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Politika

Parti Önerileri Reddedildi

Parti Önerileri Reddedildi
25.06.2025 19:45
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TBMM'de CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Bağımlılık", İYİ Parti'nin "Asgari ücret", DEM Parti'nin "Kuraklık" ve CHP'nin "Cezaevleri"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, bağımlılıkla mücadelenin eksik politikalarla yürütüldüğünü, bu konuda devletin bütüncül refleks geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Tedavi merkezi sayısının yetersiz olduğunu savunan Doğan, uyuşturucuyla mücadelede uygulamanın unutulduğunu ileri sürdü.

Doğan, uyuşturucuyla mücadelede tüm mekanizmaların araştırılmasını, kurumsal eş güdümün sağlanmasını istediklerini ifade etti.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, devletin uyuşturucuyla mücadelede etkin olmadığını iddia etti.

Önleyici, koruyucu ve rehabilite edici politikaların uygulanması gerektiğini dile getiren Sunat, "Tedavi merkezlerini artırmalıyız. Çok boyutlu bu sorun çok aktörlü anlayışla çözülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sunat, gençliği koruyacak, aileleri güçlendirecek "bağımlılıkla mücadele politikası" oluşturulmasını da önerdi.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, uyuşturucuyla mücadelede koordinasyon eksikliği olduğunu savundu.

Uyuşturucuyla mücadelenin, her kurumun hesap verebilirliğiyle gerçekleştirilebileceğini aktaran Hun, strateji belgelerindeki hedeflerin hayata geçirilme oranının tespit edilmesini istedi.

"Uyuşturucu, birlikte mücadele edilmesi gereken konudur"

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, metamfetamin kullanımının arttığını söyledi.

Verilen önergenin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Karaoba, "Bağımlılıkla ilgili ulusal kılavuz yayımlanmalı. Yargı süreçleri tekrar gözden geçirilmeli. Uyuşturucu, ulusal bir sorundur, birlikte mücadele edilmesi gereken konudur." dedi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, her hayatın ve herkesin değerli olduğunu vurguladı.

İktidarları döneminde "bağımlılıkla topyekun mücadele" perspektifini ortaya koyduklarını belirten Ateş, rehabilitasyonu sadece tedaviyle sınırlı görmediklerinin altını çizdi.

Önleyici tedbirlerin artırıldığını anlatan Ateş, "Bağımlılıkla mücadelede sadece tedavi eden değil, önleyen, yönlendiren, yeniden hayata bağlayan bir sistem inşa ettik. Çünkü biz kimsenin geride kalmadığı, sağlıklı ve bağımsız bir toplumun inşasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

Daha sonra AK Parti'nin, Genel Kurulun gündemine ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek.

Daha önce 4 maddesi kabul edilerek sıralaması değiştirilen İklim Kanunu Teklifi, Genel Kurul gündeminin birinci sırasına alındı.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi gündemin üçüncü, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi gündemin dördüncü sırasında yer aldı.

Genel Kurul, 1-31 Temmuz arasında kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek ve bu tarihlerde saat 24.00'e kadar çalışacak.

İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin bugün ve yarın tamamlanamaması halinde Genel Kurul, 27 Haziran Cuma günü de toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 1 Temmuz Salı günü enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Bu teklifin görüşmelerinin haftaya salı, çarşamba ve perşembe günleri tamamlanamaması halinde Genel Kurul, 4 Temmuz Cuma günü de çalışacak.

Daha sonra Genel Kurulda, gündemin birinci sırasına alınan İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Asgari Ücret, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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