4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te - Son Dakika

4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

HDP'li 2, CHP'li 1 ve TİP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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