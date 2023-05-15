2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi, sandıklar büyük oranda açıldı. Bu sonuçlara göre partilerin Meclis'teki koltuk sayıları da şekillendi. Partilerin ve ittifakların meclis koltukları için verdiği yarışta ortaya 2018'den farklı bir tablo çıktı.
2018'deki seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alan AK Parti 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalyeyi garantilemişti. MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.05, sandalye sayısı ise 50 oldu.
Sonuçlarda en büyük sürprizi ise ilk kez seçimlere giren Yeniden Refah Partisi yaptı. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti, yüzde 2.84 ile 5 vekil çıkardı. Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı toplam 321 vekil sayısına ulaşıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarmıştı. CHP son seçimde ise yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı. İYİ Parti yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı.
Halkların Demokratik Partisi devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girdi. YSP yüzde 8,79 oyla 62 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak.
Son Dakika › Politika › Partilerin vekil çıkarma performansları incelendiğinde ilk kez seçime giren Yeniden Refah Partisi'nden büyük süpriz geldi - Son Dakika