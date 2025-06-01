Özel\'den Kılıçdaroğlu\'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

CHP Kurultayı'na ilişkin 30 Haziran'daki dava ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi; " Hukuk çerçevesinde asla bir şey beklemiyorum. Çünkü orada üç beş tane meczubun iftiraları dışında bir şey yok ve MASAK raporu tertemiz geldi. MASAK raporunda iddiaları destekleyecek hiçbir şey yok. Hukuk çerçevesinde yok ama ben zaten bu davayı sonuç odaklı değil süreç odaklı bir dava olarak görüyorum. Partiyi tartıştırmak en büyük kazanımları. Bu yüzden akıllı olup partiyi tartıştırmamak lazım."

"Tarihin en büyük saldırısı altında parti bu kadar birleşmiş, bütünleşmiş" diyen Özel, "O her birinin haysiyetiyle, şahsiyetiyle oynanan delegeler toplanmışlar ve tarihin en yüksek oy oranıyla, geçerli oyların tamamını vererek tarihte ilk kez genel başkan listesini deldirmeyerek sahip çıkmışlar. 31 Mart gecesi TRT birinci partiyi söyledi, anketler şu anki durumu söylüyor, delege söyledi, meydanlar söylüyor, bana burada laf düşmez" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddiaları hakkındaki sözlerine yanıt verdi. T24'e konuşan Özel "Benim burada söyleyecek hiçbir sözüm yok. Cumhuriyet Halk Partisi 'nin içinde bulunduğu durumu, kazanımı 31 Mart akşamı TRT ekranları gösterdi. 47 yıl sonra birinci parti. Ben bir sürprizim var demiştim. 47 yıl sonra birinci parti olduk. Şu anda yapılan bütün anketler gösteriyor, meydanlar gösteriyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapmıştı. "Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda" diyen Kılıçdaroğlu, "Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, "Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam" demişti.

Kılıçdaroğlu, şunları ifade etmişti; "20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim. Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…

"BEN POLEMİKLE DEĞİL HALKLA KONUŞAN BİR SİYASETÇİYİM"

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda. Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda. Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar. Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız. Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız. Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim. Ve beni tanıyan herkes bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam.

Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir. Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e özel yeni bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz" cümlesiyle anlatmak istediğini şöyle açıklamıştı: "Bu cümleyle anlatılmak istenen şudur: Parti içinde veya dışında; kim olursa olsun, partiyi yıpratmak, itibarını zedelemek, karanlık kampanyalarla hedef göstermek isteyenler varsa, bu kişilere karşı verilecek mücadele yine partinin kendi ahlakı, tarihi, değerleri, ilkeleri (yani harem-i ismetinde) içerisinde kalarak verilecektir. Yani düşmanlarla onların kullandığı çürümüş yöntemlerle değil, partinin temiz, onurlu ve ilkeli yapısı içinde hesaplaşılacaktır. Aynı zamanda bu ifade, partinin kendi içindeki çürümeye karşı da bir gözdağı ve kararlılık beyanıdır. Parti içinden veya dışından kim dokunulmaz zannediyorsa, partinin 'lekesizliğinde' boğulacaktır."