepsi güllacın evdeki maliyeti bütün malzemesiyle 2018'de 25 liraymış, bugünkü maliyeti yüzde 1320 artışla 355 lira olmuş. 25 liradan 355 liraya." dedi.

Özel, asgari ücretle çalışanların ve emeklilerin, iftar sofrasında tüketmek amacıyla et alabilmek için soğuk havada ucuz et kuyruğunda beklediğini dile getirdi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahalarının özelleştirilmesini istemeyen maden işçilerinin eylemlerini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Madenciler yürüdüler, eylem yaptılar, açlık grevi yaptılar, 4 ay önce bu işi durdurdular. O gün hükümetten de birçok yetkili gidip sözler vermişti. Bugün özelleştirmenin ilk günü. Biz CHP olarak yöneticilerimizle, milletvekillerimizle Çayırhan işçilerine olabilecek en büyük desteği verdik. Bundan sonra da Çayırhan madencilerini desteklemeye, mücadelelerine omuz vermeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz; Anayasa'ya göre madenler milletindir, onları işletme görevi devletindir. Özelleştirmelerin tamamı haksızdır, hukuksuzdur. CHP gelecektir, madenler yeniden milletin olacaktır."

(Sürecek)