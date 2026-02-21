Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan\'a seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 91. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini Kocaeli'nde gerçekleştirdi. Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı ücretli otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Özel, konuyla ilgili elinde belgelerin olduğunu iddia etti.

"ELİME İKİ BELGE ULAŞTI"

CHP lideri Özel, şunları söyledi: "Dün elimize iki belge ulaştı. Bunlardan birisi 4 ay önce, 17 Kasım 2025; Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne yazmış: 'Otoyolların bir kısmını özelleştirirseniz daha önce yapılan kiralama ve tahsisler kendiliğinden düşecektir.'

Diyor ki: 'Sizin güzergahınızda birine tahsis verdin, kiralama yaptın otoyol üzerinde; ben bunları yakında özelleştireceğim, kendiliğinden düşecek. Bunu bilin, kiralama yaparsanız sözleşmeye bunu yazın.'

"MİLLETİN MALINI BU ŞEKİLDE SATTIRMAM"

19 Kasım'da başka bir yazı yollamış köprülere: 'Yabancı bir danışmanlık firması gelecek, iki Boğaz köprüsünde, otoyollarda incelemede bulunacak; onlara yardımcı olun' diyor. Buradan bir kez daha soruyorum Kocaeli'nden, bu Ramazan mübarek günde Sayın Erdoğan'a soruyorum: İster iftarda yanıtla, ister yarın öğlende ama şunu yanıtla: Bu iki köprüyü, yedi otoyolun 25 yıllık gelirini, 5 yıllık kira karşılığında vermeye; bu milletin altın yumurtlayan tavuğunu yabancılara satmaya karar verdin mi vermedin mi? Buradan ifade ediyorum: Bu milletin malını bu şekilde sattırmam, sattırmam, sattırmam!"