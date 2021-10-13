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CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

13.10.2021 16:57
CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Büyükada İskelesi'ni tahliyesi konusunda polis ve zabıtanın karşı karşıya getirildiğini öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Büyükada İskelesi'ni tahliyesi konusunda polis ve zabıtanın karşı karşıya getirildiğini öne sürdü.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Genel Kurul'da vergi usul kanunundaki bazı değişikliklerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve 15'inci maddenin Türkiye'deki yerel gazeteleri ilgilendirdiğini belirtti. Türkiye'de 2 bine yakın yerel gazetenin olduğunu hatırlatan Özkoç, "Türkiye'deki basının yüzde 91'ini yerel gazeteler oluşturuyor. Yerel gazetelerde resmi ilanların ve tebligatların gazetede yayınlanması bundan sonra durduruluyor. Nereden? Kendi internet siteleri üzerinden yayınlanacak." dedi.

Özkoç, bu durumun çok büyük sıkıntılar içerisindeki yerel gazetelerin iflası demek olduğunu savundu. CHP'deki gazeteci kökenli milletvekilleri ve AK Parti Grup Başkanvekiliyle bir araya geldiklerini ifade eden Özkoç, bu maddenin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu kaydetti. Özkoç, basının Türkiye'de güçler ayrılığının en büyük destekçisi ve tamamlayıcısı olduğunu vurgulayarak "Basın güçlü kalmalı ve bunun önü kesilmemelidir. Bunun için biz CHP olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

TÜGVA değerlendirmesi

Engin Özkoç, 2015 yılında yapılan bir protokolle Büyükada İskelesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildiğini, 2018 yılında ise TÜGVA'nın burayı on yıllığına kiraladığını belirtti. Buranın boşaltılması için bir mahkeme kararı olduğunu savunan Özkoç, "TÜGVA'nın Büyükada İskelesi'ni tahliyesi konusunda polis ve zabıta karşı karşıya getirildi." dedi.

Özkoç, TÜGVA'nın listeler yayınladığını ileri sürerek "Ne listeleri? Gerçekten utanç verici. Bu ülkenin siyasetçisi olarak utanarak ve sıkılarak takip ediyorum. Bu listeler kimin polis olacağına, kimin hakim olacağına, kimin kaymakam olacağına ve arkalarındaki torpilin kimin olduğuna dair listeler. Vatandaşın çocukları KPSS'ye giriyor, yüksek puanlar alıyor, 'Devlet beni görevlendirecek.' diyor. Görevlendiriyor mu? Hayır." şeklinde konuştu.

Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmesi çağrısı yapan Özkoç, erken seçime gidilmesini istedi. Özkoç, milyarlarca dolarlık ihaleleri alan şirketlerin vergi vermediğini savunarak Cengiz Holding'in 10 yıl içerisinde şirketine 30 kez vergi indirimi yapıldığını ileri sürdü.

Özkoç, vergi cenneti ile ticaret yapan ticari kuruluşlardan yüzde 30 vergi kesilmesi konusunda bir yasanın olduğunu anımsatarak "Bir madde daha vardı, ne diyor o madde? 'İktidarın başındaki kişi bu ülkeleri açıklasın, yasa yürürlüğe girsin.' diyor. Peki açıklandı mı? Hayır. Açıklanacak mı? Hayır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının muhalefete tavrına eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik tavrını eleştiren Özkoç, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin Cumhurbaşkanı muhalefet liderlerine 'Başınıza daha çok şeyler gelecek.' diyor. Yurt bulamayan öğrenciler terörist ilan edildi mi, edildi. Çiftçiler, işsiz kalan esnaf, aç vatandaş terörist ilan edildi mi, edildi. Ülkenin her yerinde bir kutuplaşma, ayrıştırma yapıldı mı, yapıldı. Bunun sonucunda insanlar gerilir, toplumsal çatışmalar ortaya çıkar. Muhalefeti tehdit eden kim, AK Parti iktidarı. Toplumu kışkırtan kim? Çubuk olayını hatırlayın, AK Parti iktidarı ve İçişleri Bakanı... Şu anda Kılıçdaroğlu 'Siyasi cinayetler işlenebilir.' diyorsa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın böyle bir ihtimal vardır diyorsa, bunu neden kaynaklayarak söylüyordur? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tehdit edilmiş. 'Rize'de gördüğün muamelenin daha beterini göreceksin.' demiş bu ülkenin Cumhurbaşkanı."

Özkoç, savcıların Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüyle harekete geçtiğini vurgulayarak "Evet 'Biz bunu araştıracağız.' diyorlar. Araştırın, ilk gideceğiniz adresi söylüyorum, tehdidi açıklayan saraya gidin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bulun, 'Ülkenin muhalefet partilerinin liderlerinin başına ne gelecek, nereden bu istihbarat bilgileri aldın?' diye ona sorun." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "MİT ve Emniyette böyle bir istihbaratın olmadığı" sözlerini anımsatan Özkoç, darbe kalkışması olmadan önce ilgili komisyonda kendisi ve arkadaşlarının darbe kalkışmasından bahsettiğini ancak Bakan Soylu'nun o dönemde de "Böyle bir tehditle ilgili herhangi bir bulgunun olmadığı" şeklinde cevap verdiğini öne sürdü.

-"Okular kapatılmasın, tedbir alınsın"

Özkoç, çocukların iyi eğitilmesi gerektiğini ifade ederek "Biz pandemide 'Okullar kapatılsın.' demiyoruz. 'Okullar açık olsun, gerekli tedbirler muhakkak alınsın.' diyoruz." dedi. Ailelerin, okulları ve sınıfları hem temizlik hem de hijyen konusunda denetlemelerini isteyen Özkoç, öğretmenlerin ve okulda çalışanlarının aşı durumunun da sorulmasının gerektiğini aktardı.

Özkoç, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali verdiğini hatırlatması üzerine, "Ülkemizin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Suriye'de askerlerimiz öldürülüyor.' demiş. Günaydın Sayın Çavuşoğlu, askerlerimiz bugün mü öldürülüyor? Askerlerimiz girdiği günden beri şehit düşüyorlar orada. 33 askerimiz şehit düştüğünde ne yaptınız? Sorumlularından biri olan Rusya'nın kapısının önüne giderek düğmenizi iliklediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı ki 'Bu Rusya ve ABD hem terör örgütlerine destek oluyorlar hem de burada bize başsağlığı diliyorlar. Bunlar ikiyüzlü' diyorlar. İkiyüzlü olanlar sizlersiniz. Yahu sen ABD'yi yeni mi öğrendin? Rusya'yı yeni mi öğrendin?" cevabını verdi.

Şehitlerin verilmesinde yanlış dış politikanın rol oynadığını belirten Özkoç, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış." sözünü hatırlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Polis, TÜGVA, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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