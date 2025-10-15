Özlem Zengin: Genel Af Olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özlem Zengin: Genel Af Olmayacak

Özlem Zengin: Genel Af Olmayacak
15.10.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, genel af düzenlemesinin olmayacağını ve şarta bağlı olacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Basın Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"CEZA KANUNUNDA OLMASI GEREKEN BAZI DÜZENLEMELERLE BİR YOL HARİTASI BELİRLENECEK"

Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarına ilişkin, "İlk günden itibaren yaptığımız görüşmelerde hiçbir şarta bağlı görüşme olmadı. Ben DEM grubuyla da uzun yıllardır çalışıyorum. Sürecin hassasiyetinin onlar da farkındalar. Daha sonra MİT Başkanı İbrahim Bey, tüm gruplara kapalı bir oturumda sunum yaptı. Bu gelişmeler neticesinde gelinen noktada, PKK bu çağrıya cevap verdi, bir seremoniyle de silahlar bırakıldı. Bu yıl sonuna kadar heyetler çalışmaya devam edecek ve TBMM'ye bir tavsiyede bulunacaklar. Silaha değenler ve değmeyenler, suç işleyenler ve işlemeyenler için ayrı ayrı öngörülen, muhtemeldir ki ceza kanununda olması gereken bazı düzenlemelerle bir yol haritası belirlenecek. Burada henüz komisyonun bize ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Komisyonun kanaatinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta DEM'in grup toplantısında tüm ülkeyi rahatsız eden sloganlar atıldı. Başta DEM Parti olmak üzere herkesin kamuoyundaki hassasiyetleri dikkate alması gerekiyor" diye konuştu.

Özlem Zengin: Genel Af Şartlı Olacak, Toptan Af Beklemiyorum

"GENEL AF" TARTIŞMALARI: ŞARTA BAĞLI OLACAKTIR

Özlem Zengin, genel af tartışmalarına ilişkin soru üzerine, "Benim şahsi görüşüm, genel af düzenlemesi olmayacağını düşünüyorum. Hem milletvekilleri hem ceza hukukçularıyla oturup konuyu konuşacağız. Şarta bağlı olacaktır; bir daha işlenmemesi gibi. Toptan bir af şeklinde olmayacağını tahmin ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN YAPIYORUZ"

Özlem Zengin, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Geçtiğimiz yasama yılı sona ermeden bir heyet teşekkül etti partimizde. Bir sivil anayasaya memleketin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz belirli bölümler aldık anayasada olması gerekenler üzerine. Geriye dönük bütün anayasaları taradık. Bir çerçeve oluşturmak ve bunu TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturmak istiyoruz. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı için değil, Türkiye'nin geleceği için yapıyoruz" dedi.

Özlem Zengin: Genel Af Şartlı Olacak, Toptan Af Beklemiyorum

"1 KİŞİYE DAVA AÇILMIŞ"

Özlem Zengin, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kanununda vatandaşlıktan çıkarılmaya dair açık hükümler bulunduğunu hatırlatarak, "Bir başka ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nden izin almaksızın gönüllü olarak askerlik yapılması, vatandaşlıktan çıkarılma için gerekçedir. Türkiye'de 29 bin 178 Musevi vatandaş bulunuyor ve 1568 kişi çifte vatandaşlık statüsünde. Şu anda gönüllü olarak İsrail ordusunda görev aldığı tespit edilen yalnızca 1 kişiye dava açılmış durumda. 2 kişi hakkında ise dava açılması gündemde. Bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması mevcut mevzuatla mümkündür ancak işlem yapılabilmesi için delil ve tespit gereklidir" ifadelerini kullandı. Zengin, çifte vatandaş olan tüm Musevilere yönelik bir düşmanlık dili oluşturmanın tehlikeli olacağını da vurguladı.

Kaynak: DHA

Özlem Zengin, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özlem Zengin: Genel Af Olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’a 18 yaş sınırı geldi Instagram'a 18 yaş sınırı geldi
Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak
ABD’den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı 6 kişi hayatını kaybetti ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti
Yok artık Osimhen Tek başına tarih yazdı Yok artık Osimhen! Tek başına tarih yazdı
Altında fren yok Dev bankaların tahminleri de uçtu Altında fren yok! Dev bankaların tahminleri de uçtu

23:58
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız
23:49
Temsilcisi yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe, Kenan Yıldız’ı ’’Alay ederek’’ reddetmiş
Temsilcisi yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe, Kenan Yıldız'ı ''Alay ederek'' reddetmiş
23:04
Domenico Tedesco Barcelona’dan Christensen’i istiyor
Domenico Tedesco Barcelona'dan Christensen'i istiyor
22:17
70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı
70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı
21:47
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze’ye dönebilir
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir
21:17
Pakistan, Afganistan’ın en kritik binasını vurdu
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu
21:00
En yakınındaki isim konuştu İşte Fatih Ürek’in son durumu
En yakınındaki isim konuştu! İşte Fatih Ürek'in son durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2025 00:46:48. #7.13#
SON DAKİKA: Özlem Zengin: Genel Af Olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.