Özgür Özel: Anıtkabir'e Yürüyüşe Devam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , "Sizden ricam her biri vatanın evladı, her biri aile babası, annesi, aslında çoğu atanamayan öğretmen, polislerimiz, her meslekten onları incitmeden ama önünüze konulan barikatı da asla ve asla dinlemeden hep beraber sel oluyoruz ve Anıtkabir 'e akıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüme kararı aldı. Ankara Valiliği, dün yaptığı açıklamada CHP'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1'inci TBMM binasından Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenme talebinin reddedildiğini açıkladı. Özel, yürüyüşün en önünde olacağını belirterek kararı tanımadıklarını duyurdu. Bugün 1'inci Meclis önünde toplanan Özgür Özel, partililer ve vatandaşlar Anıtkabir'e yürüyüş için bir araya geldi. Yürüyüş için Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

'YIKAR GEÇERİZ'

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Valiliği dün akşam bir yazı yollayarak bunu yapamayacağımızı, yürüyemeyeceğimizi, toplanamayacağımızı söyledi. Valinin şahsen suçu yok, arada kalmış; bir yanda Gazi Mustafa Kemal'in askerleri, bir yanda cuntanın kurşun askerleri. Biz toplanacağız, Ata'ya yürüyeceğiz deyince, bundan rahatsız olan birileri valimize, emniyet müdürümüze baskı yapıyorlar. Onlar da bize yazı yolluyor, diyor ki: 'Eğer ki yürüyecekseniz, bir yerde toplanacaksanız 1'inci Meclis'in önü olmaz, Keçiören'deki Kalaba Meydanı'na gideceksiniz'. Sayın Vali, elçiye zeval olmaz. O seni atayan, sana bu talimatları verene söyle: 'Kalaba Meydanı'na gidemezlermiş çünkü çok kalabalıklarmış' de. Herkes şunu bilsin: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece partililer değil, Ankara'da, Başkent'te Gazi Mustafa Kemal'in emanetine sahip çıkanlar olarak ne yılarız, ne korkarız, ne de Ata'mızla aramıza barikat kabul ederiz. Yıkar geçeriz."

'BİZ MECLİSİN KIYMETİNİ BİLİRİZ'

Egemenliğin millete verilişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yılı olduğunu anımsatan Özel, "Atatürk'ün bu kutlu günü çocuklara armağan ettiği gündeyiz. Çocuk bayramında buradan Türkiye'nin bütün çocuklarına sesleniyoruz: Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Buradan Türkiye'nin bütün demokratlarına, bütün milliyetçilerine, bütün muhafazakarlarına, Türkiye'nin bütün aydınlarına ve tüm Atatürkçülere sesleniyoruz: Biz meclisin kıymetini biliriz, egemenliğin kıymetini biliriz. Milli Egemenlik Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NU SİLİVRİDE TUTANLARA YAZIKLAR OLSUN'

Özel, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin de "Bugün İstanbul'da 6.2 şiddetinde bir deprem gerçekleşti ve Ankara'dan İstanbul'u selamlıyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi buradan İstanbul'a gönderiyoruz. Maalesef deprem deyince akla hemen alınan tedbirler geliyor ve ilk olarak gözler Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüyor. AFAD'a bakıyoruz, AFAD'daki koordinasyonu görüyoruz ama orada bir koltuk boş. O koltukta oturması gereken, İstanbul'un afetinde, acil durumlarında koordinasyonun başında olması gereken, milletin vazife verdiği, 'İstanbul'un muhafızısın' dediği Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de tutanlara yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle konuştu:

"Sizden ricam: Her biri vatanın evladı, her biri aile babası, annesi, aslında çoğu atanamayan öğretmen, polislerimiz, her meslekten… Onları incitmeden ama önünüze konulan barikatı da asla ve asla dinlemeden, hep beraber sel oluyoruz ve Anıtkabir'e akıyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birinci Meclis önünde yaptığı konuşmanın ardından alanda toplanan partililer ve vatandaşlarla birlikte Anıtkabir'e yürüdü.