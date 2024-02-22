Özel: Seçilen belediye başkanlarımız, 1 Nisan günü sabahı belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacak

Politika

CHP lideri Özgür Özel katıldığı televizyon yayınında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklaması konusunda yöneltilen soruya "Seçilen bütün belediye başkanlarımız, 1 Nisan günü sabahı belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacak" cevabını verdi.

"İKİ DÖNEMDİR HATAY'I KAZANAN BİR BAŞKAN VAR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, HalkTV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu. Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde; "Hatay yanlış yapamayacağımız bir yer. Hatay'da sadece siyaset yapmıyoruz. Hatay'ın travmasına anlayış gösteriyoruz. Hatay'ın bir duygusu var, siyaset o duyguları bir yerde yok sayma işi değil o duyguları doğru yönetme işi. Memleketim Manisa'da bir anket yaptık, Hatay'da beş anket yaptık. Her şeyi anketlere bağlamak da doğru değil ama İzmir'e Manisa'ya bir heyet yolladık Hatay'a üç farklı heyet yolladık dördüncüsü de son kalan aday adaylarının hepsini genel merkezde ağırladık ilçe adayları için. Hatay Büyükşehir, Türkiye'de Hatay'ı aşan bir noktaya geldi. Hatay'da biz yüzde 20-30 oy alabiliyorken iki dönemdir Hatay'ı kazanan bir belediye başkanı var. Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde CHP'nin gösterebileceği en iyi aday. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunmasını kötü süreç yönetimi olarak düşünmüyorum. Düşündük, taşındık, verdiğimiz karar Lütfü Savaş'la devam etme şeklinde oldu. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunarak olmasını kötü süreç yönetimi olarak düşünmüyorum.

"HATAY'I AK PARTİ'YE TESLİM ETMEMEK İÇİN YAPTIM"

Hatay'ın kaderi, Hatay'ın muhalif seçmenlerinin elinde. AK Parti'yle CHP kafa kafaya yarışıyor. 10 puan muhalif partilerde oy var, 20'ye yakın da kararsız veya protesto seçmen var. Bu seçmen, seçimin kaderini belirleyecek. Lütfü Savaş'ı aday yapmayayım da Hatay'ı AK Parti mi alsın? Lütfü Savaş kazanıyor seçimi. Hatay'da kazanmak ve Hatay'ı AK Parti'ye teslim etmemek için yaptım." Şu gerçeği görüyorum; neredeyse yüzde 20'lik kendiliğinden bir destekten mahrum olduğumuz görüyorum. Ancak oy oranında da bir artış bekliyorum, elimizdeki belediyelerin tamamını tutmak ve üstüne yenilerini tutmak istiyoruz. İlk akla gelen Bursa.

"AĞLAYA AĞLAYA AHMET AKIN'I ÇEKTİK"

Geçen seçimde Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir'i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın'ı çektik ve bir başkası konuldu. Bir başkası istedi ve onu koyduk. Hem seçimi kaybetti hem AK Parti'ye geçti. Çok değer verdiğim, 'Ablam' dediğim sevgili Meral Akşener, siyaset ilişkisinin dışında yıllarca hep beraber çalıştık, bir gün şöyle bir söylemişti; Ahmet Akın saygılı bir şekilde duruyordu, bizi göstererek, 'Bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet, ben o borcu bir gün öderim' dedi. Ahmet kazandığı büyükşehiri ağlaya ağlaya bıraktı. Beni geçmişte Balıkesir'e ve genç arkadaşıma bir borcum vardı. Ben gereğini yapıyorum der mi, benim tanıdığım Meral Hanım der. Ben böyle bir şeyi Ahmet ve Balıkesir için bekliyorum. Balıkesir ve Ahmet'le helalleşme zamanı, bence sayın Genel Başkan bunu yapar."

"GEBZE'DE ERKAN BAŞ'I DESTEKLİYORUZ"

Özgür Özel, Gebze'de Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) adayı Erkan Baş'ı destekleyeceklerini açıklayarak, "TİP'le şöyle bir çalışma yaptık. Onlar bizi kaybettirme riski olan yerlerde aday göstermiyorlar. CHP'nin kafa kafaya çalıştığı yerlerde aday göstermiyorlar. Bir işçi kenti olan Gebze'de, ilçe belediyesinde Erkan Baş genel başkan olarak iddia ortaya koydu, kendisini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İZMİR CHP'NİN AMİRAL GEMİSİ"

"İzmir'de seçimi kaybetme riski var mı?" sorusuna yanıt veren Özel, "Hayır. İzmir, CHP'nin amiral gemisi olan bir yer. İzmir değişim istiyor. İzmir notu en kıt seçmen. Çünkü çok haklılar. Yıllardır partiyi sırtında taşıyor seçmen. İzmir bir değişim istiyordu, biz bunu gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"MAL VARLIĞINI AÇIKLAYACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasına ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, "Seçilen bütün belediye başkanlarımız, 1 Nisan günü sabahı belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacak" ifadelerini kullandı.