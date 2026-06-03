Özgür Özel: CHP İçinde Mücadele Edelim

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Yani hazırda bir şeyin olması lazım. İkinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Onda bir sorun yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız, bir başlangıcımız yok. Bunun adı Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşan bir büyük yürüyüş iktidar yürüyüşü. Ama bu partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız bunu" dedi.

Özel, CHP Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi ve gündemle ilgili sorularını cevapladı. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretlerine ilişkin soruya, "Ümit ediyorum, Devlet Bey bu meseleden duyduğu rahatsızlığı ifade etmiştir. Çünkü Devlet beyin değerlendirmelerini önemli buluyorum. Onun dışında Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı aynı gün değişmişlerdi. ve eş zamanlı göreve başladılar. Sonra yaşadığımız sürece bakınca da o kabine değişikliğinin bize özel olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

Özel, dokunulmazlığının kaldırılması konusuyla ilgili, "Ben yıllardır Meclisteyim. Böyle bazı gerilimli dönemler olur. O dönemlerde hep dokunulmazlıklar konuşulur. Meclisin bitmeyen, bayatlamayan haberi fezleke geldiği haberidir. Her zaman son dakikadır. Ondan sonra bu şekilde devam eder. O yüzden bir endişem yok. Zaten kendisiyle ilgili endişe duyan Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin Genel Başkanlığı'na soyunmaz. O yüzden kendimle ilgili herhangi bir endişem yok. Ama Türkiye'de çok partili yasal yaşamın geleceği açısından endişem var" şeklinde konuştu.

Kamu hukuku açısından endişeleri olduğunu söyleyen Özel, "Dünya kadar kamu hukukçusu takip ediyorsunuz, açıklamalar yapıyorlar. Bunların hepsi CHP'li olamaz. Hepsi diyor ki bu sökük bu yırtık hemen kapanmadığı takdirde kamu düzeni ortadan kalkar. Sabah erken kalkanın seçilmişlere müdahale edebildiği bir düzen bu. Bunu bir Asli Hukuk Hakimi ya da o kabul etmezse bir İstinaf Mahkemesi Başkanı, İstinaf Mahkemesi heyetini ayarlayan istediği seçilmişi ve istediği seçimi yok hükmünde sayabilir. Çünkü biliyorsunuz ceza davasını da beklemediler. Yani deliller ve değerlendirme bilmem ne kesinleşen ceza olsa bile bu tarafı ne bağlar. Ama hukuk davasının ceza davasını beklememesi ve onun önünden, onun bir kararı varmış gibi karar vermesi tamamen bir hukuksuzluk. Ama benim endişem Türkiye demokrasisi açısından. Çok partili, yarışmalı, demokratik rejim açısından endişem var. Kendi açımdan bir şey yok. Onu içeriden de izlesem dışarıdan da izlesem zaten gönlüm katlanmaz" diye konuştu.

"Kemal beyin toplaması lazım"

Özel, delegelerin hepsine soruşturma açılması sebebiyle kurultayın yapılamayacağı ve nasıl bir yol izleyeceği konusunda, "Büyük bir sahtekarlıkta bir tutarlılık var. Hükümet diyor ki -benimle ne alakan var-. Bu mahkeme kararından doğru bir kesit aldığınızda her şeyi görürsünüz. Aynı iddialar aynı iddiasını ispatlayamayan tanıklar. İki tane dava bu davalardan bir tanesi İstanbul İl Kongresi 2023. Butlan ama tedbir yok. Bir tanesi bizimki butlan ama tedbir var. -Özgür Özel gitsin, Kemal Kılıçdaroğlu gelsin-. Butlan ama tedbir yok da orada Canan Başkan'ın siyasi yasağı var. Onu getiremez. 2020'de seçilmiş o yönetim. Butlan olsa ona dönecek. İstanbul İl Kongresi yönetimi yüzde 95 değişimci. Önce Canan Başkan'la seçilmişler ama seçim sonrası bizi tanıdıkça gördükçe hepsi değişimci. O yönetim içinden de birini seçse ya da dışarıdan da seçme hakkı var. Özgür Çelik'i seçerse diye korkup oraya tedbir koymuyorlar. Elinde kalem kalıp 2020'deki seçimin 2026'daki seçimlerin 2026'daki parti içi tercihlerine göre yazılan bir mahkeme kararı var. Dünya hukuk tarihi açısından olabilecek en problemli karar ondan sonra. Biz bunun için tüm yolları deneyeceğiz. Denemeye devam edeceğiz. Birincisi Anayasa Mahkemesi kararı var. 50 artı bir imza toplandığında esas iradedir. Önüne hiçbir yasak geçemez. İşte 11 sayfalık Anayasa Mahkemesi kararı var. Bu kararlara istinaden Kemal beyin toplaması lazım. Siz yapın da mahkeme engel olsun bakalım. Tut ki oldu Anayasa Mahkemesi yolu var. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı var. Biz bu yolların hepsini tüketiriz. Diğer taraftan Yargıtay'a başvurduk. Yargıtay ayağında tedbir kararına itirazın geri çekilmesinin bir hakkın kötüye kullanılması, tedbirin resen görüşülmesi ya da asli müdafi olmadığı için feri müdafilerin bunu görüşemediği, talep edemediği için asıldan davanın görüşülmesinin öne alınarak tedbir kararı ile birlikte görüşülmesinin, eş zamanlı görüşülmesinin bütün başvurularını yaptık. Bu konuyu takip ediyoruz. Bu konuda Yargıtay'ın bir an önce karar vermesini bekliyoruz. Zaten bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın bir kararıyla açılabilir. Ondan sonrasındaki diğer kısımları zaten biz hallederiz" ifadelerini kullandı.

