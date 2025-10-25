Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan\'la savaş seçeneği var
25.10.2025 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile varılan ateşkese uyulduğunu belirtti. Afganistan ile İstanbul'daki ikinci görüşmeye ilişkin konuşan Asif, "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var." ifadelerini kullandı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile gerçekleştirilen barış görüşmelerine ilişkin, "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm" dedi.

PAKİSTAN: ANLAŞMAZ OLMAZSA AFGANİSTAN'LA SAVAŞ SEÇENEĞİ VAR

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile yürütülen görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asif, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Afganistan ile ateşkese varılmasından bu yana geçen 5 günde herhangi bir olay yaşanmadığını, her iki tarafın da ateşkese uyduğunu söyledi. Asif, Afganistan ile İstanbul'daki ikinci görüşmeye ilişkin, "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİNİN İKİNCİ TURU İSTANBUL'DA BAŞLADI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki ikinci tur görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını açıkladı. Görüşmelerin amacı, 19 Ekim'de Doha'da varılan ateşkesi uzun vadede uygulamaya koyacak bir mekanizma geliştirmek

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddederek Pakistan'ın askeri operasyonlarının Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İslamabad, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi. 11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı. Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

PAKİSTAN'IN AFGANİSTAN YÖNETİMİNDEN BEKLENTİSİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor. İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor. TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Afganistan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İstanbul, Pakistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Alper Elma:
    illa müslüman müslüman'i vuracak, bırakın bu birbirinizi vurmayı, qelişin, yükselin, büyüyün teknolojide devrim yapın ,birbirinizi kollayın, illa savasilacaksa düşman ülkeler olsun 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    usa oyunu bu köpek USA 8 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Muslumanlarin savaslari bitmez biri barisir biri de savasir 2 0 Yanıtla
  • 4433875Bolu:
    Gir... 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz’dan net mesaj KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten duygulandıran hareket Babasının anısını böyle yaşatacak Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak
Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklif etmek için kuyruk oldular Eyfel Kulesi manzarasında evlenme teklif etmek için kuyruk oldular
Büyük tepki Halil Umut Meler İtalya’yı salladı Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı
Stuttgart’tan Fenerbahçe’ye ırkçılık suçlaması Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması
Nesrin Baş, 3. kez U23 dünya şampiyonu Nesrin Baş, 3. kez U23 dünya şampiyonu

19:24
Bu kez olmadı Acun Ilıcalı’nın Hull City’si 901’de yıkıldı
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı
19:00
Tayfur Bingöl’den Osimhen’e nazire
Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire
18:38
Romulo, Süper Lig’in ardından Almanya’da da durdurulamıyor
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
18:05
Özgür Özel’den İmamoğlu kararı Apar topar Türkiye’ye dönüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor
17:57
Tüm ülke Batshuayi’nin kedisi için tek yürek oldu
Tüm ülke Batshuayi'nin kedisi için tek yürek oldu
17:09
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında
16:17
MASAK’tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 19:52:46. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.