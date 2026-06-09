Özgür Özel: Önce Kurultay, Sonra İktidar

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısı öncesi Meclis kapısı önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Özel, "Önce kurultayı yapacağız, sonra iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısına katılmak üzere Meclis kapısı önünde toplanan; ancak güvenlik nedeniyle ziyaretçi yasağı kararı üzerine içeriye alınmayan kalabalığa hitap etti. Özel, "Türkiye sizinle gurur duyuyor. Siz bugün Türkiye'nin kurucu partisi; kurtuluşun partisi ve kuruluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu Meclis'i kurmuş olan, demokrasi ve sandığa getirmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, onun seçtiği Genel Başkanına, onun seçtiği milletvekillerine karşı AK Parti yargısının, AK Parti yargı kollarının girişimi ile yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis'in kapıları önünde geri püskürttünüz" dedi.

'GRUP TOPLANTISINI PROVEKE EDECEKLERDİ'

Özel, sabahtan itibaren gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek, "Eğer siz olmasaydınız, baba ocağına bir pazar sabahı 07.00'de, partinin sokağından bile geçmemesi gereken, hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu Meclis'in kapısına dayanacak, sanki Cumhuriyet Halk Partisi misafiriymiş gibi içeri sokulacaktı. Grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş Genel Başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine vereceklerdi. Sizi burada bugün yüreğim ağzımda izledim. Öfkenizi anlıyorum, sinirinizi anlıyorum, rahatsızlığınızı anlıyorum. Benzerlerini hissediyorum; ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz ve yüreğim ağzımda izledim. Ama siz şunu gösterdiniz; AK Parti'nin yapmış olduğu yargı kolları darbesinden verilen haksız, hukuksuz bir kararla, o karara dayananların 81 ile haber salmasıyla, illerinde partinin hiçbir yerinde olmayanlar, umudu olmayanlar, partiye yakışmayanlar bir anda geldiler. Kendilerine hiçbir şey vaat edilmemiş, dün bir vakte kadar bu toplantıdan haberdar dahi olmayan ama haklının yanında, partinin yanında, doğru yerde, tarihin doğru tarafında durmak isteyen sizler geldiniz ve o cılız ama haklı ve güçlü bedenlerinizi, o iri ama haksız, hukuksuzlara karşı siper ettiniz. Helal olsun size" ifadelerini kullandı.

'YÜREKLİ İNSANLAR OYUNU BOZAR'

Özel, sergilenen duruşun parti tarihine geçeceğini vurgulayarak, "Öyle bir takım toplama kalabalıklarla, 'Bin kişiyle bayramlaşırım. Bin kişi getirir, grup toplantısı yaparım. Bin kişiden meşruiyet devşiririm' derseniz, o bin kişinin karşısında Türkiye'deki milyonların temsilcisi bu yürekli insanlar çıkar ve oyunu bozar. Bu yüzden size karşı hem minnet hem de odamdan izlerken büyük bir mahcubiyet duydum. Meclis Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı bir kararla ziyaretçi yasağı getirdi. Zaten sizin buradaki varlığınız bir grup toplantısını yapmaktan öte yaptırmaktan öte ya da bir hukuksuz işgal girişimine engel olmaktan öte sizin bugün buradaki varlığınız tam olarak partinin hukukuna, sandığa, hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı. O yüzden belki grup salonu sizlerin bu onurlu, cesur bedenlerinizden mahrum; ancak sizlerin varlığınız müteşekkir olarak, sizlerin her birinizi çok severek ve her birinize şunu söyleyerek tamamlayacağım sözlerimi. Siz kendiliğinizden üzerinize düşeni öyle bir yaptınız ki bu duruşunuz parti tarihinde unutulmayacak duruşlardan biri olarak tarihe kazınmıştır" dedi.

Özel, 'kurultay' vurgusu yaparak, "Önce kurultayı yapacağız, sonra iktidara yürüyeceğiz. Partinin iktidar yürüyüşünden asla taviz vermeyeceğimi, asla ve asla teslim olmayacağımı, asla ve asla sizi mahcup etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Şimdi görevlerini yapmış aslanlar olarak, aslan sosyal demokratlar olarak canım ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim olarak evlerinize, köylerinize, çalıştığınız iş yerlerine doğru milletin damarlarına doğru yürüyelim arkadaşlar" diye konuştu.