Mansur Yavaş'ın ''adaylık'' çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mansur Yavaş'ın ''adaylık'' çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "PGartim aday gösterirse elbette Cumhurbaşkanı adayı olacağız ve mutlaka kazanacağız" açıklamasıyla ilgili konuştu. Özel, "Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız" dedi.

30.09.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "PGartim aday gösterirse elbette Cumhurbaşkanı adayı olacağız ve mutlaka kazanacağız" açıklamasıyla ilgili, "Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'IN "ADAYLIK" ÇIKIŞINA ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, parti merkezinde görüştü. Görüşmenin ardından iki genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi-Almanya Sosyal Demokrat Partisi Siyasi İşbirliği Mutabakatı'nı imzaladı. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız." çıkışıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

CHP Lideri Özgür Özel: 'Adayımızı Parti Belirleyecek, Kazanacağız'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"PARTİNİN KARARINA SAYGI DUYMASI KENDİSİNDEN BEKLENEN YAKLAŞIM"

Özgür Özel şunları söyledi: "Mansur Bey'in sorusunu ikiye ayırıyorum. Birincisi 'Mutlaka kazacağız', buna yürekten katılıyorum. İkincisi 'Partim aday gösterirse' bu da parti disiplinini vurgulaması açısından önemli. 'CHP'nin birden fazla adayı olur mu' gibi tartışmaların önünü kesen bir mevzu. Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır.

CHP Lideri Özgür Özel: 'Adayımızı Parti Belirleyecek, Kazanacağız'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"PARTİ ADAYINI BELİRLEYECEK"

'Mutlaka kazanacağız' derken bahsettiği parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında CHP artık aday tartışmalarını bir kenara bırakıyor. Kazanma konusunda mutabakatımız var. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız."

Mansur Yavaş\'ın \'\'adaylık\'\' çıkışına Özel\'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'ın ''adaylık'' çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • baba yorgun yorgun:
    ÖZGÜR ÖZEL SEN DELIKANLI ADAMSAN SEREFLI ADAMSAN HER YERDE CIKIP BAGIRMANA GEREK YOK CIK ADAY OL DELIKANLI ISEN ADAY OL SENDE BILIYORSUN KAZANAMICAGINI OZGUR OZEL NE YAVAS NE İMAMOĞLU KAZANAMAZ CUMHURBASKANI SIFATI NE YAVAS NE İMAMOĞLU YOKTUR SENDE VARSA CIK ADAY OL ADAY OLMUYORSAN SEN GEREKSIZ BOS INSANSIN 85 73 Yanıtla
    Batu Gun:
    Sen gereksiz bos insansin, senin destekledigin adamin secilmeyecegini herkes biliyor, kendi de biliyor kaciyor secimden. Oyle buyuk harfli yazinca daha dogru olmuyorsun da haklisin: maasini verene gostermek yalakaligini senin derdin 15 7
    Yaşar Koldemir:
    sana ne hangisinin aday olacağı.bu millet kararını verecektir .hangisi aday olursa olsun kazanacaktır.. 0 3
  • Bilal İnalöz:
    Zaten CHP.nin huyudur kazanacak adayı kesinlikle aday yapmaz 122 13 Yanıtla
    Ercan Karatas:
    Çok Doğru Vallahi Bunların Alayı Böyle 6 0
  • Celil Başer:
    boş işler üçlüsü 90 24 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Yavaş bağımsız aday olsa partisinin adayından daha çok oy alır 83 9 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    Özgürün Kemal'den farkı yok. Kazanacak adayı yapmaz iyi izleyin. 60 5 Yanıtla
  • Hasan ÖZPALAS:
    Sayın Mansur Yavaş bey bence önce Ankara’da bir anket yaptırın egodan memnun olan var mı eskiden memnun olan var mı sosyal işlerden memnun olan var mı bu anketler yapın ondan sonra adaylık adına geçirin bence siz Ankara’da Kızılay bile çamurlu haliyle bırakırken Ankara yönetemeyen bir belediye başkanının cumhurbaşkanı adayı olacağım demesi beni gerçekten üzmüştürEğer belediyeciliği yapamıyorsanız istifa etmekte bence güzel bir süreçtir 29 27 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Özgür Özel benden sana tavsiye Cumhurbaşkanlığı seçimini rekor farkla kazanmak istiyorsan Mansur YAVAŞ'ı aday göster... 28 18 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
15:32 İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı Akbank’tan açıklama var İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
15:28 ingiltere’de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
15:19 Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
14:56 Rahmi Koç’tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4’ü battı Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı
14:36 Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı’nı bırkatı Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bırkatı
14:16 Otomotiv devinde hayal kırıklığı Otomotiv devinde hayal kırıklığı
14:00 Havalimanında yangın paniği Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı
13:58 Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
13:45 Sinan Ateş’in annesinden Bahçeli için olay sözler “Oğlumun katili onlar“ deyip 4 isim sıraladı Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
13:45 Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 09:39:23. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın ''adaylık'' çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement