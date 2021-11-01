Üye Girişi
AK Partili Özhaseki'den anket açıklaması: "Anketlerde, AK Parti açık ara önde" - Son Dakika

AK Partili Özhaseki'den anket açıklaması: "Anketlerde, AK Parti açık ara önde"

01.11.2021 15:58
AK Partili Özhaseki'den anket açıklaması:

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Anketlerde gençlere soruyoruz; 'Hayatta ne için mücadele edersiniz?

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Anketlerde gençlere soruyoruz; 'Hayatta ne için mücadele edersiniz?' ve çıkan sonuç vatan, millet, bayrak ve din gibi milli ve manevi değerler açık ara önde çıkıyor. Yapılan anketlerde 'kendinizi hangi partiye yakın görüyorsunuz?' sorusunda AK Parti açık ara önde" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'nin geçen yıl 'evet' dediği aynı tezkereye bu yıl 'hayır' demesine ilişkin çıkan tartışmalarla ilgili "CHP yıllardır 'evet' dediği tezkereye gizli ortağı HDP'yi kaybetme korkusundan bu kez 'hayır' dedi. Tezkerenin süresi iki sene. Bir sene olsa yani 'evet' mi diyecektiniz? Bu kadar çok itiraz edeceklerini bilseydik bir sene diye getirirdik. Sayı çoğunluğumuz var, bir sene sonra bir daha getirirdik. Yabancı asker meselesi önceki tezkerelerde de vardı" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, katıldığı bir televizyon programımda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'de HDP'yi kaybetme korkusu var"

Tezkere konusunda "CHP'nin 'hayır', İYİ Parti'nin 'evet' demesini bir çatlak olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna Özhaseki, "CHP, HDP baskısından dolayı Suriye- Irak tezkeresine 'hayır' demiştir. Yani CHP yıllardır 'evet' dediği tezkereye gizli ortağı HDP'yi kaybetme korkusundan bu kez 'hayır' dedi" şeklinde cevap verdi.

HDP'yi kaybetme korkusunun CHP'yi tezkereye 'hayır' demeye götürdüğünü ifade eden Özhaseki, "CHP, ittifakta HDP'nin ismini söyleyemiyor. HDP'liler de durmadan 'Bizden utanıyor musunuz, söylesenize, Ankara ve İstanbul'u bizim sayemizde kazandınız. Biz oy vermeseydik ne yapacaktınız' diye baskı yapıyor. Kandilden teröristlerin elebaşları da aynı şeyi söylüyor. Peki, CHP hangi bahaneyi ileri sürdü? Tezkerenin süresi iki sene. Bir sene olsa yani 'evet' mi diyecektiniz? Bu kadar çok itiraz edeceklerini bilseydik bir sene diye getirirdik. Sayı çoğunluğumuz var, bir sene sonra bir daha getirirdik. Yabancı asker meselesi önceki tezkerelerde de vardı" dedi.

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin konuşan Özhaseki, "Karşı tarafın cumhurbaşkanı adayı meselesinde isimler üzerinde bir akışkanlık, uçuşma yaşanıyorsa bu kafalarının rahat olmadığının ve net olmadıklarının alametidir. Kafaları net değil, kendi aralarında bir adayları yok ve ortak bir aday çıkarmaları çok da kolay görünmüyor. Karşı taraftaki ittifak aslında beş benzemezlerin zoraki bir araya geldiği bir ittifak. Bir tarafta CHP ve İYİ Parti var. Bir taraftan da söyleyemedikleri, utandıkları, sakladıkları PKK'nın siyasi uzantısı HDP var. Şimdi bir taraftan HDP'yi bir taraftan da İyi Parti'yi nasıl bir arada tutacaksınız? Bu kolay bir şey değil hakikaten. Bir taraftan da bazı küçük partileri yanlarına alıyorlar, derken beş benzemez bir araya geliyorlar. Beş benzemezin bir araya gelmesinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak zor olduğu gibi nasıl bir programda uzlaşacakları ondan daha zor. Bu birliktelikten bir medeniyet tasavvuru ortaya koymalarını bekleyemeyiz" diye konuştu.

