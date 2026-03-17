Özgür Özel: Adalet Bakanı\'nın Mal Varlığı Alarm Veriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özel, ülkenin demokrasi tarihi boyunca çok darbe gördüğünü belirterek, "Milletin iradesine yapılan her darbe, demokrasimizi zayıflattı, halkımızı fakirleştirdi; ancak birileri bu süreçlerden kısa süreli olarak karlı çıktılar. Onları kendilerine kar saydılar. Ama tarih darbecileri değil, darbenin mağdurlarını haklı gördü, haklı çıkardı. Her darbede, her kumpasta aparatlar ve maşalar hep oldu. Sonrasında da darbeciler tarafından kısa ve orta vadede ödüllendirildiler. Uzun vadede milletin vicdanında mahkum oldular, mahkum edildiler. Sonuçta bu süreçlerden kaybeden milletimiz oldu, ülkemiz oldu, devletimizin yurt dışındaki imajı oldu" ifadelerini kullandı.

'HUKUKSUZLUĞUN MİMARI, ADALET BAKANI OLDU'

CHP'ye yönelik birçok operasyonda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in imzasının bulunduğunu söyleyen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun beraatine karar veren, diplomada sahtecilik doyasına bakan hakimlerin de görev yerlerinin değiştiğini söyledi. Özel, "Bu kadar hukuksuzluğu yapan kişi Adalet Bakanı oldu. Bir gün önce 23.59'da 'Ben tarafsızım' diyen kişi 00.00'da Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıyla AK Parti'nin bakanı oldu. Ertesi gün AK Parti il başkanları toplantısında 'Partimizin başarısı için çalışmaya devam edeceğim' dedi. Aklımızı oynatmış olmamız lazım, bunların konuşulduğu bir ülkede siyaset yaparken, gazetecilik yaparken, her şey normalmiş gibi davranmak için. İstanbul'daki yardımcısı Can Tuncay, Bakan Yardımcısı oldu. Diğer yardımcısı Burak Ceyhan, Bakan Yardımcısı oldu. Ekrem Başkanı tutuklayan hakim Songül Özdemir Aydoğdu'nun eşi Abdullah Aydoğdu, Bakan Yardımcısı oldu. Ayrıca Mehmet Murat Çalık ve İBB kumpas davalarında tutuklama kararını veren Berna Tutka, Akın Gürlek'in devir teslim törenine geldi" diye konuştu.

'BUNLARIN HESABINI AKIN GÜRLEK SORACAK'

Özel, Akın Gürlek'in CHP'ye yaptıklarının karşılığının kariyer yükselişiyle sınırlı kalmadığını söyleyerek, "Ortada açıklanamayan bir lüks yaşam, zenginleşme vardı. Zekeriya Öz'e lüks otomobil verenler, 'Seçim kampanyasında 40 gün bir iş adamı araba vermiş' diye Avcılar Belediye Başkanını içeride tutanlar, Akın Gürlek'e görevi boyunca bir iş adamından tahsisli İBB'den araç verdiler. 540 gün boyunca lüks araca bindi. Boğaza nazır lüks bir villa verdiler. Şerefli, namuslu savcılar, hakimler mütevazi lojmanlarda kalırken ya da kirada otururken, sadece o lüks villanın tadilatına 62 milyon lira harcandı bugünkü kurla. 87 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı alıcı gözüyle gezdi, pazarlık etti. Lüksemburg'da o yatın bir eşi var, şimdi limanda demirli. Türkiye'den alınmadı, Hollanda'dan alındı. Lüksemburg'da bir limanda demirli. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak soruşturmalarda yapılan haksızlık, hukuksuzlukları, yapılan tehditleri, 'İBB Borsası, haksız kazanç, hepsinin delili var, ispati var' dedikçe, HSK'dan bir murakıp gelip sormadı. 5 dosya yolladık kapağını açan olmadı. Peki, bugün ne oldu arkadaşlar? O HSK'nın Başkanı Akın Gürlek oldu. Şimdi bunların hesabını sorması gereken yerin başı, Adalet Bakanı olduğu için Akın Gürlek oldu" dedi.

'19 YILLIK MAAŞI 2 DAİREYE YETMİYOR'

Özel, tapu görselleri göstererek, "Arkadaşlar elde 12 mülk var, 325,5 milyon lira ortalama değeri. Satılan 4 konut var, değeri 126,5 milyon lira. Toplam 452 milyon liralık gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Hesapta, kenarda bir kuruş para yoksa gayrimenkuller ve satılan gayrimenkullerin değeri 452 milyon lira. 19 yıl boyunca bütün maaşlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Türkiye'deki en yüksek maaştan alsa, biriktirse ve bir ekmek almasa, bir kilovatsaat elektrik parası ödemese, bir şişe suyu alıp içmese toplam maaşları 45 milyon lira. Toplam gelir 452 milyon lira. 19 yıllık maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. Bir başka deyişle 10 hakim ve savcı, 19 yıl çalışsalar ve bütün parayı birleştirseler bunların hepsini aynı anda alıyorlar" ifadelerini kullandı.