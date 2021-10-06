Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır." dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Mücadeleyi milletin önünde, er meydanında yapmak yerine kapalı kapılar ardında gizli saklı pazarlıklarla yürütmeye kalkanların akıbeti işte böyle olur. Gerçi şimdi çıkıp buna da itiraz edeceklerdir ama manzara ortada. Bir yanda PKK'nın ve onun güdümündeki HDP'nin sufleleriyle siyaset yapan bir muhalefet genel başkanı diğer yanda aynı partinin vetosuyla hayalinden vazgeçen lafta iyi ama aslında kötü duruma düşmüş bir başka muhalefet genel başkanı. Bu tablonun inkarı mümkün mü?" diye sordu.

"İsterseniz belgeleyelim, görüntülü olarak izleyelim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "28 Şubat kararlarına ben imza attım. Hepsine de gönülden inanıyorum. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum" sözünü unutmadıklarını belirten Erdoğan, Akşener'in "Başörtüsüne uzanan eli kırarım diyen bendim" sözüyle sergilediği tutarsızlığı milletin gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanda ilke ve omurga olmayınca işte böyle her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz. Bize en ağır ifadelerle saldıran herkes gibi bunların da gerisi envai çeşit rezilliklerle doludur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "İsterseniz belgeleyelim, görüntülü olarak izleyelim" diyerek, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in geçmişte başörtüsü ile ilgili açıklamalarının da yer aldığı bir videoyu izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu videonun ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey bir yana, Türkiye, Türk siyaseti, Türk milleti böyle bir fotoğrafı hak etmiyor. Birbirlerinden hiçbir farkı yok, akşam yalan, sabah yalan. Dün söylediğini bugün inkar eden bir yapı. Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır. Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir muhalefet anlayışını göremezsiniz, bulamazsınız. Türkiye'yi yönetmek için aday olduklarını açık yüreklikle çıkıp ilan etmekten korkanlara, bu ülke emanet edilemez. Kafalarında gezdirdikleri 40 tilkinin kuyruğunu birbirine dolaştırdıkları için her gün bir başka tarafa savrulanların, yarın hangi çukura yuvarlanacaklarını kimse bilemez. Evlatlarımızın geleceğini, kendileriyle birlikte ülkeye de aynı savrulmaları yaşatmak isteyen kifayetsizlerin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Ülkenin gerçek meseleleri üzerine kafa yormak yerine kendi akıllarınca yumuşak karın olarak gördükleri yerlerde yumruk sallayanlara, bu millet Allah'ın izniyle yüz vermeyecektir. Cehaletle riyakarlığın, tembellikle kibrin karışımı, ülkenin ve milletin felaketinden ikbal devşirmeye çalışan bu kirli muhalefet tarzını ve uygulamalarını reddediyoruz."

"Yalancılığı ve müfteriliği yargı kararıyla da tescil edilmiştir"

CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hemen her konuda, neresinden tutulsa elde kalacak şekilde tel tel döküldüğünü dile getiren Erdoğan, "CHP'nin başındaki zatın yalanlarını, yanlışlarını, iftiralarını ortaya sermekten doğrusu biz yorulduk. Ama bu zat aynı ahlaksızlıkları mütemadiyen tekrarlamaktan bir türlü vazgeçmiyor. Hani bir söz vardır; 'Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz' diye. Tam da böyle bir profille karşı karşıyayız. Allah'tan korksa iftira atmaz, kuldan utansa yalan söylemez. Kendisi her ikisini de sürekli yaptığı için rahatlıkla bu sözleri ifade edebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret eden Erdoğan, "Dün yine çıkmış Merkez Bankası'nın İstanbul'daki binasından, Man Adası iftirasına, uyuşturucu parası ve rüşvetten kurlara kadar ilgili ilgisiz bakmadan aklına ne gelirse sallamış da sallamış. Söylenenleri alt alta yazınca ortaya gerçeklikten kopmuş, kendi hayal dünyasında yazdığı senaryoları hakikat sanmaya başlamış bir ruh hali çıkıyor. Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın. Hayatı boyunca devletten aldığı maaş dışında bir iş yapmamış, yatırım nasıl yapılır, işletme nasıl kurulur, iş nasıl yapılır konusunda en küçük bir fikri olmayan bu zatın zırvalarına tek tek cevap vermeyi zul addediyorum." görüşünü paylaştı.

