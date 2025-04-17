Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a Uyarı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a Uyarı

Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi kararının okunmaması nedeniyle Numan Kurtulmuş'u uyardı.

17.04.2025 14:16
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde yaptığı ziyaretler sonrasında basın açıklaması yaptı. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının okunması sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi. Özel, "Tayyip bey savaş ilan etmişti başımın üstüne demiştim. Numan Bey'e söylüyorum sakın bize savaş ilan etme, meclis başkanvekilimi tehdit etme savaş ilanı kabul ederim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan isimleri ziyaret etti. Özel, sabah saat 09.30'da girdiği görüşmeden saat 13.00 sıralarında çıktı. CHP Genel Başkanı Özel ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özel yaptığı açıklamada, "Burakadi arkadaşlarımızın 2 özelliği var bunların hepsi üst düzey liyakata sahip. İmamoğlu'nun İstanbul'da iyi yönetme ve en iyilerle çalışma anlayışı gereğince çalıştığı kişiler. Her birisi incelendiğinde mesleki geçmişleri onur duyulacak başarılara sahip. Bu arkadaşlarımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u birlikte yönettiği ekipten bir çete çıkarma suç örgütü çıkarma zorlamasıyla alınan alanlarındaki yetkili bürokratlar. Burada ne için oldukları ne bulundukları konusunda hiçbir fikirleri yok. Hikayelerini dinlediğinizce sizde şaşırıyorsunuz ve gerçekten insan üzülüyor ve utanıyor. Bir diğer özellikleri de yalancı şahit olmaya iftira atmaya yönelik baskı altında tutuluyorlar" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nu ve Can Atalay'ı da ziyaret ettiğini kaydeden Özel, "Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği karar mecliste okutulmak üzere yollanmış karardır. Anayasa'ya aykırı bir şekilde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da biliyor. Kendisiyle bunları defalarca konuştuk. AYM kararları herkesi bağlar. Anayasa'da öyle yazıyor. Birileri yargıya 'AYM kararına uyma' dedi ve AYM'de bu konuda itiraz edildi. AYM kararın bağladığını söyledi. Kararını da gerekçeli olarak ilan etti. Bu kararın mecliste okunması lazım. Okunmadığı zaman suç. Suçu işleyen Numan Kurtulmuş. Dün o hataya ortak olmayın meclis başkanlığı vekilliği görevi sırasında kararı okutan Gülizar Biçer Karaca doğrusunu yaptı. Memlekette AYM kararlarına uyulmaması için bir yargılama olsa Numan Kurtulmuş ceza alır. Gülizar Biçer Karaca'da beraat eder. O belki de yaptığı işle Numan Kurtulmuş'u da kurtardı. Meclis adına yaptı. Bu yapılan işle ilgili atıp tutuyorlar. Siz kimsiniz anayasa mahkemesi kararına uymamak uyanı da suçlamak. Numan Bey'i aramızdaki hukuka istinaden nezaketle uyarıyorum. Siz ne demiştiniz 'beni destekleyin' dediniz. Ben de 2 yıllığına aday çıkarıyorum. 2 yıl boyunca tarafsız meclis başkanlığı yapın 2 yıl sonra karşınıza aday çıkarmayacağım sizi destekleyeceğim dedim. Geçmişte bir sürü hatalarınız oldu ama şimdi son noktaya dayandık. Sen Anayasa Mahkeme kararı uygun okutulmuş buna karşı 'gereği yapıldı' demek yerine dün tutanaklara erişimi tedbiren kaldırıyormuş. Tutanak meclisin namusudur. Şimdi meclis başkan vekiline karşı pozisyon alıyor. Yetkileri kullanacakmış. Yetkilerini kullanacaksan okutulan kararın arkasında duracaksın. Yoksa asla ve asla tarafsızlığını hiç birimize anlatamazsın. Türkiye'ye de anlatamazsın kendi vicdanına da anlatamazsın. Numan Bey'e söylüyorum sakın bize savaş ilan etme, meclis başkanvekilimi tehdit etme savaş ilanı kabul ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a Uyarı - Son Dakika

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