"Sokağa rağmen bir şey olmaz"

Sokağın sesinin önemine dikkat çeken Özel, "Bir şekilde bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum demiştim. Bizim delegeyi berberi, alışveriş yaptığı esnaf, asansörde birlikte yukarı çıkarken apartmanında oturan bir genç ikna edecek. Kurultay salonuna girdik. Kurultay salonunda hep beraberdik. ve ben böyle çok standart sloganlar da var biliyorsunuz. Ondan sonra yeni sloganlar var. ve organik gelişen bir sloganın tutup tutmayacağını en iyi bilenlerden biriyim. Çokça slogan atan, attıran, otobüs üstünde şimdiye kadar 260 tane miting yapmış birisi var. Sokak kazanır. Sokağa rağmen bir şey olmaz. Orada oturursunuz. Bugünkü durum ortada. Yani sokakta 0.01'siniz. Yani böyle oy karşılığı olarak demiyorum" diye konuştu.

Kurultay için en sert delegelerin ilk imza atanlar olduğuna dikkat çeken Özel, "Şimdi işte yanımıza gelen geçen kurultayda oyumuz nasip olmadı. Bu kurultayda sizinleyiz diyenlerin hepsi bugün buradaydı. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz. Duran kendi kaybeder. Biraz da partiye zaman ve oy kaybettirir. Sonrasında telafi ederiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun MYK listesini değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesine ilişkin olarak Özel, "Normal yani beklenen belki yani 4-5 tane görev kabul etmeyen arkadaşı duydum, siz de duymuşsunuzdur. Onlar tarihi bir duruş göstermişler. Herkes ve onlar çok önemli şeyler söylemişler. Onun dışında belki bir ya da iki ismin görev kabul etmeyeceklerini daha önceden söylemişler veya daha doğrusu Kemal bey ile hareket etmeyeceklerini söylemişlerdi. Şimdi ben o listeyi gördüğümde liste bir çaresizliği çağrıştırıyor. Bizim gölge kabineye kalabalık partiyi öyle yönetemezsin deyip, 7 kişiyle bu partinin yönetilmesi lazım deyip, 7 kişilik MYK açıklayacağım diye yola çıkıp 19 kişilik MYK açıklıyorsan, MYK'ndaki insanları MYK üyesi yapmıyorsan yanında tutamıyorsun demektir. Uçak mühendisleri bilir her uçuştan önce bütün parçaları yoklayacağım. Kemal Bey her sabah parçaları yoklaması lazım" ifadelerini kullandı.

Yeni parti iddiaları

Yeni partiyi bir "felaket senaryosu" için düşündüklerini ifade eden Özel, "Butlan yaptı, baskın seçim yapıyor veya partinin iki dönem üst üste kongre yapmamasını seçime girme yeterliliğinin kaybı olarak nitelendiriyor. O zaman yeni partiniz yoksa büyük bir şok yaşarsınız. Yani hazırda bir şeyin olması lazım. İkinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Onda bir sorun yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız, bir başlangıcımız yok. Bunun adı Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşan bir büyük yürüyüş iktidar yürüyüşü. Ama bu partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız bunu. Aslında burada büyük bir fırsat var. Şu açıdan büyük bir fırsat var. Şu anda parti zaman kaybediyor. Çünkü seçim yaklaşıyor her geçen gün. Benim 182 bin tane sandık görevlisi atamışım. Seçimden 2,5 yıl önce seçime 2 yıl kala da sandığın programının eğitimini vermişim. Durmaması için hazırlık yapıyoruz da falan. Ama parti zaman kaybediyor. Ama şu anda zemin ve kan kaybetmiyor. Niye? Çünkü Özgür Özel ve arkadaşları bu kamuoyu desteğiyle birlikte partinin içindeler, grup toplantısı yapıyor, otobüsün üstünde, sokakta ve 'buradayız' diyor" şeklinde konuştu. - ANKARA