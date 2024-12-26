Özgür Özel\'den Suriye tepkisi: Suriye\'yi fethettiysen Türkiye haritası değişmedi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısına Fetih Suresi ile başlamasına tepki gösterdi.

"2011'de fetih diyerek 'Emevi Cami'de namaz kılacağız' denildi. 'Şimdi gidip kılarsa' diyorlar? Kılsın, bu namaz o namaz mı? Arada 283 şehit, 200 milyar kayıp para, 13 kayıp yıl ve 4.5 milyon da sığınmacı var" diyen Özgür Özel, "MİT Başkanı namaz kıldı. Allah kabul etsin de Erdoğan'ın 13 yıl sonrasındaki kazasını kılmak devletin önemli bir memuruna mı düştü? Olacak işler değil bunlar" ifadelerini kullandı.

"NEREYİ FETHETTİN?"

Özel ayrıca "Fetih Suresi... Hani Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıydık. O zaman nereyi fethettin? Fethetiğin toprak senin olur. Suriye'yi fethettiysen Türkiye haritası değişmedi. Fethetmediysen milleti kandırıyorsun. Erdoğan bunu hep yapar. 'Bayrağı indirecekler, vatanı bölecekler' diyerek yoksul insanların, yoksulluklarını gidermek yerine olmayan geçek dışı korkularla onların korkularını yönetiyorlar. Ben bu kadar ahlak dışı bir siyaset görmedim. Erdoğan'ın bizi kutuplaştırma, şeytanlaştırma, karşılıklı çatışma siyasetine teslim olmayacağız" diye konuştu.

"ARTIK SOKAĞA ÇIKMANIN VE HAKKINI ALMANIN ZAMANIDIR"

Öte yandan Özgür Özel partisinin düzenleyeceği mitinglere ilişkin "Şu an içinde bulunduğumuz siyasetin bir şeye ihtiyacı var: 1980 sonrası toplumun mücadele azmini önce darbeciler kırdı, son 22 yıldır da bu iktidar toplumu sindirmeye çalışıyor. Artık cesaret göstermek lazım. Yerel seçimde ayağa kalktık ve seçimi aldık. Şimdi bu iktidarı değiştirmek için herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Herkesi yapacağımız mitinglere davet ediyoruz. Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır.

Bir milyon kişi meydana iner rejim değişir. Ben meydana inip rejim değiştirelim demiyorum. Biz meydana inelim rejim zaten değişecek. Bir milyon kişi inip de erken seçim mitingi yaptığında o sandığı bizden kaçıramazlar. Hedef belli: bütün bir muhalefet. Bu muhalefete dün iktidara oy verenler de dahildir. Dün gece onları da sattılar. Erdoğan, dün gece milyonlarca AK Partili, MHP'li asgari ücretli seçmenini satmıştır" sözlerini sarf etti.