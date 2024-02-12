Özgür Özel'in Tunç Soyer'e CHP'nin yurtdışı danışmanlığı görevini önerdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in Tunç Soyer'e CHP'nin yurtdışı danışmanlığı görevini önerdiği ortaya çıktı

CHP'den aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldığı canlı yayında Genel Başkan Özgür Özel'in kendisine başka bir teklif yaptığını ancak bunu kabul etmediğini ifade etmişti. Özel'in Soyer'e sürpriz görüşmede "CHP'nin yurtdışı danışmanlığı" görevini önerdiği ortaya çıktı.

12.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:32
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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İzmir'den yeniden aday göstermediği Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Şubat'ta CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığı ifade edilmişti.

SOYER SÜRPRİZ GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Genel merkezdeki sürpriz görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Soyer, Özel'in kendisine "farklı alanlarda çalışmak "için teklif götürdüğünü ancak şu an böyle bir talebi olmadığını kaydetmişti.

"ÖZEL'E BÖYLE BİR TALEBİM OLMADIĞINI DİLE GETİRDİM"

Soyer şu ifadeleri kullanmıştı; "Soyer, Özel'in teklifini değerlendireceğini ve kısa sürede geri döneceğini söyledi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim."

HANGİ GÖREVİ REDDETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen hafta Soyer'le yaptığı sürpriz görüşmede "CHP'nin yurtdışı danışmanlığı" görevini önerdi. Ancak Soyer bu teklifi kabul etmedi.

SOYER'İN GÖNLÜNÜ ALMAK İSTEDİ AMA...

İddiaya göre Özel, CHP'nin yurtdışı politikalarını Tunç Soyer'e emanet edip aynı zamanda gönlünü almak istedi. Öneriyi geri çeviren Soyer görüşmede, adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını, aday olduğu dönemdeki 165 vaadinden 155'ini yerine getirdiğini anlattı.

Özgür Özel\'in Tunç Soyer\'e CHP\'nin yurtdışı danışmanlığı görevini önerdiği ortaya çıktı

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