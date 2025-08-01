Özgür Özel TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesini gezdi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, çalışmalarla ilgili Özel'e bilgi verdi. Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı. Özel, "Bugün TUSAŞ'ımızı ziyaret ettik. KAAN'ın hepimizi gururlandıran ilk uçuşundan sonra buraya bir ziyaret planlamıştık. Ancak sonra terör saldırısı gerçekleşti ve bir 'geçmiş olsun' ziyaretine, başsağlığı ziyaretine dönüşmüştü ziyaretimiz. Ardından ülkenin yoğun gündemi, siyasetin yoğun gündemi içerisinde bugün heyetimizle birlikte TUSAŞ'ı ziyaret ettik. Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Demiroğlu tarafından önce kurumla ilgili son güncel bilgilerin içinde olduğu kapsamlı bir sunum dinledik. Ardından da bütün yerleşkeyi, 1973 yılında Türkiye dış politikada aldığı kararlarla ambargo tehditleri altındayken ambargolar altındayken yerli ve milli bir savunma sanayimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, o günden bugüne yaşanan teknolojik gelişmelerle, insansız hava araçlarımız, kimseye bağlı olmadan üretilebilsin, geliştirilebilsin, rekabet edebilsin hem de tamamen bize ait olanları üretilebilsin diye kurulmuş TUSAŞ'ı, bugün yerli ve milli, tamamen Türkiye'de üretilen bir milli muharip uçak olan KAAN'a kavuşabilsin diye atılan ilk adımlardan gelinen bu noktaya bütün kampüsü gezdik. O ilk hangarlardan bugün KAAN'ın üretildiği, Hürkuş'un, Hürjet'in üretildiği, Atak helikopterimizin, Gökbey'in üretildiği, Anka'nın, Aksungur'un, Anka-3'ün ve uzay sistemlerinin, uydularımızın üretildiği tesisleri gezdik ve inceledik. Özel olarak tabii KAAN'ın motorunun da burada üretildiği, hedeflenen 2032 yılını ve KAAN'ın kendi motoruyla uçabildiği günleri de görmeyle ilgili, o konuyla ilgili buradaki azmi gördük. Desteklerimizi ilettik" diye konuştu.

'HEPİMİZİN GURUR DUYDUĞU BİR TESİS'

Özel, TUSAŞ'ın Türkiye'nin gözbebeği olduğunu söyleyerek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci 50'nci yılında 1973'ten bugüne gelene kadar üzerinde çok emek olan, çok sayıda siyasetçinin emeğinin olduğu, Türk mühendislerinin emeğinin olduğu, çok sayıda, on binlerce emekçinin emeğinin olduğu, hepimizin de gurur duyduğu bir tesis. Buranın hem Eskişehir'deki fabrikayla hem de buradaki kampüsle tüm ihtiyaçlarının her şeyin üzerinde bir hassasiyetle karşılanması, üzerine titrenmesi gereken bir kurum. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli savunma politikalarından sorumlu ve özellikle TUSAŞ gibi bir kurumun önemini hem MYK toplantılarında sürekli gündemimize getiren, hem de milli güvenlik politikalarıyla ilgili önümüzdeki dönem iktidarımızda neyi nasıl görüyoruz, nasıl geliştireceğiz, neler yapacağız, bu konuda çalışan değerli Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu ile birlikte kendi iktidar hazırlıklarımız içinde, TUSAŞ'a nasıl bakıyoruz, uçaklarımıza, helikopterlerimize ve diğer insansız hava araçlarına nasıl bakıyoruz, bu konuda bizim vizyonumuz ne, ne durumdayız ve geleceğe Türkiye'ye bunları daha gelişmişini, daha iyisini, tamamen yerli ve milli olarak üretilenleri nasıl planlıyoruz, bu konudaki çalışmalarımız açısından da bugünkü ziyaretimiz son derece önemli oldu. Sabahın erken saatlerinde geldik ve yaklaşık 2 saatlik ziyaretimizden sonra, siyasetin yoğun gündemi içinde nefes aldığımız, çalışanlarımızla gurur duyduğumuz, tesisimizle gurur duyduğumuz, TUSAŞ'ımızla gurur duyduğumuz 2 saat 15 dakikadan sonra buradan ayrılıyoruz. KAAN ikinci uçuşunu yapmıştı, yakında üçüncü uçuşuna hazırlanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dünden bugüne emeği geçmiş olan herkesi, bugün aramızda olmayanları rahmetle anıyoruz. Aramızda olanlara minnetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,