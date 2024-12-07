Özgür Özel: Türkiye'nin madenlerinin işletilmesine karşı değiliz, doğaya saygılı olunacak

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ne Cumhuriyet Halk Partisi ne ben Türkiye'nin madenlerinin işletilmesine karşı değiliz. Ama Türkiye'de madenler işletilecekse doğaya saygılı olunacak. Oradan gelecekle feda edilenin dengesi iyi kurularak, birilerine para kazandırmak, birilerini zengin etmek için değil, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının en efektif, en doğru şekilde, doğayı en az tahrip ederek, en çok kamu yararına kullanmak için madenlerin işletilmesi gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden mühendisleri tarafından düzenlenen Dünya Madenciler Günü etkinliğine katıldı. Burada konuşan Özel, "Meslek örgütünden gelenler, meslek odaları adeta imbikten damıtılan bir damla öz gibi o noktaya gelene kadar çok büyük bir tarihsel birikim, çok büyük bir kültür, mesleki kültür ve omuzlarında yanlış yapmama, yanlış yaptırmama, yanlış bilgi vermeme, yanlış yönlendirmeme gibi bir ağır sorumluluğu taşırlar. Bugüne kadar Ayhan Yüksel'den ne bilgi aldıysak, maden mühendislerine ne sorduysak, onlardan ne öğrendiysek hep bundan biz de istifade ettik kamuoyu da istifade etti. Tabii faciadan günler önce bizim duyup da 'Araştırılsın' dediğimizi faciadan 22 gün önce reddedilip faciadan 22 gün sonra oybirliği ile kurulan Soma Komisyonu'nda teker teker dinledik, hep birlikte dinledik. Eşlerin kaza yaklaşırken uykudan yorgun uyandıklarını, evlatların çizmelerinin yarıya kadar su dolduğunu, madenin artık eskiden daha çok yorduğunu, her çıkanın baş ağrısıyla çıktığını, bunların her birisi Soma Komisyonu'nun kayıtlarına teker teker işlenirken, Ayhan Yüksel ve arkadaşları da meselenin nasıl aslında göstere göstere geldiğini ifade ediyorlardı" dedi.

'SOMA'DA MADENCİLERİMİZİ SERMAYE, SİYASET VE SENDİKA YUTTU'

"O gün ben 'Soma'da 301 kişiyi 3S yuttu' demiştim; sermaye, siyaset ve sendika" diyen CHP lideri Özel "Elbette ki o günkü Soma'da örgütlü olan maden sendikasının hatalarından bugün ders alındığını umuyoruz. Son günlerde verilen bazı mücadelelerden, bazı beyanatlardan o günlerde yapılan yanlışların, o günlerde sendikaya hakim olan kadroların artık uzak olduğunu, şimdi başka bir anlayışın gelişmekte olduğunu ümitle, umutla takip ediyorum. Ama bir yandan da Soma'da işçilerin haklarını koruyan bir bağımsız sendikanın da büyük bir mücadelesini burada anmadan geçemem. Çünkü bizim Soma'da 301 şehidimiz yok, 303 şehidimiz var. Arkadaşlarının haklarını korumak için kurulan Bağımsız Maden İş, Ankara ile Soma arasında mekik dokurken Tahir Çetin'i, kendisi de madenci olan kurucu başkanları Tahir Çetin'i ve babası da madende ölmüş olan Ali Faik İnter'i trafik kazasında kaybettik. Süleyman Soylu onları Ankara'ya sokmayıp, üç gün tuttu, üç gün. Uykusuz uykusuz dönerken trafik kazasında öldüler. Ayrıca Soma'dan 301 kişi öldü ve bütün dünya Soma'yı konuştu. Herkes dedi ki Türkiye'de, 'Unutursak yüreğimiz kurusun.' Ama Soma'da ölen madenciler hepimize şunu öğrettiler ki madenciler ve emekçiler ne yaparlarsa yapsınlar örgütlenerek ve hep beraber yapsınlar. Ölünecekse bile, ölürken bile az olursanız sizi kimse dikkate almıyor bu memlekette. Zira Soma'dan bugüne iki Soma daha oldu Türkiye'de. AK Parti iktidarları döneminde Soma dışında altı Soma daha oldu. Toplam 2 bin 79 maden işçisi hayatını kaybetti. Ama 301 kişi birden ölünce Türkiye'nin gündemine geldi. Büyük bir mücadele daha yürütüldü, hepimizin emekleriyle. Kimseyi dışlamadan söylemek isterim. TMMOB'daki birçok odanın, bilhassa maden mühendislerinin, muhalefet partilerinin, gerçek sendikaların, sendikacıların büyük mücadeleleriyle, kamudaki maden mühendislerinin bizlere katkı sağlayan, doğru bilgileri aktaran mücadelesiyle çok yol da alındı" diye konuştu.

'MADENLER HALEN GÜVENLİ OLARAK İŞLETİLEMİYOR'

Türkiye'de hiçbir madenin facialardan doğru dersler almadığını ifade eden Özel, "Anayasaya açıkça aykırı olduğu halde, madenler devletin olduğu ve özelleştirilemez olduğu halde yok rödovans, yok işletme hakkı devri, yok bilmem başka bir yöntemle Anayasanın arkasından dolanıldığı için madenler güvenli olarak halen işletilemiyor. ve bu sefer Fatih Dönmez o dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 'En güvenli maden' dediği Amasra madeninde 43 kişi öldükten sonra yine görevinin başındaydı. Yine komisyon kuruldu. Bu sefer komisyonun başına Soma faciası yaşanırken bakan kimse aynı kişi Taner Yıldız getirildi, komisyon başkanı yapıldı. Dünya Madenciler Gününün içinde bulunduğu bu hafta içinde söylemek isterim ki Cumhuriyet hükümetleri boyunca 79 yılda bin 186 maden ruhsatı kesilmişken, bu iktidar döneminde 386 bin maden ruhsatı kesildi. Böyle bir talanla karşı karşıyayız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN MADENLERİNİN İŞLETİLMESİNE KARŞI DEĞİLİZ'

CHP lideri Özel, TMMOB'nin Dünya Madenciler Günü'ndeki etkinliğindeki konuşmasına şöyle devam etti:

"Ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne ben Türkiye'nin madenlerinin işletilmesine karşı değiliz. Ama Türkiye'de madenler işletilecekse doğaya saygılı olunacak. Oradan gelecekle feda edilenin dengesi iyi kurularak, birilerine para kazandırmak, birilerini zengin etmek için değil, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının en efektif, en doğru şekilde, doğayı en az tahrip ederek, en çok kamu yararına kullanmak için madenlerin işletilmesi gerekir. Bu işletmeyi de yapacak olan, bu kararları verecek olanlar da en başta maden mühendisleridir. Ben maden mühendislerinin bu güzel gecesinde burada olmaktan çok mutluyum."