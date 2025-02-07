Özgür Özel'den 'Hatay' ve 'Lütfü Savaş' itirafı! Özür diledi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den 'Hatay' ve 'Lütfü Savaş' itirafı! Özür diledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tartışmalara rağmen yeniden aday gösterilmesi konusunda özeleştiride bulundu. Özel, "Genel Başkan sıfatıyla Hatay'da özeleştiri yapıyorum, özürlerimi diliyorum" dedi.

07.02.2025 17:28  Güncelleme: 17:57
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Hatay'da Defne Belediyesi'ni ziyaret etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tartışmalara rağmen yeniden aday gösterilmesi konusunda özeleştiride bulundu. Özel, "Ben partinin Genel Başkanı olarak Hatay Büyükşehir seçimleri için Samandağ seçimleri için, kazanmamız gerekip de kazanamadığımız tüm ilçe seçimleri için Genel Başkan sıfatıyla Hatay'da özeleştiri yapıyorum, özürlerimi diliyorum." dedi.

Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı! Özür diledi

"SEÇİMİ KAYBEDECEK BİR YANLIŞIN İÇİNDE OLDUK DEMEK Kİ"

Özel'in, konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Aday belirleme sürecindeki gecikmeleri, türbülansları biliyoruz. Doğrusunu yapalım diye, ankette doğrusunu bulalım diye üzerine titredik. Ama sonuçta seçimi kaybedecek bir yanlışın içinde olduk demek ki, Hatay böyle takdir etti. Ben partinin Genel Başkanı olarak Hatay Büyükşehir seçimleri için Samandağ seçimleri için, kazanmamız gerekip de kazanamadığımız tüm ilçe seçimleri için Genel Başkan sıfatıyla Hatay'da özeleştiri yapıyorum, özürlerimi diliyorum.

"HATAY'I CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN KALESİ YAPACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Bundan sonraki süreçte Hatay'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi, Türkiye'nin göz bebeği yapacağıma söz veriyorum. Bütün Türkiye'de kazanırken kaybettiğimiz Hatay'a, senin kazanç gecen, bu iktidarın değişeceği Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı seçeceğimiz ve iktidara geldiğimiz gün Hatay'ın kazandığı gün olacak, söz veriyoruz hepinize. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum, sizi seviyoruz, çok daha güzel günlerde birlikte olacağız. Direne direne kazanacaksınız, sonuna kadar arkanızdayız."

Özgür Özel\'den \'Hatay\' ve \'Lütfü Savaş\' itirafı! Özür diledi

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den 'Hatay' ve 'Lütfü Savaş' itirafı! Özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bülent bayhan:
    BELEDİYE Yİ KAYBEDİNCE ORDAKİ DEPREZEDE HALKA OH OLMUŞ DEYİP BEDDUA EDEN CHP SEÇMENİ OLARAK DA ÖZÜR DİLEDİN Mİ 181 25 Yanıtla
    Burak Kync:
    peki neden depremzedeler hâlâ konteynır da yaşıyor ? açıklasana 0 0
  • Çelikk:
    Bunlarada güvenilmez ne yaptıkları belli değil 110 27 Yanıtla
  • Zekai Karaca:
    bunu diyen sen nasıl ülke yönetmeye talip oluyorsun. 91 23 Yanıtla
    Seçkin Aktürk:
    kimseyi savunmak icin yazmiyorum ama insanin hatasini farketmesi ve ozur dilemesi kusur mu 0 0
  • İlhan Alici:
    Sizden Bir cacık olmaz 86 17 Yanıtla
  • Şenol Bilgin:
    Hatay defne de ilk günden beri orada sahada olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli ilçe belediyeleri başka hiçbir kurum yoktu defnede ama yinede CHP ye oy vermeleri deveyi diken demekki ne diyeyim 69 18 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    daha doğrusu sizinTürkiye'ye bir özür borcunuz var 52 15 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Yaniki çok ayıp ettiniz oy atmasamda sana hataydi herşeye muhalefet oluyorsun vekillere ömür boyu trafik cezasından muaf yasasina niye sesin cıkmaz alayıniz menfeatcıaınız 43 11 Yanıtla
  • yunus kerim horoz:
    ne dediğin belli değil, sana güvenip de oy vermekte , ne bileyim? 41 12 Yanıtla
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