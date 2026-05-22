Özgür Özel: CHP\'nin Mücadelesi Türkiye\'nin Mücadelesidir

? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." dedi.

Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap etti.

Türkiye'nin tüm demokratlarını, ülkenin geleceğinden kaygı duyanları, yarınları için mücadele edenleri, yoksulları, emekçileri, emeklileri, esnafı, çiftçiyi ve gençleri aile bildiklerini belirten Özel, bütün meydanlarda ailelerine sahip çıktıklarını dile getirdi.

Özel, partisinin kadrolarının iktidarın topyekun saldırısı altında olduğunu ileri sürerek suçlu görüldüklerini savundu.

"Bizim suçumuz, seçim kazanmak ya da seçimi kazanacakları aday yapmak. Bizim suçumuz, müesses nizama başkaldırmak. Bizim suçumuz, kontrollü muhalefet etmeyi reddetmek. Bizim suçumuz, paşa paşa konforlu muhalefet koltuğunda oturmayıp millet için iktidarı hedeflemek." diyen Özel, meselenin CHP'nin değil, milletin meselesi olduğunu söyledi.

"Seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz"

Özel, İstinafın CHP kurultay davası kararını eleştirerek "Biz, CHP'ye yapılan bu saldırıda demokrasiyi, siyasi partiler rejimini ve milletin karar verici olmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'in en büyük kazanımı sandığı, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz." diye konuştu.

CHP'nin, "milletin partisi" olduğunu belirten Özgür Özel, "Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemezler. CHP'yi AK Parti'nin butlan kolları yönetemez, yönettirmeyiz." ifadelerini kullandı.

Özel, partisinin yaşadığı durumun bir teslimiyetin işareti olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bugün yaşananlar, yarının iktidarının doğum sancısıdır. Biz bu sancıya dayanacağız, bu sancının bir müjde olduğunun farkında olacağız. Acı çekeceğiz, zorlanacağız ama katlanacağız. Çünkü biz 100 yıl sonra bir kez daha bu milletin umudu olacağız, bu milleti kurtaracağız. Saldırının hedefinde tüm demokratik sistem vardır. Tüm haklar, tüm özgürlükler hedeftedir. Kimse başını kaldırmasın, kimse itiraz etmesin. Bir kişi, kimsenin umudu olmasın. Bir parti sisteme alternatif olmasın. Bu rejim hiç kaybetmesin, kaybeden emekçiler olsun, sömürülen alın teri olsun, kahrolan emekliler olsun, zenginlerin yüzü gülsün istenmektedir. Rüzgar artık emekten, emekçiden, milletten, halktan yana esmektedir. Evlerinden bizleri izleyenlere, dinleyenlere, gönlü burada olanlara, canı sıkkın olanlara sesleniyorum. Tarihin en büyük kuşatması, en büyük saldırısı ama sen inanırsan, tarihin en büyük fırsatıyla karşı karşıyayız."

"Burada mücadele etmeye devam ediyorum"

Özel, "Dün yaşananlardan sonra dedim ki 'Baba evini terk edemem, buradan çıkamam, burada yatacağım.' Bu sefer ne oldu bizim leyli meccani? (parasız yatılı okul) 'Leyli butlani' oldu. Bu butlana karşı burada kalmaya, burada direnmeye, burada mücadele etmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Miting sırasında bir süre konuşmasına ara veren Özel, sanatçı Volkan Konak'ın seslendirdiği "Yiğidim aslanım" türküsünü mitinge katılanlarla birlikte söyledi.

Halkın gücüyle, emeği ve kararlılığıyla beraber büyük bir mücadeleyi başlattıklarını ifade eden Özel, mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Buradaki bütün dostlara ne konuştuğumu, ne olacağını, ne olmayacağını söylemek boynumun borcudur. Bugün dedim ki 'Sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu partinin, baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşındaki teyzemi, 15 yaşındaki evladı görüyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Bugün Türkiye'den 65 baro isyan ediyor, tüm meslek örgütleri, sendikaları, siyasi partilere, en sağdan en sola tüm dostlar yan yana duruyor, 'bu CHP meselesi değil, Türkiye meselesi' diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz."

"İki şeye ömür vermeye, gerekirse iki şeye can vermeye razı olmuşum." diyen Özel, "Bunlardan birincisi CHP üyesinin, delegesinin önüne Atatürk'ün partisinin sandığı gelecek. İkincisi, bu milletin önüne seçim sandığı gelecek, bu iktidar değişecek." ifadelerini kullandı.

Meydanın gücüyle sandığı getireceklerini, emekçinin hakkını alacaklarını, gençlerin de umudu olacaklarını söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her çağrıldığınızda meydanlarda dolup taşmaya var mısınız? Sizin gücünüzü bir araya getirmek şart. İcabında tüketimden gelen gücü kullanmaya, hayatı durdurmaya, toplu mücadeleye var mısınız? Boykotsa boykot, grevse grev, sonuna kadar direniş. Var mısınız? İşte bu sesler geleceği kurtaracak olandır. Sözüm yarım kalmasın. Araya bayram girer ama resmi tatil biter, o günler gelir. CHP'nin hangi delegesi olursa olsun, son delegesi, önceki delegesi, en son kaydolanı 108 yaşında olanı... Bayramdan sonra benim 'tavizim yok' dediğim, 'En kısa zamanda, en uygun zamanda olur' denilen o kurultay için harekete geçiyoruz."