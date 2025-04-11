Özgür Özel: Gençler bizimle mücadeleye hazır - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Gençler bizimle mücadeleye hazır

Özgür Özel: Gençler bizimle mücadeleye hazır

CHP lideri Özgür Özel, basın özgürlüğü ve gençlerle birlikte mücadele vurgusu yaptı.

11.04.2025 09:23
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu sefer ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde, gençler bizden, biz gençlerden razıyız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği 2024 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'ne katıldı. Ödül törenin ardından konuşan düzenlenen programda konuşan Özel, " Timur Soykan'a haberinden dolayı bugün ödül verilecekken tam o saatte mahkemeye sevk ediyorlar. Bu kötü İtalyan mafyasını anlatan filmlerden daha iyi bir filmi, böyle memleketi film setine çevirmişlerin elindeyiz diyoruz" diye konuştu.

Yabancı basına her gün konuşmaya devam edeceğini belirten Özel, "Efendim yabancı basına konuşma. Hayır her gün dört tanesine konuşurum. Eğer bir ülkede darbe varsa, nasıl 15 Temmuz'da çaldı kapımızı, sizin ilişkileriniz iyi, anlatın dünyaya diye. Nasıl bir ülkede darbe, bütün dünyanın konusuysa, nasıl bir ülkede hak ihlalleri, insan hakkı ihlalleri, bir ülkenin meselesi değil bütün dünyanın meselesiyse bunu bütün dünyaya, dünyadaki bütün kurumlara, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Konseyi'ne, NATO'ya her yere, Avrupa'da Kanarya Sevenler Derneği varsa kapısını çalabiliyorsam anlatabiliyorsam ona da, bütün yabancı basına, Japonya'da trende basılan 13 milyon tirajlı gazetelere anlattım. Çin'e anlattım. Bütün dünyadaki yabancı basına bu rezaleti anlatacağız" ifadelerini kullandı.

İktidara geldikleri zaman kimsenin basını ele geçiremeyeceği bir Basın Kanunu çıkartacaklarını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Sonra da bu rejimi bir daha şöyle inşa etmeyeceğiz. Bugün onlarındı, ele geçirelim bizim olsun. Bir daha kimsenin basını ele geçiremeyeceği bir Basın Kanunu, bir daha kimsenin yargıyı ele geçiremeyeceği bir yargı reformu, bir daha kimsenin siyasete etik dışı işler karıştıramayacağı bir siyasi etik yasası, bir daha Türkiye'yi kimse Avrupa'dan koparamasın diye Greko Kriterleri, bir daha bu yolun geri dönüşü olmasın diye Avrupa Birliği'ne tam üyelik yürüyüşüyle bu ülkede bütün gazetecilerin yeniden özgürce mesleklerini yapabilecekleri günleri inşa edip, ben ümit ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde gazetecilik eğitimi gereği yapanların dışında, bir gazetede mesleğini tam olarak yapmak yerine bizde çalışan bütün arkadaşların da birer gazeteye gidip ertesi gün özgürce bizi bile eleştirebilecekleri günler gelene kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Özgür Özel, Politika, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Gençler bizimle mücadeleye hazır - Son Dakika

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