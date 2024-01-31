Özlem Zengin: "Bir grup milletvekili Meclis\'i terörize ediyor"

Politika

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın dün Meclis'te okunan kararla vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim bugün de Meclis'te devam etti. Konuyla ilgili söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "Bir grup milletvekili Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini zannediyor." açıklamasında bulundu.

"MECLİS'İ VE TOPLUMU TERÖRİZE EDEREK İŞ ÇIKARABİLECEĞİNİ ZANNEDİYORLAR"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Meclis'teki konuşmasında "Dün başkanlık divanının iradesinin okunmasına dahi tahammül olmadı. Meclis başkanvekiline Anayasa fırlatmaktan... Siz, hanımefendi arkadaşlarıma 10 defa 'katil' diye bağırdınız. Bir grup milletvekili Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini zannediyor. Dün burada yapılan Anayasa'ya uygun olan bir eylemdir."

Zengin'in konuşması sırasında DEM Parti sıralarının hareketlendiği ve tepki gösterdikleri görülürken Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, grubuyla ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e uyarıda bulundu.