Özlem Zengin: Dünyada Hukuk Ayaklar Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özlem Zengin: Dünyada Hukuk Ayaklar Altında

Özlem Zengin: Dünyada Hukuk Ayaklar Altında
06.03.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özlem Zengin, dünyada güvenliğin önemine dikkat çekti ve mevcut hukuki düzenin çöküşünü vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Hukuk ayaklar altında olan bir dünya görüyoruz. Gözünü açan, kafasına koyduğunu, gidip 10 ülkeyi bombalamayı kendinde bir hak olarak görebiliyor. O kadar vahim ortamda bütün dünyanın aradığı kavram, hissiyat bence güvenlik" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Burdur'da partisinin Burdur İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat İftarı ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. MAKÜ Yerleşkesindeki programda iftarın ardından konuşan Özlem Zengin, "AK Parti'nin nevi şahsına münhasır bir hikayesi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, gençlik kollarından başlayarak adım adım çok büyük bir emekle inşa olunmuş bir siyasi hikayesi var. Aslında bu hikaye bizim şahsi hikayelerimiz ve Türkiye'nin hikayesi ile birleşmiş durumda, bu günlerde müşahede ediyoruz, bu hikaye dünyanın mazlum insanlarının hikayesi ile de örtüşüyor ve daha da güçlenerek devam edecek bu hikaye. Çünkü yola çıktığımızdaki niyetler çok halis" ifadelerini kullandı.

'SİYASETTE EN İYİ İSPAT, KENDİ İDDİANIZI ORTAYA KOYMAKTIR'

Yatırımları anlatmanın siyaset için az geldiğini belirten Özlem Zengin, "İstanbul'da dolaşıyorum, CHP'nin kazandığı ilçelere gidiyorum. Örnek vereyim Bakırköy. Bakırköy'de hiçbir şey yok. Birebir sorduğunuz zaman insanlar şikayetçi. Bakımsızlıktan, çöplerin toplanmamasından, belediye başkanının yeterince çalışmamasından ama yarın seçim olsa çok büyük bir ihtimalle yine CHP kazanabilir. Peki baktığınız zaman kendi yaptığı işi iyi yapmayan bir ekibin bizden daha iyi bir iş beklemesi karakter olarak bir sorun olarak düşünmüyor muyuz? Daha iddialı bir iş için uğraşıyorsanız o zaman kendi iddianızı ortaya koyarsınız. Siyasette en iyi ispat kendi iddianızı ortaya koymaktır. 'Benim icraatlarım bunlardır, ekip arkadaşlarımla bunu yaptım. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi yaklaşımlarımız böyle yansıtıyorum.' Hayır bunlar yapılmıyor. Bize sürekli bir itham var. Bunu söylerken hayret ediyorum. Bütün siyasi hayatı mütevazi çember içinde geçmiş sizlere, bizlere bunlar söylendiği zaman gerçekten ağırıma gidiyor. Kendi hayatlarında olmayan ne varsa bunların bizde olmasını talep eden bir siyasi anlayış görüyorum. O yüzden bizim siyaset üretirken kendi yaptıklarımızı anlatmanın yanına ilaveler koymamız gerekiyor. Aslında bir taraftan da onların yapması gerekenleri, onlarda olmayanları da söylememiz gerekiyor. Çünkü yeni gelişen mecralarla olmayanı anlatan, bizim de yapmadıklarımızı anlatan yalancı sanal bir gerçeklik oluşturan bir siyasi gerçeklik var karşımızda. Sadece yaptıklarımızı anlatmak bence bu yeni çağın içerisinde bizi istediğimiz yere götürme konusunda az geliyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var" diye konuştu.

'BİR ANLAMI KALMADI'

Dünyanın muazzam bir dönüşüm içerisinde olduğunu anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şunları söyledi:

"Her anlamda kullanılan teknoloji ile dünyanın içinde bulunduğu sınırlarla var olan bütün bildiğimiz inandığımız kurumlar, müesseseler sallantı altında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan dünyanın mihenk taşları vardır. Birleşmiş Milletlerden, NATO'dan, dünyanın ortaya koyduğu hukuk sisteminden bahsediyoruz. Bugün bunların bir anlamı kalmadı. Bir ülkeye savaş açmak için meclisinizden bir karar alırsınız, temel kaidedir; hukuki bir altyapı oluşturursunuz. Hayır bunları kimse umursamıyor artık. Hukuk ayaklar altında olan bir dünya görüyoruz. Gözünü açan, kafasına koyduğunu, gidip 10 ülkeyi bombalamayı kendinde bir hak olarak görebiliyor. O kadar vahim ortamda bütün dünyanın aradığı kavram, hissiyat bence güvenlik. Güvenlik ve huzur içinde olabilmek ve bunun da çok önemli parametreleri var."

Özlem Zengin daha sonra basına kapalı düzenlenen İl Danışma Meclisi'ne katıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özlem Zengin, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özlem Zengin: Dünyada Hukuk Ayaklar Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
20:21
MİT’le ilgili ortalığı karıştıran “MI6“ iddiasına yalanlama
MİT'le ilgili ortalığı karıştıran "MI6" iddiasına yalanlama
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:34:25. #7.12#
SON DAKİKA: Özlem Zengin: Dünyada Hukuk Ayaklar Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.