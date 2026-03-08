Özgür Özel: İktidarımızda esnafın da emeklinin de yüzü gülecek

KADINLARLA İFTAR YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'deki son programında 1700 kadar kadınla iftar yemeğinde bir araya geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Palace salonundaki yemeğe Özel'in yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile 1700 kadar kadın katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın önerisi üzerine Eskişehir'e geçirdiklerini ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çünkü Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen gibi efsanevi bir rektörün, belediye başkanının ve Türkiye'de çok bilinen hizmetleriyle görevini tamamlamış olan bir belediye başkanından sonra göreve bir kadın, bir hukukçu, bir hakim, daha sonra belediyeciliği genel sekreterlikle deneyimlemiş ve başarıyla götürmüş birisi aday olmuştu. Biz onu Eskişehir'e emanet etmiştik. Eskişehir sağ olsun bizi kırmadı ve ona muhteşem bir destek verdi. O da tüm arkadaşlarımızla birlikte çok başarılı, örnek bir belediyecilik yapıyor. Bir kadının büyükşehir belediye başkanı olduğu ve kadınlara çok değer veren onları her zaman, bilhassa ben çok sevdiğim bir şey, sevgili Ahmet Ataç salı günleri Eskişehirli kadınları, sevgili Kazım Kurt Eskişehirli kadınları Meclis'e taşırlar. Gelirler Anıtkabir'i ziyaret ederler, grup toplantımızı izlerler, Meclis'i gezerler ve ayrılırlar. Kadınlara çok önem verilen, kadınların çok önde olduğu hem siyasette hem toplumsal yaşamda örnek bir kent burası. Günü burada geçirmek istedik. Hepinizin bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Kadınlar gününü kutlarken diğer yandan hem kadın cinayetleriyle hem kadına karşı şiddete üzüldüklerini kaydeden Özel, "Üzülüyoruz, kahroluyoruz ve bunların bir an önce azalmasını, yok olmasını temenni ediyoruz. Bununla ilgili bugün önemli toplantılar yaptık. Çok değerli konuşmalar dinledik, kadınları dinledik ve gelecekte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına yönelik de neler düşündüğümüzü Eskişehir'den paylaştık. Aynı zamanda Ramazan ayındayız. Bir kadın iftarında buluştuk. Bu kadar, bin 500'ün üzerinde kadınla birlikte iftar yapmak bizim için çok büyük bir onur. Tabii ki ramazan İslam dünyası açısından çok önemli. Küskünlüklerin unutulduğu, barışların sağlandığı, herkesin birbirinin halinden anlamaya çalıştığı bir dönem ama maalesef böyle bir mübarek ayda İsrail ile Amerika, İran'a saldırdılar ve İran'ı bombalıyorlar, İran'a füzeler atıyorlar. Savaşın ilk günlerinde 160 küçücük kız öğrenci okulda vuruldu, okulları vuruldu, hayatlarını kaybetti. 1500'e yakın kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Bu ramazan sofrasından hem İran'a hem Filistin'e hem bütün dünya coğrafyasına barış dileyelim" diye konuştu.

GAZZE'DE 71 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de 71 bin çoğu çocuk ve kadın Filistinlinin hayatını kaybettiğini anlatan Özel, dünyanın buna tepki vermekte geciktiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 'Filistin'i işgal masası'nda yer aldığını öne süren Özel, "Amerikan Başkanı Trump geldi, 'Gazze'yi gördüm, çok güzelmiş. Orada Filistinlilerin ne işi var?' dedi. 'Oraya güzel oteller, gazinolar, kumarhaneler kuracağım. Önünde de hidrokarbonlar var, onları istiyorum' dedi. ve bizim savaş suçlusu dediğimiz Netanyahu'ya 'Savaş Kahramanı' dedi. En sonunda bu büyük binaları, gazinoları, kumarhaneleri, otelleri yapmak için oraya bir kurul oluşturdu. Utanmadan adına da 'Barış Kurulu' dedi. Bütün dünya ülkelerini çağırdı. Dünyanın aklı başında liderleri, Avrupa'nın aklı başında Trump'a teslim olmayan liderleri 'Biz gitmeyiz' dediler. Maalesef Türkiye gitmeye karar verdi. İtiraz ettik, dedik ki 'Filistin Filistinlilerindir' Efendim, 'Burada Filistinli olmayacak, İsrail olacak, biz onlara barışı getireceğiz' Ama tam ilk toplantıda 2 gün önce bir numara çektiler Netanyahu ile Trump ve İsrail de o masaya oturdu. Filistinlinin olmadığı masada Trump ile İsrail'le bizim Dışişleri Bakanımız oturdu. Yarın öbür gün de Cumhurbaşkanı oturacak. Bu doğru bir iş değildi. Buradan, bu iftar sofrasından, bu ramazan mübarek günde Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum Trump'ın Filistin'i işgal masasından derhal kalkın" dedi.

'ERKEN SEÇİM OLACAK'

Konuşmasının son bölümünde erken seçim olacağını öne süren Özel şunları söyledi:

"Buradan tüm müjdemi vermek istiyorum. Ama 6 ay sonra ama 1 yıl sonra ama en geç 1,5 yıl sonra seçim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. İktidarımızda iş bulamadığımız, veremediğimiz ya da evde çalışmak zorunda kalan tüm ev kadınlarının sigorta hakkı olacak, emeklilik hakkı olacak; söz veriyoruz. ve son sözüm, herkes çocuğunun geleceği iyi olsun ister. Artık ülkede bundan sonra her şeyin iyi olması için kararı anneler verecek. Emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, esnafların kararı tamam ve artık sıra ev kadınlarında, ev hanımlarında. Tüm ev hanımlarını, ev kadınlarını; daha zengin bir ülkede, çorbanın daha kolay kaynadığı bir ülkede, gelecek kaygısı duyulmayan bir ülkede, çocuğunun ve torununun daha iyi yaşamasını istediğiniz bir ülkede yaşamak istiyorsanız ben ev kadınlarına emanet ediyorum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini" ifadelerini kullandı. Özel, yemeğin ardından Eskişehir'den ayrıldı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,