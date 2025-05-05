Özgür Özel: Diz Çökmeyeceğiz! - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Diz Çökmeyeceğiz!

Özgür Özel: Diz Çökmeyeceğiz!

CHP lideri Özgür Özel, partililere yaptığı konuşmada provokasyonlara karşı duracaklarını vurguladı.

05.05.2025 01:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan partililere yaptığı açıklamada, "Bundan sonra herkes aklını başını alsın, CHP böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak bir parti değildir" dedi.

İstanbul'da fiziki bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'ya geldi. CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısıyla partililer, akşam saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekilinin katıldığı etkinlikte Özgür Özel, CHP otobüsü üstünden toplanan partililere seslendi. Özel, "Bugün saat 6'da çıkıp İstanbul'a gittik. Bir cenazeye, bir barış güvercinini uğurlamaya, Sırrı Süreyya Önder'i uğurlamaya gittik. Partimizin tarihsel tutarlılığını vurgulamaya, barışa, kardeşliğe, çözüme, Meclise olan inancımızı vurgulamaya gittik. Türk'ün Kürt'ün kardeşliğine, Alevi'nin Sünni'nin birlikteliğine, kurduğunuz bu güzel ülkenin hep birlikte omuz omuza Gazi Mustafa Kemal'in emanetine sahip çıkarak yarınlara yürümesine ve hep birlikte yürüdüğümüz onurlu yola sahip çıkmak için İstanbul'a gittik. Hepimizin hiç istemediği bir şeyi yaşadık. Ama hiç dert etmeyin. Marifet hiç ezilmemek bu dünyada. Ama biçimine getirirlerse, punduna getirip ezerlerse güzel kokmak kekik misali, lavanta misali, fesleğen misali, ıtır misal, Yunus misali, Nazım misali, Sırrı misali, Ekrem misali güzel kokmak. Marifet ezilmemek elbet ama punduna getirip de ezerlerse kötü kokmamak, güzel kokmak. Bugün 16 milyon İstanbullunun hizmeti için seçilmiş Ekrem İmamoğlu, 6 belediye başkanımız Silivri zindanındalar. Onları ezmeye kalkıyorlar ama hiçbir kötü koku yok. Güzel kokuyorlar."

'DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ, TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Ekilir ekin geliriz. Ezilir un geliriz. Bin gider bin geliriz. Bizi vurmak kurtuluş mu? Bizi ezmek kurtuluş mu? Bir Ekrem gideriz, bin Ekrem geliriz. Bizi ezmek kurtuluş mu? Buna kimse güvenmesin, kimse sığınmasın. Bir katilden, bir provokatörden bize had bildirmeye çalışanlara şunu söylüyoruz: Biz bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız, bir kelime eksik konuşmayız. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürürler. Diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız, asla sinmeyeceğiz ve önünde sonunda biz kazanacağız, Türkiye kazanacak."

'SALDIRIYI EKREM BAŞKAN'A YAPILAN ZULÜMDEN BAĞIMSIZ GÖRMÜYORUM'

Yapılan bütün zulümlere, bütün kötülüklere, bütün saldırılara karşı hep birlikte durduklarını, bundan sonra da aynı kararlılıkla birlikte olacaklarını vurgulayan Özel, "Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, görüşe, rakibimize mal etmiyorum. Ancak saldırıyı, içinde bulunduğumuz süreçten, Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza yapılan zulümden, partimiz üzerinden ülkemize kurulan kumpastan da bağımsız görmüyorum. Bundan sonra herkes aklını başına alsın. CHP asla böyle bir provokasyona karşı buradan bir siyasi çıkar peşine düşecek, kolaycılık güdecek bir parti değildir. Ama CHP böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak, susturulacak, sindirilecek, yolundan döndürülecek, iktidar yürüyüşü durdurulacak bir parti asla değildir. Bizim önümüzde duranlar, milletin iradesine istikamet vermeye çalışanlar, milletin iradesine rağmen darbe girişimine kalkışan cunta heveslileri; şunu biliniz: Biz bugün yaşananları ne size ne başkasına mal edecek kolaycılıkta değiliz. Ama şunu da bilin ki, önümüzde durursanız, millete kafa tutarsanız, arkadaşlarımızı haksız yere içeride tutarsanız bizden çekeceğiniz var, göreceğiniz var."

Kaynak: DHA

Özgür Özel, Politika, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Diz Çökmeyeceğiz! - Son Dakika

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