Özlem Zengin: "Bir grup milletvekili Meclis\'i terörize ediyor"

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın dün Meclis'te okunan kararla vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim bugün de Meclis'te devam etti. Konuyla ilgili söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "Bir grup milletvekili Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini zannediyor." açıklamasında bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Meclis'teki konuşmasında "Dün başkanlık divanının iradesinin okunmasına dahi tahammül olmadı. Meclis başkanvekiline Anayasa fırlatmaktan... Siz, hanımefendi arkadaşlarıma 10 defa 'katil' diye bağırdınız. Bir grup milletvekili Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini zannediyor. Dün burada yapılan Anayasa'ya uygun olan bir eylemdir."
Zengin'in konuşması sırasında DEM Parti sıralarının hareketlendiği ve tepki gösterdikleri görülürken Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, grubuyla ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e uyarıda bulundu.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.
Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti.
Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düştü.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
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TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı açıklamalarla devam etti. Zengin, bir grup milletvekilinin Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini düşündüğünü belirtti ve dün yapılan eylemin Anayasa'ya uygun olduğunu savundu.
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Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. TBMM'deki oturumda kürsüye çıkan CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okumamış olmasına atıfta bulunarak Bekir Bozdağ'a sert çıktı.
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