Bu iddiaların çoğunun mahkemelere taşındığını bildiren Erdoğan, "Bu zatın aleyhinde verilen ve milyonları bulan tazminat cezalarıyla kendisinin yalancılığı ve müfteriliği yargı kararıyla da tescil edilmiştir. Kamudaki tek icraatı başında bulunduğu Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batırmak olan birisinin, devletin stratejik kararlarıyla ilgili altı da üstü de boş hezeyanlarını milletimizin takdirine bırakıyoruz." sözlerini sarf etti.

"Bunların, Türkiye'nin dününde herhangi bir izleri, hizmetleri, eserleri de yoktur"

"Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işin adının siyasetle, siyasetçilikle ilgisi yoktur." diyen Erdoğan, bu kişinin siyasetin değil tababet ilminin konusu haline geldiğini dile getirdi.

Oturduğu makam itibarıyla Kılıçdaroğlu'nu mazur göremeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Artık bu zatın yaptığı iş, sorumsuzluğun da ötesine geçerek, ülkeye zarar verecek boyuta ulaşmıştır. Bu kişi artık mili güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir. İnşallah 2023, sadece Cumhur İttifakı eliyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının değil, aynı zamanda muhalefetin bu prangadan kurtuluşunun müjdesini alacağımız yıl olacaktır." yorumunu yaptı.

"Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz" sözüne atıfta bulunan Erdoğan, "Bunların, Türkiye'nin dününde herhangi bir izleri, hizmetleri, eserleri de yoktur. Bunların ülkemizin geleceğine dair de dişe dokunur, kayda değer, fikir ve emek ürünü, hesabı kitabı yapılmış hiçbir projeleri mevcut değildir. Daha önemlisi böyle bir niyetleri ve gayretleri de bulunmuyor. Kendilerinin de alenen ifade ettiği yalan, iftira ve çarpıtma siyasetiyle ne bugünümüze bir katkıları olabilir ne de geleceğimize bir faydaları dokunabilir." dedi.

Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkeye ve millete eser kazandırmanın, hizmet etmenin, demokrasiyi güçlendirmenin, kalkınmayı hızlandırmanın gayreti içinde olacaklarını belirten Erdoğan, koskoca bir milletin ve coğrafyanın umudu olmanın gereğinin bu olduğunu vurguladı.

"Ülkemizde herhangi bir bireyin veya kesimin hak, hukuk, özgürlük talebi mi var?" diye soran Erdoğan, buna da çözümü kendilerinin üreteceklerini söyledi.

Demokrasi ve kalkınma hamleleri ile Türkiye'ye her alanda nasıl çağ atlattılarsa yarın da büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizi tarihimizde ilk defa sivil bir anayasaya kavuşturma girişimimiz bile bu konuda bizim önümüze kimsenin geçemediğinin işaretidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin herhangi bir yerinde yol, su, elektrik, hastane, okul, spor tesisi, viyadükler, herhangi bir altyapı, üstyapı eksiği mi var; o yatırımı biz yaptık, biz yapıyoruz, biz yapacağız. Nerede bir dikili taşınız var. Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye? Sular akmıyor, her taraf susuz. Hani belediye? Niye suları akar hale getiremiyorsunuz? Siz dertli değilsiniz ama biz dertliyiz. Bu ülkenin, bizim hizmetlerimizin, eserlerimizin izi olmayan tek bir karış dahi toprağı yoktur."

(Sürecek)