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2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2022 bütçe görüşmeleri

27.10.2021 22:49
2022 bütçe görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şeantop, "TBMM Başkanı kendisine gelen milletvekili seçilmeye engel nitelikte bir suçtan dolayı hükmün kesin hüküm olduğunu tespit ettikten sonra bunu TBMM Genel Kurulu'na bildirmek zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şeantop, "TBMM Başkanı kendisine gelen milletvekili seçilmeye engel nitelikte bir suçtan dolayı hükmün kesin hüküm olduğunu tespit ettikten sonra bunu TBMM Genel Kurulu'na bildirmek zorundadır. Tezkerenin TBMM Başkanlığı'na gelmesi ile TBMM Genel Kurulu'na sunulması arasındaki süre TBMM'nin olağan işleyişinde bu gibi işler makul süre ne kadar ise o kadardır" dedi.

2022 bütçe görüşmeleri TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu bütçeleri görüşüldü.

Şentop, milletvekilini danışmanları ile ilgili kıdem tazminatına ilişkin hüküm olduğunu hatırlatarak, "Maaş dışında hiçbir ücret ödenmez' diye bir hüküm var. Bu özel hükümdür. Milletvekili danışmanlarının işe giriş ve çıkış yaptırıldığına dair hususlar doğru değil. Bütçede ödenekler yıllık olduğu için, ödemeleri aylık olarak her ayın 15'inde yapıyoruz. Aralık 15 geldiğinde bu ödemeyi yapacağımızda, 2021 bütçesinden yapacağımız için 15 günlük ödeme yapıyoruz. Ocak 15'e kadar 2022 bütçesinden yapacağımız için Aralık-Ocak maaşı iki taksitte ödeniyor. Giriş-çıkış sebebiyle kıdem tazminatı hakkını kaybetmiyor. Kıdem tazminatı ödenmemesinin sebebi kanundur" ifadelerini kullandı.

Şentop, milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin olarak, Kemal Gözler'in Türk Anayasa Hukuku adlı kitabından örnekler verdi. Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı kendine gelen kesin hüküm tezkeresini bir buçuk yıl süreyle bekletebilir mi? Kanımızca hayır. Anayasa 84'te TBMM Başkanı'na takdir yetkisi veren bir hüküm yoktur. TBMM Başkanı kendisine gelen milletvekili seçilmeye engel nitelikte bir suçtan dolayı hükmün kesin hüküm olduğunu tespit ettikten sonra bunu TBMM Genel Kurulu'na bildirmek zorundadır. Tezkerenin TBMM Başkanlığına gelmesi ile TBMM Genel Kurulu'na sunulması arasındaki süre TBMM'nin olağan işleyişinde bu gibi işler makul süre ne kadar ise o kadardır." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumlu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 1 Ocak'tan itibaren yapılan başvuru sayısına ilişkin soruya, "12 Ekim 2021 tarihi itibariyle 14 bin 599 başvuru yapılmıştır" dedi. Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yetersiz bürosunun olmasına ilişkin olarak, "Bizim İstanbul'da büromuz var. Onun dışında büromuz yok" ifadelerini kullandı.

Malkoç, cezaevleri ile ilgili şikayet gelmediğini söyleyerek, "2020 yılında 2 bin 500'e yakın cezaevlerinden başvuru geldi. Ama işkence ile ilgili başvuru yok. Elazığ ve Diyarbakır ile ilgili gelmişti. Cezaevleri ile ilgili salgından önce çalışmamız vardı. 30'a yakın cezaevini dolaştık. 250'ye yakın tutuklu ve hükümlü ile görüştük" diye konuştu. - ANKARA

Kamu Denetçiliği Kurumu, Mustafa Şentop, Milletvekili, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika


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