Özgür Özel Erzurum\'da Halk Buluşması Düzenledi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum'da "Halk Buluşması"na katıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel, ardından kara yolu ile Erzurum'a geldi.

Kent girişinde partililer tarafından karşılanan Özel, parti otobüsü ile geldiği Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, ?tarihe sığmayan kahramanlıkların ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı Erzurum'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Erzurum'u hiç unutmadığını, 1924 depreminde Erzurum'a geldiğini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimiz sadece ülkeyi kurtarmakla ve bağımsızlığı sağlamakla kalmadı, bu milleti teba olmaktan çıkarıp özgür yurttaşlar haline getirdi. Cephede kazanılan zaferler sonrası Türkiye'nin önü açıldı, üretimle, sanayiyle, kalkınma programlarıyla, ekonomik ve sosyal zaferlerle bu ülke artık her bir bireyin geleceğe güvenle bakacağı, ülkesiyle gurur duyacağı ülke haline geldi."

"CHP dışında hiçbir parti 7 bölgede birden yoktur"

Zorluklarla dolu bir yılı geride bırakırken 2024'te partileri için çok güzel başarılı günler olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"31 Mart seçimine giderken, birileri 2023'teki seçim başarısına güvenerek, CHP'nin dağıldığını ve bir daha toparlanmayacağını, elindeki başta İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya belediyeleri olmak üzere önemli belediyeleri CHP'nin elinden alıp iktidarlarını güçlendireceklerini hayal ederken, Atatürk'ten aldığımız ilhamla önce gençlere, kadınlara, bilime, çalışmaya ve öz güvene olan inancımızla, yaş ortalaması 43 olan parti meclisimiz, yaş ortalaması 46 olan MYK'mız ve yarısı kadın yarısı erkek olan partiye ve ATA'ya yakışır gölge kabinemizle belirlediğimiz adaylarla 47 yıl sonra CHP'yi yeniden Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine CHPli belediyeler hitap ediyor. Geçmişte CHP'ye 'siz Sivas'ın doğusuna geçemezsiniz' diyenlere inat şimdi CHP 7 bölgede de var. CHP dışında hiçbir parti 7 bölgede birden yoktur."

CHP olarak kentin takımını 1. Lig'e çıkarıp yapacakları şehir stadında maç izlemek için Erzurumlulara söz verdiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Biz gelecekte en düşük emekli aylığını yeniden 1,5 asgari ücret elbette yapacağız ama hiç değilse bu karda kışta, bu yoksullukta emeklinin hayata tutunabilmesi için Erzurum'dan bütün siyasi partilere, meclisteki bütün milletvekillerine sesleniyorum. Gelin bu kötülüğe sessiz kalmayalım, kanuna el kaldıracak, oy verecek olanlar bizleriz. 14 bin lira değil en düşük emekli maaşını hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım ve emeklinin çilesini bitirelim."

Daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özel, partililerle bir araya geldi. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.