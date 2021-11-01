2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Son bir yılda 10 kere benzine, 9 kere motorine, 7 kere LPG'ye toplamda 26 kez zam, pompaya yansıtılıyor. ÖTV, eşel mobil sistemi de iflas etti. Bu saatten sonra hangi politikayı koyup bunları koruma altına alacaksınız?" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin enerji talebinin, büyüyen ekonomisine paralel gelişim gösterdiğini belirterek, 2000-2020 yılları arasında yıllık elektrik enerjisi talebi dünyada ortalama yüzde 3 artış gösterirken, bu oranın Türkiye'de yaklaşık yüzde 4,5 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Küresel ölçekte güç dengesi arayışlarının, enerji politikalarını etkilediğini, ekonomik ve politik belirsizliklerin enerji ve doğal kaynaklar üzerindeki paylaşım mücadelelerini artırdığını dile getiren Aksu, "Enerjinin ekonomik boyutunun yanı sıra siyasi, diplomatik, çevresel ve insani boyutlarının olması uzun vadeli bir enerji stratejisinin hazırlanmasını gerekli kılmaktadır." diye konuştu.

Aksu, Türkiye'nin enerji ithalatını belli bir seviyede tutabilmesi için hem arz hem de talep yönlü tedbirleri arka arkaya hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Enerji arz güvenliğinin sağlanması için ülkemizin nükleer santrallere, nükleer enerji üretim teknolojilerine, ayrıca bilim ve teknolojinin her kademesinde kullanılabilecek ileri teknolojileri kapsayan hassas nükleer teknolojiye sahip olmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Temiz ve yenilenebilir enerjiye geçişte küresel çapta büyük kabul görmüş yöntemlerin, Türkiye'de de ülkenin kendine özgü dinamikleri çerçevesinde hayata geçirildiğini anlatan Aksu, tabii kaynaklar kapsamında da katma değerli ürün üretiminin artırılması, madenler bakımından arz güvenliği sorununun olmaması gerektiğini söyledi.

Aksu, enerjinin milli kalkınma ve refah artışı için taşıdığı öneme işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize göre Türkiye enerji altyapısında, kaynak çeşitliliğinde, arz güvenliğinde, yerli ve yenilenebilir enerjide çok önemli yatırımlar ve hamleler yapmış, dünyanın enerji dağılım merkezlerinden biri haline gelmiştir. İnanıyoruz ki bulduğumuz rezervler ve yerli kaynak çeşitliliği ile yapılan uzun süreli tedarik anlaşmaları sayesinde enerji maliyetlerinin azalması da mümkün hale gelecektir. İnsani ve çevresel boyutu da dikkate alan sürdürülebilir enerji politikasıyla ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için daha fazla katkı sağlanacaktır."

"Zam buhranı yaşanıyor"

CHP'li Ahmet Akın, güne sanayi ve elektrik üretim santrallerinde kullanılan doğal gaza yapılan zamla uyanıldığını belirterek, konutlara yapılmasa da zamlardan vatandaşın da etkileneceğini söyledi.

İktidarın enerji politikası nedeniyle "zam buhranı" yaşandığını öne süren Akın, "Son bir yılda 10 kere benzine, 9 kere motorine, 7 kere LPG'ye toplamda 26 kez zam, pompaya yansıtılıyor. ÖTV, eşel mobil sistemi de iflas etti. Şimdi bu saatten sonra hangi politikayı koyup bunları koruma altına alacaksınız, onu merak ediyoruz." diye konuştu.

Akın, 1 Ekim 2020'de 116 lira olan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 165,5 liraya çıktığını ifade ederek, "Bu ülkede fedakarlık yapan varsa o da bu milletin ta kendisidir. Çıkıp da fedakarlıktan bahsetmeyin, fedakarlık yapın, biz de sizi alkışlayalım." dedi.

Vatandaşlara kış aylarında destek verilmesini isteyen Akın, önerdikleri "kara kış fonu"nun, iktidarın söyleyeceği başka bir isimle de kurulabileceğini belirtti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, yapılan sunumlarda Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) özelleştirilmesine dair bir şey söylenmediğini ileri sürerek, bunun, elektrik piyasasının özelleştirilmesi sürecinde en önemli konulardan biri olduğunu ifade etti.

TEİAŞ'ın özelleştirilmesinin doğru bir adım olmayacağını savunan Katırcıoğlu, kurumun devlette kalması gerektiğini söyledi.

-"Dağıtım şirketlerinin kesinti süreleri arttı"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, enerji sektörünün, ekonomiyi, dış politikayı ilgilendiren önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

Elektrik kesintilerinde çok ciddi bir artış olduğunu iddia eden Usta, elektrik dağıtım şirketlerine yatırım için para verildiğini fakat dağıtım şirketlerinin kesinti sürelerinin arttığını söyledi. Usta, büyük ihtimalle yatırımların yapılmadığını, denetimlerin zayıf olduğunu öne sürdü.

Akaryakıt piyasasının da elektrik piyasası gibi çalışmadığını savunan Usta, tabela ve pompa fiyatları arasında farklılıklar olduğunu ve bunun denetlenmediğini söyledi.

Naylon fatura konusunun hala bu sektörde sorun oluşturmayı sürdürdüğünü belirten Usta, dağıtıcılar arasındaki ticaretin mücbir sebep halleri dışında sınırlandırılması, akaryakıt istasyonları dışındaki satışların KDV mahsuplaşmasına dahil edilmemesi, otomasyona dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Usta, eski sondaj gemilerinin alınarak kullanıldığını, bazılarının da yenilendiğini ancak bunların tartışmalı alanlardan Karadeniz'e çekildiğini ileri sürerek, "Bunların son kullanıcısı olacağız, elimizden çıkarma imkanımız yok. Hepsi döküntü çünkü." diye konuştu.

"Hakikatle uzaktan yakından ilgisi olmayan eleştiriler var"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, hep yokluk üzerine kurgulanmış bir muhalefet anlayışı olduğunu belirterek, "Sadece 'yokluk' üzerine, sadece 'hayır' kavramı üzerine inşa edilmiş." dedi.

Türkiye'nin, vatandaşına en ucuz doğal gazı kullandırdığını, elektrikte ise en ucuz üçüncü ülke olduğunu dile getiren Aydemir, burada hak teslim edici bir yaklaşım yerine, abartılı, hakikatle uzaktan yakından ilgisi olmayan eleştiriler yapıldığını söyledi.

Görüşmeler sırasında muhalefetin hakikat dışı söylemlerine muhatap olduklarını dile getiren Aydemir, "Her sahada olduğu gibi enerji sahasında da 19 yılda zirvelere yürüyen bir halimiz var." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti iktidarından önce doğal gazın kaç ilde olduğunu soran Aydemir, doğal gazın kendileriyle mesafe aldığını, iktidarlarından önce birçok kurumda kalorifer bile olmadığını dile getirdi.

Komisyonda, milletvekillerinin bütçe üzerindeki konuşmaları sürüyor.