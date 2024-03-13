Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu\'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu Habertürk canlı yayınında kamuoyunda çok tartışılan "para sayma" görüntüsüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BEN DE SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜM"

Görüntüleri sosyal medyadan izlediğini belirten İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyemiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı. Bu konulara bu iktidar alıştırdı. Her seçim öncesi bir kumpas, bir iftira. 2019 yılında CHP İl binasının alınması üzerine bir görüntü. Sonuçta ben de sosyal medyadan gördüm ve sizin gibi 'bu nedir' dedim. Günün sonunda bir baktım, 'kurultayda birilerine verilecek paraların görüntüsü' şu, bu vs. Ramazan'ın ilk gününe 2019'undaki gibi seçimin iptal edilişi gibi hiç yakışmayan bir iş. 4,5 yıl önceki görüntüden malzeme çıkartma çabası.

"BENİ İLGİLENDİREN TARAFI ŞU..."

Televizyonda konuşan gazeteciler 'çok yeni görüntü' dedi. Orada il yöneticisi var, onların beyanı var, il başkanlığının açıklaması var. O dönemin il başkan yardımcısı var. İl başkanının basın danışmanı var. Günün sonunda açıklamaları il başkanlığı yaptı. Beni ilgilendiren tarafı şu, bir binanın alınması meselesi yüzünden işi Ekrem İmamoğlu'na götürmek. İşi İBB'ye götürmek. Bir konu vardır, sorarsınız.

"ORASI BİR HUKUKÇUNUN OFİSİ"

Böyle bir yaftalamak, karalamak üzerine saldırı. 'Bir şey bulduk Ekrem'e nasıl zarar veririz?' diye girişim yapıldı. Ekrem İmamoğlu ile İBB ile bir ilgisi yok. Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var. Orası bir hukukçunun ofisi. Hukukçunun bunu servis etmesi meselesi var.

"İDDİANAME YAZAR GİBİ KONUŞTU"

Adalet Bakanı çıktı, iddianame yazar gibi konuştu. Bu işlerde en son Adalet Bakanı konuşur. Birkaç saat ara vermeden sağolsun iddianameyi yazdı. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var. Usul açısından hatalı, eksik.

"İL BAŞKANI DA SÜRECİ YENİ ÖĞRENDİ"

Günün sonunda ben şurasındayım meselenin topyekün saldırı düzeni içerisinde Ekrem İmamoğlu'na bir leke sıçratalım. İl başkanı da süreci yeni öğrendi. Muhtemelen bu burada bitmez. Bir leke atıyorlar. Bizim hakkımızda dava açıldı, bekliyor duruyoruz. İstinafta yatıyor, bakalım hayırlısı."