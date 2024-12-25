Özgür Özel, Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Yenişehir Pazaryerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yenişehir Pazaryerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara'da Sıhhiye Yenişehir Pazaryerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Pazaryerinde tezgahları dolaşan Özel, esnafın ve vatandaşın dertlerini dinledi. Asgari ücretin 22 bin 104 lira belirlenmesine tepki gösteren vatandaşlara Özel, 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek asgari ücret mitingine davet etti.