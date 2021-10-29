Üye Girişi
Aydemir: 'Devlet Ebed Müddet ahdimizi yineliyoruz' - Son Dakika

Aydemir: 'Devlet Ebed Müddet ahdimizi yineliyoruz'

29.10.2021 12:13
Aydemir: 'Devlet Ebed Müddet ahdimizi yineliyoruz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Cumhuriyetimizin 98'inci yılı gurur ve coşkusunu paylaşıyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tarihimize yön ve ilham veren mübarek ecdadımızı;

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Cumhuriyetimizin 98'inci yılı gurur ve coşkusunu paylaşıyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tarihimize yön ve ilham veren mübarek ecdadımızı; milli ve manevi değerlerimizi kıyamda ve her daim diri tutmak yolunda can adayan şühedamızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ila'yı Kelimetullah için Devlet Ebed müddet ahdimizi yineliyoruz. ' dedi.

'Cumhuriyet Fatih'e vefanın eseridir'

Milletvekili Aydemir, 'Cumhuriyet, Asil Türk Milletine 'Hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal' tebşiri; Yüce Türk Milletinin çağ değiştiren Fatih'e vefayla küresel ufku tahsini; Osman Gazice cihanı adaletle tezyini, mübarek tarihimiz ve onu farklı, özel ve güzide kılan değerlerimizin tahsilidir.' tanımlamasını yaptı.

Akifçe tarif

Milletvekili Aydemir, 'Cumhuriyet; cihana, Akifçe ifadeyle; 'Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/ Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' vurgusuyla ebedi kardeşliğimizin tefsiri; tarihin, vatanın birliği, milletin bütünlüğü, devletin dirliği uğrunda can vermeyi şeref bilen Milletimize bir hak teslimidir.' dedi.

Kardeşlik hukukumuz

Milletvekili Aydemir, 'Cumhuriyet, her ferdi Allah Rızası için birbirini seven, kardeşlik hukukuna riayet eden Yüce Milletimizin, ecdadından aldığı feyiz ve ilham ile Aziziye ve Çanakkale Ruhuna sadakati; yaradılanı yara tandan ötürü seven bir milletin rikkati; 'Dünya beşten büyüktür' hakikatiyle cihanı uyandıran ve uyaran milletimizin adalet dikkatidir.' kaydını düştü

Mukaddesat duyarlılığımız

Milletvekili Aydemir, 'Cumhuriyet, milli ve manevi mukaddesatımız odağında istiklal ve istikbal kararlılığımızın cihana tebliği; Muazzez Anadolu'nun bir kardeşlik coğrafyası olduğunun tescili; Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet imanının teşkili; Büyük Türk Milletinin, asırlara yön verme azmi kaydındaki tercihidir. ' dedi.

Milli vicdanımız

Milletvekili Aydemir, 'Divan-ı Lügat'it Türk'te vurgulanan, "Yüce Allah buyuruyor: "Benim Türk adını verdiğim ve maşrıkta iskan ettiğim birtakım askerlerim vardır ki, herhangi bir kavme karşı gazaba gelecek olursam, o Türk askerlerimi o kavmin üzerine saldırırım." kutsi hadisine mazhar Aziz Türk Milleti, 6 asırda olduğu gibi yine kardeşlik ekseninde yeryüzüne adalet dağıtmaya devam edecek, insanlık vicdanın uyanışına öncü olmayı sürdürecektir.' paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği ufuk

Milletvekili Aydemir, 'Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugün de; Lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ufkunda yeryüzüne adalet dağıtmayı, körelmiş insanlık vicdanını uyandırmayı, mazlum ve mağdurların hamisi olarak hakkı zirvede tutmayı, beşeriyeti kan ve gözyaşına mahkum etmeye çalışanlara karşı bir kardeşlik kalası olarak durmayı sürdürmektedir. Bu kararlı duruş inşallah ilelebet devam edecektir. ' mesajını verdi. - ERZURUM

Aydemir: 'Devlet Ebed Müddet ahdimizi yineliyoruz'

Milletvekili, Cumhuriyet, Erzurum, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Devlet Ebed Müddet ahdimizi yineliyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü 12:08 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor 12:03 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var 10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok 10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası 09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti 08:50 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın 08:48 Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın

Son Dakika Haberleri
12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti         
11:10
Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor         
10:05
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular         
09:50
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 12:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: Aydemir: 'Devlet Ebed Müddet ahdimizi yineliyoruz' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement