Özgür Özel: Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışmaya kapalı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin tartışmaya açık olmadığı ve değiştirilemez olduğu fikrinin taş gibi yanındadır, arkasındadır. Bu memlekette, bu ülkede bu konu tartışmaya kapalıdır." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na değinerek, "akla gelen her şeyden para alınacağını" öne sürdü.

Fona ilişkin hesapların yapıldığını ve 70 ile 80 milyar lira arasında vergi toplanacağının ifade edildiğini hatırlatan Özel, "Sadece beyannamelerden 75 milyar lira toplayacaklar. Ne için? 'Efendim İsrail saldıracak, tehlike büyük, pamuk eller cebe...' Meğer o gizli oturumda, havanda su dövdükleri, Tayyip Bey'in gizli oturumu hesap edemeyip, 'Bir bildiğimiz var, tehlike büyük' deyip, akşam televizyonda konuştuklarının hepsi, hepimizden bu paraları almak içinmiş." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, AK Parti iktidarının 30 Temmuz 2003'te kredi kartı sözleşmelerini damga vergisinden muaf tuttuğunu ama 21 yıl sonra tüm kredi kartlarının yarısından yepyeni bir vergi alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Vergi kazanandan alınır. Kredi kartını veren banka mı kazanıyor, alan vatandaş mı kazanıyor? Alışveriş yapma ihtimali olandan vergi almaya kalkıyor ama Türkiye'nin en büyük karlarını eden bankalara değil, kredi kartından kendini döndürmeye muhtaç vatandaşın gırtlağına çöküyor. Yapılmayan alışverişten vergi almaya kalkan Deli Dumrul'a diyorum: Bu vergiyi, bu parayı alamazsın, alamayacaksın. Onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkartacaksın. Alacaksan, Türkiye'nin en çok para kazanan bankalarından alacaksın. Ondan alacağı kredi kartıyla çocuğuna mama alan, bez alan, evladının ilacını alan, evinin tüpünü ödeyen, evladına süt alan, anasının evinin doğal gaz parasını kredi kartından çektiren garibanın yakasından düşeceksin kardeşim."

"O teğmenler Mustafa Kemal'in tarafında"

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle mezun olan teğmenlere soruşturma açıldığını anımsatan Özel, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve okullarda görev yapan askeri idari personele de soruşturma açılarak farklı yerlere tayin edildiklerini söyledi.

Törende yaşananlardan, okullarda çalışan subayların sorumlu tutulduğunu dile getiren Özel, "Bu yanlıştır, haksızlıktır. Ne demiş teğmenler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' Kimin olacaklar? Teğmenler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyecekler de 'Trikopis'in askerleriyiz' mi diyecek? O teğmenler Mustafa Kemal'in tarafında. 'Ne ölüme ne dirime gelsin' diyen fesli deli Kadir'in dirisine sen gittin, elini sıktın, elini öptün, hürmet ettin, cenazesine 5 bakan gönderdin. Biz, Mustafa Kemal'in tarafındayız. Senin o çok hürmet ettiğin fesli deli Kadir, Yunan'ın tarafındaydı, 'keşfe Yunan kazansa' diyordu. Biz tarafımızı muhafaza ediyoruz. Anlaşılan bu teğmenler ceza alırsa, sen de tarafını tekrar göstereceksin." sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, Meclisin açıldığı 1 Ekim'den bugüne kadar ülke genelinde yaşanan sağlıkta şiddet vakalarından örnekler vererek, AK Parti iktidarı boyunca hekime ve sağlık emekçilerine karşı şiddetin hızla arttığını savundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerinin partilerine yaptıkları son ziyarette, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini paylaştığını aktaran Özel, "Biz de hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, sağlık emekçilerimizin CHP olarak haklı taleplerinin her zaman olduğu gibi şimdi de sonuna kadar yanındayız, doktorlarımızın, emekçilerimizin arkasındayız." dedi.

"Suçları işleyenler çok kısa sürede tekrar aramıza karışmaktadır"

Özel, geçtiğimiz hafta kadın cinayetleri, çocuk istismarları ve aydınlatılmayan cinayetlerle meşgul olduklarını ve üzüldüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İktidar partisi çıkmış, 'cezasızlık algısı var' diyor. Cezasızlık algısı vardır çünkü bu memlekette bu suçları işleyenler çok kısa sürede tekrar aramıza karışmaktadır. Bunu kim yapmaktadır? Bugüne kadar yargı paketlerini kim yaptıysa, uyarılarımızı kim dinlemediyse, infaz kanununu zırt pırt kim değiştirdiyse, cezaevlerini dünya kadar suçsuz günahsız öğrenciyle, gazeteciyle, önüne geleni terörist ilan eden bu anlayış yüzünden kim doldurup, Kovid-19'da kim çaresiz kaldıysa, cezasızlık algısına sebebiyet veren onlardır."

"Mayınlı araziye Numan Bey'i yolluyor"

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmalara değinen Özel, şu görüşleri paylaştı:

"HÜDA PAR'cıların açtığı tartışmayı, Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışmasını kendileri sürdüremiyor, 'sorunumuz yok, konuşmayız' diyor ama o mayınlı araziye Numan Bey'i yolluyor. Numan Bey çıkmış bir de en son şunu söylemiş, 'Kendimizden ve ne yapmak istediğimizden çok eminiz'. Kim? Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmaya açmak, Meclis Başkanlığının kurumsal görüşü değilse, Anayasa'nın değişmez maddesini konuşmak tarafsız Meclis Başkanının işi değilse, bu çoğul laf kimin? Kimsiniz siz? 4 HÜDA PAR'lı ile bir sensen 5 kişisiniz. Senin yanında MHP var mı? Devlet Bey baktı ki o gittiğin yolda mayına bastın seni bıraktı. Tayyip Bey yanında durmadı. Şimdi bakalım ne diyeceksin?

