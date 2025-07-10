PKK\'nın Silah Bırakma Töreni Dukan\'da

İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Dukan bölgesini görüntüledi.

PKK terör örgütü, elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamasının ardından silah bırakma sürecine girdi. İHA ekibi, silah bırakma töreni öncesi hazırlıkların yapıldığı Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Dukan bölgesini görüntüledi. Güvenlik gerekçeleriyle törenin canlı yayınla izlenmesi iptal edilirken, basın mensupları, silah bırakma eylemini alanın dışında kurulacak sinevizyondan takip edecek.

Edinilen bilgilere göre, ilk 30 kişilik terörist grup, burada silahlarını bırakacak. Terör örgütü üyeleri, eylül ayına kadar tamamen silahlarını bırakacak. - SÜLEYMANİYE