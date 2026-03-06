Özlem Zengin: Dünyada Hukuk Ayaklar Altında

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Hukuk ayaklar altında olan bir dünya görüyoruz. Gözünü açan, kafasına koyduğunu, gidip 10 ülkeyi bombalamayı kendinde bir hak olarak görebiliyor. O kadar vahim ortamda bütün dünyanın aradığı kavram, hissiyat bence güvenlik" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Burdur'da partisinin Burdur İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat İftarı ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. MAKÜ Yerleşkesindeki programda iftarın ardından konuşan Özlem Zengin, "AK Parti'nin nevi şahsına münhasır bir hikayesi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, gençlik kollarından başlayarak adım adım çok büyük bir emekle inşa olunmuş bir siyasi hikayesi var. Aslında bu hikaye bizim şahsi hikayelerimiz ve Türkiye'nin hikayesi ile birleşmiş durumda, bu günlerde müşahede ediyoruz, bu hikaye dünyanın mazlum insanlarının hikayesi ile de örtüşüyor ve daha da güçlenerek devam edecek bu hikaye. Çünkü yola çıktığımızdaki niyetler çok halis" ifadelerini kullandı.

'SİYASETTE EN İYİ İSPAT, KENDİ İDDİANIZI ORTAYA KOYMAKTIR'

Yatırımları anlatmanın siyaset için az geldiğini belirten Özlem Zengin, "İstanbul'da dolaşıyorum, CHP'nin kazandığı ilçelere gidiyorum. Örnek vereyim Bakırköy. Bakırköy'de hiçbir şey yok. Birebir sorduğunuz zaman insanlar şikayetçi. Bakımsızlıktan, çöplerin toplanmamasından, belediye başkanının yeterince çalışmamasından ama yarın seçim olsa çok büyük bir ihtimalle yine CHP kazanabilir. Peki baktığınız zaman kendi yaptığı işi iyi yapmayan bir ekibin bizden daha iyi bir iş beklemesi karakter olarak bir sorun olarak düşünmüyor muyuz? Daha iddialı bir iş için uğraşıyorsanız o zaman kendi iddianızı ortaya koyarsınız. Siyasette en iyi ispat kendi iddianızı ortaya koymaktır. 'Benim icraatlarım bunlardır, ekip arkadaşlarımla bunu yaptım. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi yaklaşımlarımız böyle yansıtıyorum.' Hayır bunlar yapılmıyor. Bize sürekli bir itham var. Bunu söylerken hayret ediyorum. Bütün siyasi hayatı mütevazi çember içinde geçmiş sizlere, bizlere bunlar söylendiği zaman gerçekten ağırıma gidiyor. Kendi hayatlarında olmayan ne varsa bunların bizde olmasını talep eden bir siyasi anlayış görüyorum. O yüzden bizim siyaset üretirken kendi yaptıklarımızı anlatmanın yanına ilaveler koymamız gerekiyor. Aslında bir taraftan da onların yapması gerekenleri, onlarda olmayanları da söylememiz gerekiyor. Çünkü yeni gelişen mecralarla olmayanı anlatan, bizim de yapmadıklarımızı anlatan yalancı sanal bir gerçeklik oluşturan bir siyasi gerçeklik var karşımızda. Sadece yaptıklarımızı anlatmak bence bu yeni çağın içerisinde bizi istediğimiz yere götürme konusunda az geliyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var" diye konuştu.

'BİR ANLAMI KALMADI'

Dünyanın muazzam bir dönüşüm içerisinde olduğunu anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şunları söyledi:

"Her anlamda kullanılan teknoloji ile dünyanın içinde bulunduğu sınırlarla var olan bütün bildiğimiz inandığımız kurumlar, müesseseler sallantı altında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan dünyanın mihenk taşları vardır. Birleşmiş Milletlerden, NATO'dan, dünyanın ortaya koyduğu hukuk sisteminden bahsediyoruz. Bugün bunların bir anlamı kalmadı. Bir ülkeye savaş açmak için meclisinizden bir karar alırsınız, temel kaidedir; hukuki bir altyapı oluşturursunuz. Hayır bunları kimse umursamıyor artık. Hukuk ayaklar altında olan bir dünya görüyoruz. Gözünü açan, kafasına koyduğunu, gidip 10 ülkeyi bombalamayı kendinde bir hak olarak görebiliyor. O kadar vahim ortamda bütün dünyanın aradığı kavram, hissiyat bence güvenlik. Güvenlik ve huzur içinde olabilmek ve bunun da çok önemli parametreleri var."

Özlem Zengin daha sonra basına kapalı düzenlenen İl Danışma Meclisi'ne katıldı.