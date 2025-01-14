Özgür Özel: Emekliye Kırmızı Kart!

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP olarak emekliye ve emekçiye sefalet maaşı verenlere karşı kırmızı kart kaldırıyoruz. Kırmızı kart CHP'nin değil, bu ülkenin ezilenlerinin eylemidir." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Yunus Emre Vakfının sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada 8 kişinin tutuklandığını hatırlattı.

Vakıfta, toplam 700 milyon liraya karşılık gelen büyük bir yolsuzluk yapıldığını öne süren Özel, vakıf başkanının yurt dışına kaçtığını, başkan yardımcılarının ise soruşturma açılmadan görevlerinden istifa ettiklerini kaydetti.

Başkan yardımcılarından birini MHP'li bir milletvekilinin oğlu olduğunu aktaran Özel, söz konusu milletvekili ve oğlunun adının geçtiği iddialarla ilgili bir dosyayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndereceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandığını anımsatan Özel, "Ülkü Ocaklarından gençler bir şeyler öğrenecek diye sözleşme yapıyorlar. Ülkü Ocaklarının içinde, geçmişte yetişmişlere, iyi niyetle gidenlere, bir ülkünün peşinde olanlara sözüm yok. Ama son zamanlarda bir siyasi partinin genel başkanına tehditler savuranlar, geçtiğimiz dönemlerde ne işlere bulaştıkları bilinenler ne öğretecekler?" diye sordu.

Özel, protokolün imzalanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de eleştirerek, "Okullar soğuk, okullar pislikten kırılıyor, çocuklar aç. Bu haldeyiz, o gitmiş, ülkücü nesil yetiştirecekmiş. Ne biz, ne bir başkası, CHP iktidarında okula, kışlaya, ibadethaneye asla ve asla siyaset girmedi, girmeyecektir." dedi.

CHP'li belediye başkanlarının sürekli sahada olduğunu, kadına, çocuğa dokunduğunu, yoksullukla mücadele edip, vatandaşların hayır duasını aldıklarını anlatan Özel, iktidarın, CHP'li belediyelerin önünü kesmek için var gücüyle çalıştığını, belediye başkanlarının nezdinde CHP'yi itibarsızlaştırmak için çaba gösterdiğini iddia etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmaya dikkati çeken Özel, belediye başkanının kanun gereği ihale sorumlusu olmadığını savundu. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye başkanının sorumlulukları belli, ihaledeki sorumsuzluğu belli. Onun sorumlu, sıralı imza sahipleri var. Kaldı ki yapılan işte de bir usulsüzlük yok. Ama aldılar kollarına polis soktular, adliye muhabirlerine mesaj atıp 'şu saatte getiriyoruz, gelin görüntü alın' dediler. Bunun kime ne faydası var? Masumiyet karinesi diye bir şey var. Kişinin itibarını zedeleyecek. Bundan 9 ay önce o kişi sandığa girmiş, hem de ilk kez değil, 5 yıl çalışıp gitmiş, 5 yılın sonunda kendisine Türkiye rekoru düzeyinde oy verilmiş. Millet iradesi sana verildiğinde iyi oluyordu da Beşiktaş'ta bize verildiğinde niye kötü olsun? Bir hesap soracaksan Beşiktaş ilçe örgütüne, teşkilatına soracağına, gelmiş Rıza Akpolat'a başarılı olmanın hesabını soruyor."

"Emekliyi aç bırakanlara benden kırmızı kart"

Özel, Mersin'de başlattıkları "iktidara kırmızı kart gösterme" eylemlerinin büyüdüğünü ve durumdan çok memnun olduklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma töreninde, kendisine, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın yeşil renkli uçuş kartını gösterdiğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Bu bakanlarda gerçekten bir tuhaf akıl tutulması oluyor. Önceki Varank vardı, o da buraya gelmişti TOGG'la. TOGG'un anahtarını sallıyor. 'Ne sallıyorsun. Babanın malı mı? Milletin malı. Bırak onu kürsüye, hepimiz bineriz. Almanya'da Mercedes Hristiyan demokratların da BMW sosyal demokratların mı? Bu ülkenin bir varlığı varsa iyisiyle kötüsüyle artısıyla eksisiyle bizimdir. Bırak milletin olsun.' dedim. Böyle sallarken cebine koydu, 'Benim değil, ödünç aldım' dedi. Kaan uçtuğunda ilk tebrik tweetini ben attım. KAAN gururumuzdur, onurumuzdur. Elbette ki KAAN'a benden yeşil kart ama emekliyi aç bırakanlara benden kırmızı kart."

"Getir sandığı, göreceksin kırmızı kartı"

Özel, kırmızı kartı açlığa mahkum edilen emeklilerin, asgari ücretlilerin, hakkı yenen emekçilerin, atanmayan öğretmenlerin, iş bırakan memurlar ve aile hekimlerinin, staj mağdurlarının, emeklilikte kademe bekleyenlerin ve vergide adalet talep edenlerin gösterdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"CHP olarak emekliye ve emekçiye sefalet maaşı verenlere karşı kırmızı kart kaldırıyoruz. Kırmızı kart CHP'nin değil, bu ülkenin ezilenlerinin eylemidir. CHP tüm emeklileri, tüm emekçileri ayağa davet ediyor. Ayağa kalkın ve kırmızı kartları gösterin. Tayyip Bey'e sesleniyorum, işte sana kırmızı kart. Eğer bu milletin sesini duymazsan, bu milletten görüp göreceğin budur. Bu milletin senden göreceği kalmadı. Senden umudu kalmadı. Senden tek istek, son istek sandıktır. Getir sandığı, göreceksin kırmızı kartı."

(Bitti)