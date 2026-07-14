Özgür Özel\'den şehit ailesi ve gazilere destek

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi yapan şehit aileleri ile gazilere destek ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, "Meclis'in kapanacağı haftaların içindeyiz. Meclis'in bir geleneği vardır. Şehit aileleri ve gaziler için bir düzenleme, toplumda genel destek gören bir düzenleme, partiler üstü ele alınıp Meclis'in kapanış haftasında, Meclis'in şanından şerefindendir, ona duyulan güvendendir. Böyle kanunlar, üzerinde konuşmadan, zaman kaybetmeden oy birliğiyle geçirilebilir. Bu geçmişte bizim görev yaptığımız dönemlerde birkaç kez yapıldı. Ancak er şehit aileleri ve er gazilerin sorunları konusunda kamuoyunda yeterli bir bilgilenme yok. Buradan bir kez de ben tekrar edeyim. Sayıları, korucular da dahil edildiğinde 7 bin 500 olan terörle mücadele sırasında gazi olmuş, uzvunu kaybetmiş, sağlığını kaybetmiş, kimi kör olmuş, kimi sağır olmuş, kimi kolunu bacağını kaybetmiş, kimi ağır yaralanmalar sonucunda sağlığını kaybetmiş gazilerimiz ile şehit olanların aileleri var. Normalde rütbeli personel bir yerde şehit olduğunda ya da gazi olduğunda onun orduda görev almadığı sürede emsali personel nasıl yükseliyorsa yüzbaşı oluyor, binbaşı oluyor, yarbay oluyor, albaylığa kadar onların da hakları, maaşları yükseliyor. Ancak eğer erin başına aynı şey geldiğinde Milli Savunma Bakanlığı sanki onu askere o almamış gibi. Arada bir fark yok, ikisini de askere alıyor, birini sınavla alıyor, birini 'vatan borcu' diyor, alıyor. Birine maaş veriyor, öbürüne 'vatan borcu' diyor sadece karnını doyuruyor. Birinin başına bir şey gelirse, ömür boyu emsal maaş yükselerek en iyi şekilde ailesine sahip çıkıyor. Bu tarafa diyor ki 'Sen milli savunmanın konusu değilsin.' 7 bin 500 kişi için yapılacak düzenleme komisyonda yarım saat, Meclis'te 7,5 dakika sürmez" diye konuştu.

'OY BİRLİĞİYLE GEÇİRİLMESİ LAZIM'

Özel, "Biraz önce Meclis'te de grup kürsüsünden çağrıda bulundum. Tüm siyasi partilerden beklentimiz şu; kanun teklifi hazır, haklarını teslim edelim. MHP'den bir milletvekilinin kanun teklifi hazır. Geçmişte genel başkan yardımcılarının sözleri var. Biz demiyoruz 'bizim kanunumuz.' AK Parti kendisi istese 15 dakikada aynısını yazar. Sizin üzerinize mutabık kaldığınız kanun metni ortada. Getirsinler, biz söz hakkı bile kullanmayacağız. Diyeceğiz ki, 'Konuşmak isteyen var mı, yok hayırlısı olsun.' 2 elimizi birden kaldıracağız, oy vereceğiz. Bu işi hızlı bir şekilde halledebiliriz. Şehitler arasında ayrımcılık, gaziler arasında ayrımcılık, haklarda ayrımcılık bunların tamamının son bulması gerekir. Sağlıkçı olduğum için özellikle bu ortez, protez meselelerindeki sorunları da çok yakından biliyorum. O yüzden bunların tamamını kapsayacak bu kanun teklifinin oy birliğiyle, el birliğiyle geçirilmesi lazım" dedi.