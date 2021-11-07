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Perinçek, "İki Devlet Bir Millet-Karabağ Zaferi ve Ermeni Meselesi" konferansında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Perinçek, "İki Devlet Bir Millet-Karabağ Zaferi ve Ermeni Meselesi" konferansında konuştu Açıklaması

07.11.2021 23:47
Perinçek,

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sözde Ermeni soykırımı hakkında bugüne kadar parlamentoların ve çeşitli hükümetlerin kararlarının hepsini kaldıracağız. Biz o kararların hepsini kaldırtacak bir mahkeme kararı elde ettik." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sözde Ermeni soykırımı hakkında bugüne kadar parlamentoların ve çeşitli hükümetlerin kararlarının hepsini kaldıracağız. Biz o kararların hepsini kaldırtacak bir mahkeme kararı elde ettik." dedi.

Perinçek, partisince Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İki Devlet Bir Millet- Karabağ Zaferi ve Ermeni Meselesi" başlıklı konferansta konuştu.

Bazı Avrupa ülkelerinin kabul ettiği "sözde Ermeni soykırımı" kararlarına değinen Perinçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), kendisi hakkında "Ermeni soykırımının inkarı" gerekçesiyle verilen cezanın ifade özgürlüğüne aykırı olduğu hükmüne vardığını söyledi.

Perinçek, 1915'te yaşanan olayların "soykırım" olarak kabul edilmesinin hukuken de mümkün olmadığının vurgulandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Soykırım bir suç tanımı. O suç tanımına da ancak bir mahkeme karar verir ve böyle bir mahkeme kararı yok. Çünkü soykırım sözleşmesi yetkili mahkemeyi de belirtmiş. Yerel veya uluslararası ceza mahkemesinin karar vermesi lazım. Biz de dedik ki 'Bakın hiçbir mahkeme kararı yok. Kaldı ki 1948'de bu suçun tam tanımı yapılmış ve bu tarihten önce soykırım diye bir suç yok. Onun için geçmişe de ilerletemezsiniz.' Bunu AİHM kararına yazdı, bir mahkeme kararı yok. O nedenle 1915 olayları hakkında soykırım tanımlaması yapılamaz."

AİHM'in 2015'teki gerekçeli kararından yola çıkarak çeşitli ülkeler tarafından sözde soykırım kararlarını kaldırtmak için harekete geçeceklerini ifade eden Perinçek, "Sözde Ermeni soykırımı hakkında bugüne kadar parlamentoların ve çeşitli hükümetlerin kararlarının hepsini kaldıracağız. Biz o kararların hepsini kaldırtacak bir mahkeme kararı elde ettik." diye konuştu.

Perinçek, ABD'nin Türkiye'yi bölme hedefinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk askeri PKK'yı yere vuruyor, eziyor, yok ediyor. Ama artık bu olay bitiriliyor. Kim tarafından bitiriliyor? İki tane askeri güç bitiriyor. Biri kahraman Türk ordusu, biri de Azerbaycan kahraman ordusu. Madem size bize silah kullanmayı yasaklamaya kalkıyorsunuz, biz de silahı kullanıyoruz ve piyonlarınızı etkisiz hale getiriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin nazik diliyle anlatayım: 'Etkisiz hale getiriliyor."

Perinçek, İki Devlet Bir Millet-Karabağ Zaferi ve Ermeni Meselesi konferansında konuştu Açıklaması

Doğu Perinçek, Vatan partisi, Soykırım, Ermeni, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Perinçek, 'İki Devlet Bir Millet-Karabağ Zaferi ve Ermeni Meselesi' konferansında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Perinçek, "İki Devlet Bir Millet-Karabağ Zaferi ve Ermeni Meselesi" konferansında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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