"Bizim duruşumuz belli" diyen Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Cumhur İttifakıyız. Kaygılarımız belli, aynı hassasiyetleri taşıyoruz. Türkiye'ye tehditlere karşı yüzde yüz bir arada olmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bir araya geldiğimiz milli, yerli bir ittifakımız var. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kurduğumuz ittifak, sağ olsunlar Büyük Birlik Partisi de destek veriyor. Duruşumuz net" ifadelerini kullandı.

"Erken seçim için bir sebep yok"

"Erken seçim var mı?" sorusuna Özhaseki, "Erken seçim yok. Olması için de bir sebep de yok. Bütün dünya pandemi döneminde bindir türlü sıkıntıya girmişken, büyüme oranları eksiye düşmüşken; Türkiye'de büyüme oranlarının çok net ve artılarda olduğu bir dönem yaşıyoruz. Piyasa hareketli, daha iyiye giden işler var. ve çok net Meclis'te çoğunluğu olan bir ittifak var. Gayet de güzel işler giderken, niye seçime gidilsin ki? Seçime gitmenin de bir sebebi olmalı. Seçime gitmenin bir sebebi yok. Bizdeki sahadaki çalışmaya bakarak erken seçim hevesine kapılanlar boşuna hayal kurmasın, biz her dönem çalışıyoruz" diye cevap verdi.

Anketlerde AK Parti açık ara önde

16 Kasım'da Ankara'da Belediyeler Gençlik Festivali yapacaklarını da duyuran Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Yani belediyelerimiz gençlik üzerine neler yapıyorlar? Bunu kurdukları stantlarda gösterecekler. 100'e yakın etkinlik var. Tahmin ediyorum ki binlerce genç orada olacak. Gelsinler bunu söyleyenler, binlerce gencin AK Partili Belediyeler çevresinde neler yaptıklarını bir görsünler. Anketlerde gençlere soruyoruz; 'Hayatta ne için mücadele edersiniz?' ve çıkan sonuç vatan, millet, bayrak ve din gibi milli ve manevi değerler açık ara önde çıkıyor. Yapılan anketlerde 'kendinizi hangi partiye yakın görüyorsunuz?' sorusunda AK Parti açık ara önde" şeklinde konuştu.

Asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Pandemi bütün dünyada küresel, ekonomik sorunlara neden oldu. Asgari ücrette ben ciddi bir artış olacağını sanıyorum. Türkiye'yi idare eden ve algı operasyonlarına itibar etmeyen bir partiyiz. Bizim AK Parti olarak çalışma yapmadığımız bir alan yok. EYT'liler dahil olmak üzere o anki ekonomik şartları göz önünde bulundurarak bir takım çalışmalar yapılıp, ilgili kurumlara ve sonra da Sayın Cumhurbaşkanına arz edilir" diye konuştu. - ANKARA

AK Partili Özhaseki'den anket açıklaması: Anketlerde, AK Parti açık ara önde

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Özhaseki'den anket açıklaması: 'Anketlerde, AK Parti açık ara önde' - Son Dakika


Son Dakika

Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı 15:54 Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı Zincir markette çekilen görüntüler vatandaşı isyan ettirdi: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar 15:51 Zincir markette çekilen görüntüler vatandaşı isyan ettirdi: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı 15:44 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat 15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu 15:02 Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti 14:56 TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti
CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu 14:50 CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi 14:46 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
15:50 Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim
15:43 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
15:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat
14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?
14:45 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı
14:42 Dış ticaret rakamları belli oldu! İhracatta iki rekor birden kırıldı
Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu         
15:56
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim         
15:50
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
15:42
Twitch'te yayıncılar ve esporcular üzerinden milyonlarca dolar kara para aklandı Twitch'te yayıncılar ve esporcular üzerinden milyonlarca dolar kara para aklandı         
15:15
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı         
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
13:47
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 16:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili Özhaseki'den anket açıklaması: "Anketlerde, AK Parti açık ara önde" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement