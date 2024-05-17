Özel'den 28 Şubat davası hükümlülerine yönelik af kararına ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özel'den 28 Şubat davası hükümlülerine yönelik af kararına ilk yorum

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Şubat davasından hüküm giyen emekli generaller için verilen af kararını değerlendirdi. Özel, "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" dedi. Öte yandan kararın Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti.

17.05.2024 09:21  Güncelleme: 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasından ceza alan Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker'in de aralarında olduğu generallerin kalan cezalarını kaldırdı. Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi.

ÖZEL'DEN KARARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın 28 Şubat davasından ceza alan generallerin kalan cezalarını kaldırmasını "gecikmiş ama doğru bir adım" diye yorumladı.

"AİLELERİNİN GÖZÜ AYDIN"

Özel, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" dedi.

Özel'den 28 Şubat davası hükümlülerine yönelik af kararına ilk yorum

ÖZEL-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDE ÖNE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan ikili görüşmede, Özel'in talepleri sonucunda 28 Şubat davası sanıkları gündem olmuştu. Erdoğan'ın CHP'ye yönelik iade-i ziyaret yapacağını belirtmesi ve normalleşme sürecine ilişkin çağrılarda bulunmasının ardından alınan af kararı Özel ve Erdoğan arasındaki görüşmeyi yeniden gündeme getirdi.

Özel\'den 28 Şubat davası hükümlülerine yönelik af kararına ilk yorum

Cevat Temel Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak, Çetin Doğan, Özgür Özel, Çevik Bir, 28 Şubat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den 28 Şubat davası hükümlülerine yönelik af kararına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yakup Becerikli: aşırı derecede yanlış bir karar, 5 25 Yanıtla
    Mustafa POLAT: Mesela sayın becerikli?? Şimdi benzeri bir süreci terörist öcalanda da yaşayacağız acaba o zaman ne diyeceksin. 0 1
  • DORUĞUN GERZESİ: tabii ki bu konuşmalardan sonra oldu. ama yaşlı insanları tutmanın mntığı yok mesela 60 suç kaydı olan adam dışarda olup 61 . yaparken yakalanıyor. 20 2 Yanıtla

16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:46 Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi! İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: Özel'den 28 Şubat davası hükümlülerine yönelik af kararına ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement