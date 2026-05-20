Özgür Özel\'den Gençlik Vurgusu

20.05.2026 16:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurtdışındaki Türk gençlerle buluşarak gençlik önceliklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çevrim içi bağlantı yoluyla yurt dışında yaşayan Türk gençlerle görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle partisinin genel merkezinde çevrim içi bağlantı yoluyla gerçekleşen toplantıda, 14 farklı ülkede yaşayan 150 genç ile bir araya geldi. Özel, geçlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bizim bütün hedefimiz, yani olmazsa olmaz hedefimiz; ilk seçimleri kazanmak ve Türkiye'de bu akışı tersine çevirmek. Yani 100 yıl önce olduğu gibi bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmak ve yeniden bir demokrasi kurmak; şu an adı Cumhuriyet de olsa bir tek adam rejimine evrilmiş olan bu yapıyı, yeniden bir demokrasiye döndürmek var. Ondan sonra da işte tersine beyin göçü meselesinde olduğu gibi sizleri davet etmek var. Ama devir öyle bir devir ki hem seçimden öncesi hem sonrası için söylüyorum; elbette sizin buraya dönmeniz, hemşehrimin işte Spil Dağı'nı görmesi, belli aralıklarla Türkiye'nin havasını koklayarak çalışması önemli. En çok onu tercih ederiz. Ama beyin göçü artık uzaktan çalışma imkanları filan olunca, geri dönmese de fikren Türkiye'ye katkı sağlamak istediğinde bir beyin gücü olarak kullanılabilir. Bir kere işin bu tarafını çok önemsiyorum. Yani 'Herkes dönmeli, herkes mutlaka dönecek. İşte dönenlere bravo, dönmeyenler haindir' diye bir bakış açısı zaten olmaz. Düşünsenize; gidiliyor, orada hayatlar kuruluyor, belki yuvalar kuruluyor. O vakitten sonra herkese 'Dönün, dönmelisiniz' değil. Ama herkesin sorduğu; o teşvik mekanizmaları, kolaylaştırıcı mekanizmalar. Tanıştıran, birleştiren mekanizmaların kurulmasıyla ilgili bir planımız, programımız var elbet. Ama herkesin döndüğü değil, herkesin potansiyelinden Türkiye Cumhuriyeti'nin istifade edebildiği bir yaklaşımımız var. Bir kere bunu öncelikle söylemek durumundayım. Bu beyin gücünden dünyanın dört bir yanındaki en iyi şekilde yararlanmak lazım" dedi.

'BÜTÜNLEŞİK GENÇLİK GÜVENCESİNİ ANLATACAĞIZ'

'BGG' diye bir Bütünleşik Gençlik Güvencesi'ne (BGG) çalıştıklarını söyleyen Özel, "Bunun da önümüzdeki günlerde Sevgi ve Cem başkanlarla koordineli bir şekilde bir lansmanını yapacağız. Bu Bütünleşik Gençlik Güvencesi'nde beş ana başlık var; istihdam, ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başlığında veya güvencesizlik noktasında gençlere hem eğitimde hem devamında istihdamda, özellikle istihdama kadarki GSS borçları, sağlığa erişim sorunlarını da tarif eden bir Bütünleşik Gençlik Güvencesi çalışıyoruz. Bunu bir paket olarak bir lansmanla anlatacağız Türkiye'de. Bunun için de mutlaka sizlerin sorularına da yanıt veren, belki beş artı bir, ilave bir başlık olarak da yurt dışındaki gençlerin Türkiye'ye kazandırılması ya da onların yetkinliklerinden uzaktan da olsa erişim sağlanarak yararlanılmasına yönelik de bir şeyler olabilir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TELEFONLARDAN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK'

Genel olarak işe önce eğitimden başlayacaklarını kaydeden Özel, "Devlet okullarına yeterli öğretmen vermeyi, güvenlik görevlisi vermeyi, sağlık çalışanları vermeyi ki Türkiye'de de bu okul basma ve taramalar başladı; bireysel silahlanmaya karşı çok sol bir tavrımız var zaten bizim, çok karşıyız. Bu konuda da bir adım atacağız. Hem de okul güvenliğine önem vereceğiz. Okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği, temiz içme suyu uygulamasını planlıyoruz. Uyuşturucu, suç çetelerinin ve akran zorbalığının önüne geçmek için etkili önlemler ilan edeceğiz. Liseyi bitiren her gencin iyi bir yabancı dil bilmesini ve dünyadaki akranları ile rekabet edebilecek teknolojik kabiliyete sahip olmasını söylüyoruz. Ayrıca ilk bilgisayar, ilk oyun konsolu ve ilk cep telefonundan hiçbir vergi alınmamasını hedefliyoruz. Türkiye'de turuncu cep telefonu 65 bin 400 liraya geliyor, 67 bin 700 lira da vergi yükü binerek 133 bin liraya satılıyor. Ayrıca yurt dışındaki Türklerin çok söylediği bir şey var. Yurt dışında kullandığı telefonu getiriyorsun, 2 ay içinde kapanıyor. IMEI numarası üzerinden dünya kadar para alınıyor. Yurt dışında 1 ay kullandıysa o telefonu Türkiye'ye geldiğinde ücretsiz kaydettirmesi lazım. İlave para doğru bir şey değil. Onu da projelendirdik. Türkiye'deki öğrenci bursları aylık 4 bin lira. AK Parti gelmeden önce, ben okurken 1,5 çeyrek altın düzeyindeymiş. Bugün 1,5 çeyrek altın 15 bin lira. 4 bin liradan 15 bin liraya çıkarıp günlük 500 lira seviyesine getireceğiz" diye konuştu.

'GENÇLERİN GSS BORÇLARI SİLİNECEK, KONUT İÇİN KONTENJAN AYRILACAK'

'Genç Kiracı Yasası' diye bir yasa hazırladıklarını ifade eden Özel, "Bu, genç kiracıları güvencede tutan bir yasa. Kiralık sosyal konutları, Türkiye'de ilk kez biz gündeme getirmiştik ve buraya genç kotası koyuyoruz. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 bin konutun 300'ünü kiralık sosyal konuta ayırdı. Çeşme Belediyesi 600 tane kiralık sosyal konut yapıyor. Buralara gençlik kotası uyguluyoruz. 25 yaş altı her gence iş, staj ve eğitim sunulmasına garanti veren Genç İstihdam Garantisi Programımız var, bunu uygulayacağız. Adil bir 'Staj Yasası' hazırladık. Zorunlu ve gönüllü staj yapan gençlere insan onuruna yakışır bir ücret vereceğiz ve sigorta başlangıç tarihi, staj tarihi sayılacak. Gençlerin GSS borçlarını tamamen sileceğiz. İlk cep telefonu, ilk bilgisayarı buraya da yazdık. Bir darbe kurumu olan YÖK'ü yok edeceğiz. Kamuda mülakata 'ama'sız 'fakat'sız son verip torpil ve kayırmacılığı ortadan kaldıracağız. Avrupa'nın en pahalı ve en kötü internetini kullanıyoruz. Avrupa'nın ortalama hızında ve en ucuz internetini vadediyoruz. Çünkü AK Parti'nin bıraktığı altyapı ile en hızlı interneti vadetmek kolay değil. Ciddi altyapı değişikliğine ihtiyaç var. 4G'den 5G'ye geçemedi bu beceriksizler. 4,5 icat ettiler dünyada olmayan. Şimdi 5G'ye ağır aksak geçiyorlar. 6G geçişini hazırlıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi AB perspektifini de not aldık. Genel olarak yaklaşımlarımız bu" dedi.

'DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE'DE HEP BİRLİKTE OLMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Özel ayrıca, "Arkadaşlar biz gençleri siyasete davet ediyoruz. Oy vermek, pankart asmak, bildiri dağıtmak için değil; siyaseti kurmak için birlikte yapmak için her birinizin siyasete dahil olmayla ilgili arzularınıza CHP, kapılarını sonuna kadar açıyor. Türkiye'de olsun yurt dışında olsun, bunu ifade etmek isterim. 19 Mayıs'ta böyle farklı ülkelerden çok kıymetli arkadaşlarla tanışmış olmak bizim için çok değerli. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki ya da ondan sonraki 19 Mayıslarda hep birlikte demokratik bir Türkiye'de, Atatürk'ün partisinin yönettiği bir Türkiye'de olmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:54:19. #7.13#