HÜDA PAR üzerinden, gerek yeniden bir kez daha seçilebilmek ümidiyle anayasayı, yani 'Her doğana değil Erdoğan'a yapılmış' anayasayı yeniden Erdoğan için değiştirmek amacıyla bin bir numarayla anayasa masasına bizleri çekebilmek için bin yol deniyorlar, bir tanesi de Kurtulmuş'un seçtiği yoldur. Orada yazanın ruhu şudur; Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle de milletiyle de ülkesiyle de bölünmez bir bütündür, tartışmaya kapalıdır, nokta. Sen diyorsun ki 'üzerinde kalem oynatalım'. Ona gelince, senin HÜDA PAR bayrağa, Anıtkabir'e, başkente, İstiklal Marşı'na karşı, öbürü başkasına karşı. CHP, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin tartışmaya açık olmadığı ve değiştirilemez olduğu fikrinin taş gibi yanındadır, arkasındadır. Bu memlekette, bu ülkede bu konu tartışmaya kapalıdır."

"Muhalefette yumuşamayacağımız belli"

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü grup toplantısında normalleşme konusundaki ifadelerine ilişkin, "Sayın Bahçeli, bu normalleşmenin neden bu noktaya geldiğini biliyorum, geçen hafta sen de il başkanlarını topladın. Bu hafta sonu, 81 il başkanımız tartıştılar. Dedikleri şu, 'Normalleşme millette karşılık buldu, CHP'nin siyaset alanını açtı, milletin tüm görüşleri birbirine ifade etmesine, gerçek bir demokrasiye olanak sağladı'. Anketlere bakıyoruz, normalleşmeye destek... Tayyip Bey 'yumuşama' diyordu, kimse 'yumuşama' demek istemiyor. Muhalefette yumuşamayacağımız belli." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin normalleşmeye karar verdiğini kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"Devlet Bey demiş ki 'Uzattığım el, hesapsızdır, iyi niyetlidir'. DEM'e uzattığı eli söylüyor. Düne kadar 'kapatılsın' dediği partiye, 'hazine yardımına el konsun' dediği partiye, el konmayınca 'Anayasa Mahkemesi de kapatılsın' dediği partiye, 'terör yuvası' dediği partiye; bize, o partiye, seçilmiş milletvekilleriyle diyalog kurduğumuz, el sıktığımız için demediğini bırakmayan Devlet Bey, 'uzattığım el hesapsız, kitapsız' demiş. Ben ona diyorum ki; Devlet Bey, doğrusunu yapıyorsun, el uzatmak iyidir, el sıkışmak iyidir. Konuşmak, kavgadan iyidir. Diyalog, kuru inattan iyidir. Barışmak, küslükten iyidir. Bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Dün bana dediklerini dönüp de şimdi sana söylemiyorum. Diyorum ki el uzatman doğrudur. Milletin temsilcisine uzatılan kendine uzatılan eldir. Milletin temsilcisine gösterilen saygı, onu seçene gösterilen saygıdır."

Özel, CHP'nin bu sürece ilişkin kendi ifadelerini kullanacağını belirterek, "Bir takım ezberlerle, maksatlarla veya hesaplarla konuşanların ya da 3-5 fazla reyting için ortalığı gerenlerin ağzıyla değil, bu parti genel başkanının, grup başkanvekillerinin, sözcülerinin, milletvekillerinin ağzıyla konuşacak. Bu parti konuşmak veya milliyetçiliğini ispat için Devlet Bey'den icazet almayacak. Bu parti demokratik bir açılım için DEM'den de çağrı beklemeyecek. Ne Devlet Bey'in bizi hapsettiği yerde, ne DEM'in Eş Genel Başkanının bize işaret ettiği, istikamet verdiği yerde, ne Devlet Bey'in korkularını, sözde endişelerini sözde haklı çıkartacak bir şey yaparız, ne DEM'in geçmişte birtakım referanslarla ortaya koyduğu güvensizlik üzerinden 'aman kendimizi birine beğendireceğiz' diye olmadık bir şey yaparız." ifadesini kullandı.

"Cumhuriyet Resepsiyonu'nu Çankaya Köşkü'nde yapın"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Özel, şunları dile getirdi:

"Bu sene, Cumhuriyet Resepsiyonu'nu, Atatürk'ün vasiyetine rağmen, tüm yargı kararlarına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrına bir hançer gibi saplanmış o sarayda değil de milletin, Atatürk'ün evinde, Çankaya Köşkü'nde yapın. O resepsiyonu Çankaya Köşkü'nde yaptığınız taktirde, göreceksiniz ki bu parlamentonun milletvekillerinin, partilerinin, siyasilerinin hepsi gelecek. Devlet Bey, Mecliste sıktığınız eli yine sıkacaksanız, gelin Çankaya Köşkü'ne, Cumhuriyet'in, Atatürk'ün ve milletin gerçek evine, hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü'ne o resepsiyonu taşıyın. 10 yıldır yarattığınız o suni ayrışmadan bu milleti kurtarın. Cumhuriyet Resepsiyonu'nun Çankaya Köşkü'nde yapılmasını, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a önemle ve kaçınmaması, bu memleketi kutuplaştıracak bir adım atmaması ümidiyle teklif ediyorum."

(Bitti)