Özgür Özel: Filistin'deki katliama 'dur' deme zamanıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel: Filistin'deki katliama 'dur' deme zamanıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Ulu Cami'de yaptığı konuşmada, Filistin'deki katliama dikkat çekerek, Netanyahu'nun alkışlanmasını eleştirdi ve bir katliamcıya cesaret vermenin katliama ortak olmak olduğunu belirtti. Özel, Filistin davasının arkasında olduklarını ve desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

26.07.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel: " Filistin'deki katliama 'dur' deme zamanıdır"

"Bir katliamcıya cesaret vermek katliama ortak olmaktır"

BURSA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mesele 30 yıl sonra efendim bugün Filistin'i anma günü demek değil, bugün bu katliama 'dur' deme zamanıdır. Netanyahu dakikalarca birileri tarafından alkışlandı. O vicdansızlara sormak gerekir: Neyi alkışlıyorsunuz? Yüzde 70'i kadın ve çocuk olan 40 binden fazla kişi katledildi" dedi.

Bursa Ulu Cami'de cuma namazı sonrası konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'de yaşanan katliama değindi. "Biraz önce Ulu Cami'de cuma namazı çıkışındaki Filistin'e destek olanların ve İsrail'i protesto edenlerin sesini duyurmak üzere bir iki kelam etmek gerekirse, Amerika Parlamentosunda, Temsilciler Meclisinde büyük bir utanç yaşandı. Bir savaş suçlusu, bir katliam suçlusu olan Netanyahu dakikalarca birileri tarafından alkışlandı. O vicdansızlara sormak gerekir: Neyi alkışlıyorsunuz? Yüzde 70'i kadın ve çocuk olan 40 binden fazla kişi katledildi. Ambulansları vuruyorlar, hastaneleri vuruyorlar, revirleri vuruyorlar. 'Burada toplanın, insani yardım alacaksınız' diyorlar, o toplanılan yeri vuruyorlar. Bunları yapan Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor. Tabii protesto eden ve kahramanca duruş sergileyenleri buradan tebrik ediyorum ama o alkışlayanlar Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işliyorlar. Bir katliamcıya cesaret vermek katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın" dedi.

Filistin davasının arkasında olmaya devam edeceklerini belirten Özel, " Bülent Ecevit'ten beri, Deniz Gezmiş'ten beri destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Sosyalist Enternasyonal'de Başkan Yardımcısıyım. Başkanımız ve aynı zamanda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinde Filistin'i tanıdı. Bütün sol partilere aynı çağrıyı yapıyoruz. Bursa Ulu Cami avlusundan sesleniyoruz: Bu mezalimi bitirin" diye konuştu.

Başkan Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç unutulmasın ki Bosna'da katliam yaşanırken Avrupa susuyordu, dünya susuyordu. Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz'u Soykırım günü ilan ediyor. 30 sene, 29 sene sonra soykırım desen ne olur soykırıma engel olmadıkça. Aliya İzzetbegoviç'in şöyle bir sözü var, sürekli tekrar etmek gerekir: 'Unutulan katliamlar tekrarlanır.' Mesele 30 yıl sonra efendim bugün Filistin'i anma günü demek değil, bugün bu katliama 'dur' deme zamanıdır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'i destekleyen ve İsrail'i protesto edenlere de destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti. Özel, bütün Türkiye'nin, siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistin'in yanında olduğunu ve İsrail'in yaptıklarının karşısında olduğunun da altını çizdi.

Özgür Özel, Ulu Cami avlusunda vatandaşlara aşure de ikram etti.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Filistin, Bursa, Cami, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Filistin'deki katliama 'dur' deme zamanıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:48:50. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Filistin'deki katliama 'dur' deme zamanıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement