Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek\'in kızını üniversite sınavına götürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden dostu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e verdiği sözü tuttu ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yalnız bırakmadı. Zeyrek'in ailesiyle yakından ilgilenen Özel, Zeyrek ile sınava gireceği okula beraber gitti.

SINAV ÖNCESİ MORAL VERDİ

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'e sınav öncesi moral verdi. Özel, Zeyrek'i okula bırakmasının ardından okul önünde bekleyen öğrenci velileriyle sohbet etti ve başarılar diledi.

"BABASI YERİNE BEN VARIM"

Özel, dün yaptığı basın açıklamasında, "Şimdi Manisa'ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi'nin kızı Nehir'in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, 'Beni şimdi sınava kim götürecek?' diyordu. Ben de söz vermiştim. 'Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim' dedim. Yarın Nehir'imizi üniversite sınavına sokacağız" demişti.

FERDİ ZEYREKİN VEFATI

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayata gözlerini yummuştu. Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, "Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi" diyerek ihmallere dikkat çekmişti.