Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok - Son Dakika
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Politika

Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleri konuk olduğu canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yer aldığı görüntüleri sosyal medyadan izlediğini belirten İmamoğlu, "Yaftalamak, karalamak üzerine saldırı. 'Bir şey bulduk Ekrem'e nasıl zarar veririz?' diye girişim yapıldı. Ekrem İmamoğlu ile İBB ile bir ilgisi yok" dedi.

13.03.2024 21:44  Güncelleme: 21:48
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu Habertürk canlı yayınında kamuoyunda çok tartışılan "para sayma" görüntüsüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BEN DE SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜM"

Görüntüleri sosyal medyadan izlediğini belirten İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyemiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı. Bu konulara bu iktidar alıştırdı. Her seçim öncesi bir kumpas, bir iftira. 2019 yılında CHP İl binasının alınması üzerine bir görüntü. Sonuçta ben de sosyal medyadan gördüm ve sizin gibi 'bu nedir' dedim. Günün sonunda bir baktım, 'kurultayda birilerine verilecek paraların görüntüsü' şu, bu vs. Ramazan'ın ilk gününe 2019'undaki gibi seçimin iptal edilişi gibi hiç yakışmayan bir iş. 4,5 yıl önceki görüntüden malzeme çıkartma çabası.

"BENİ İLGİLENDİREN TARAFI ŞU..."

Televizyonda konuşan gazeteciler 'çok yeni görüntü' dedi. Orada il yöneticisi var, onların beyanı var, il başkanlığının açıklaması var. O dönemin il başkan yardımcısı var. İl başkanının basın danışmanı var. Günün sonunda açıklamaları il başkanlığı yaptı. Beni ilgilendiren tarafı şu, bir binanın alınması meselesi yüzünden işi Ekrem İmamoğlu'na götürmek. İşi İBB'ye götürmek. Bir konu vardır, sorarsınız.

Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok

"ORASI BİR HUKUKÇUNUN OFİSİ"

Böyle bir yaftalamak, karalamak üzerine saldırı. 'Bir şey bulduk Ekrem'e nasıl zarar veririz?' diye girişim yapıldı. Ekrem İmamoğlu ile İBB ile bir ilgisi yok. Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var. Orası bir hukukçunun ofisi. Hukukçunun bunu servis etmesi meselesi var.

"İDDİANAME YAZAR GİBİ KONUŞTU"

Adalet Bakanı çıktı, iddianame yazar gibi konuştu. Bu işlerde en son Adalet Bakanı konuşur. Birkaç saat ara vermeden sağolsun iddianameyi yazdı. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var. Usul açısından hatalı, eksik.

Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok

"İL BAŞKANI DA SÜRECİ YENİ ÖĞRENDİ"

Günün sonunda ben şurasındayım meselenin topyekün saldırı düzeni içerisinde Ekrem İmamoğlu'na bir leke sıçratalım. İl başkanı da süreci yeni öğrendi. Muhtemelen bu burada bitmez. Bir leke atıyorlar. Bizim hakkımızda dava açıldı, bekliyor duruyoruz. İstinafta yatıyor, bakalım hayırlısı."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, " Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok

Soruşturma kapsamında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz'ın, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenilmişti.

Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu\'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok - Son Dakika

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