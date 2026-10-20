Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da sınırın yeniden açıldığını söyledi - Son Dakika
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Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da sınırın yeniden açıldığını söyledi

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Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai ile görüştü. Görüşmelerde ABD ile müzakere süreci ve İran-Pakistan sınırı ele alındı; sınırın yeniden açıldığı belirtildi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, resmi ziyaret kapsamında geldiği İran'da İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya geldi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, resmi ziyaret kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Munir, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir'in başkent Tahran'daki Meclis binasındaki görüşmesinde İran ile Pakistan arasındaki ilişkiler ve ABD ile yürütülen müzakere süreci ele alındı. Kalibaf, savaş ve müzakere sürecinde İran'ın yanında yer alan Pakistan halkına ve hükümetine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"ABD'ye duyduğumuz güvensizlik daha da derinleşti"

İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelere değinen Kalibaf, "İslamabad'da ABD Başkan Yardımcısı'na açıkça söyledim. ABD'nin İslam Devrimi öncesinde ve sonrasında İran'a karşı uzun yıllardır sürdürdüğü olumsuz politikalar, bu ülkeye duyduğumuz güvensizliği en üst seviyeye çıkardı. Trump yönetiminin İslamabad Mutabakatı'nı ihlal etmesi ve Trump'ın tekrarlanan tehditleri, bu güvensizliği daha da derinleştirdi" ifadelerini kullandı.

"ABD, 7 şartımızı yerine getirmeden güvenimizi kazanamaz"

İran'ın ABD ile müzakerelere ilişkin tutumunun değişmediğini vurgulayan Kalibaf, "Söyleyecek yeni bir sözümüz yok. ABD, İran'ın New York'ta sunduğu 7 şartı yerine getirmediği sürece güvenimizi kazanamaz" dedi.

"Bataklığa saplanan taraf ABD'dir"

İran'ın savaş istemediğini ancak ülkesini savunmaya hazır olduğunu belirten Kalibaf, "Biz savaş yanlısı değiliz ancak vatanımızı ve ulusal onurumuzu savunmaya tamamen hazırız. Tehditler ve askeri hareketlilik, İran'ın stratejik kararlarını etkileyemez. Yanlış hesaplamalarla İran'a karşı savaş başlatarak bataklığa saplanan taraf ABD'dir. Şimdi de bu bataklıktan çıkmak için gerekli adımları atması gereken kendileridir" diye konuştu.

İran-Pakistan sınırı yeniden açıldı

Munir ise Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Ayaz Sadık ve Başbakan Şahbaz Şerif'in selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Görüşmede, İran-Pakistan sınırında son günlerde yaşanan geçiş sorunları da gündeme geldi. Kalibaf'ın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Munir, sınırdaki sorunların geçici ve teknik nedenlerden kaynaklandığını belirterek, iki ülke arasındaki sınırın bugün itibarıyla yeniden açıldığını söyledi.

"Zenginleştirilmiş nükleer maddelerin tek bir zerresi bile İran'dan çıkarılmayacak"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai de Munir ile bir araya geldi. Görüşmede İran ve Pakistan halkları arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti. İran'ın nükleer programına ilişkin de açıklamalarda bulunan Rızai, "Zenginleştirilmiş nükleer maddelerin tek bir zerresi bile İran'dan çıkarılmayacak. Bu maddeler, ülke içinde kullanılmak üzere İran halkının sahip olduğu büyük bir sermaye ve milli servettir" dedi.

"ABD güven tesis etmeden müzakere yapılmayacak"

ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması için öncelikle güven ortamının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Rızai, "İran halkı ve tüm yetkililer, ABD güven tesis etmeye yönelik adımlar atmadığı sürece müzakere yapılmayacağı konusunda tam bir görüş birliği içinde. Güvenin yeniden tesis edilmesi için atılacak ilk adım ise İran'ın şartlarının yerine getirilmesidir" ifadelerine yer verdi.

İran-Pakistan sınırındaki sorunlar çözüldü

Munir ise İran ordusunun 40 günlük savaşta gösterdiği direnişe dikkat çekerek, iki ülke arasındaki bölgesel iş birliğinin yabancı güçlerin katılımı olmadan sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA
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