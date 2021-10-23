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Erdoğan sevgileri kilometrece uzaktan yollara düşürdü - Son Dakika

Erdoğan sevgileri kilometrece uzaktan yollara düşürdü

23.10.2021 13:50
Erdoğan sevgileri kilometrece uzaktan yollara düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir'e gerçekleştireceği programa katılmak için saatler öncesinden törenin yapılacağı alana gelen vatandaşlar dört gözle Erdoğan'ın gelmesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir'e gerçekleştireceği programa katılmak için saatler öncesinden törenin yapılacağı alana gelen vatandaşlar dört gözle Erdoğan'ın gelmesini bekliyor. Bazı vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için şehir dışından, kilometrelerce uzaktan geldiklerini anlattılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında öğleden sonra Eskişehir Valiliği önünde yapılacak olan ve Millet Bahçesi gibi çeşitli tesislerin açılışlarının yapılacağı törene katılacak. Burada vatandaşlarla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitap etmesi bekleniyor. Kentte sabırsızlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesini bekleyen vatandaşlar, kendisine yakın olabilmek için programın başlaması beklenen zamandan yaklaşık 8 saat önce tören alanına gelmeye başladı.

Bazı vatandaşların ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için şehir dışından geldiklerini anlattılar. Kilometrelerce uzaktan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden gelen vatandaşlardan Ahmet Demiryılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde özellikle yollara büyük yatırım yapıldığını hatırlattı. Demiryılmaz, "Ben Tavşanlı'dan geldim. Cumhurbaşkanımızı sevgi ve saygıyla Eskişehir'imize bekliyoruz. Yapılan iş ve hizmetler sonsuz. Emekli kamyoncuyum. Yollarımız artık çok güzel. Eski günlerimizi de biliyoruz. Kuyruklar, hastane sıraları, hepsini düzelttiği için Allah razı olsun" dedi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinden gelen Cerenler Mahallesi Muhtarı İsmail Uluyol ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Çavdarhisar'dan geldiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Daha önce Ankara'da görüşmüştük. Onu tekrar görmek istiyorum. Onun için Çavdarhisar'dan geldim" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı neredeyse 1 haftadır bekliyorum"

Eskişehir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Sivrihisar'dan gelen ve çiftçilik yapan Hüseyin Çetin isimli 71 yaşındaki yaşlı adam ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 haftadan bu yana beklediğini dile getirdi. Erdoğan'ın çok sevdiğini belirten Çetin, "Ben Cumhurbaşkanımızı neredeyse 1 haftadır bekliyorum. Onun için çok sevinçliyim. Bir kardeşim gibi bekliyorum onu. İmkanım olsa yanına gidip kucaklayacağım. İçimde böyle bir sevinç var. İnşallah orada bir görevli beni yanına götürür. Bacağımda bir sakatlık var o yüzden fazla kalabalığa girmek istemiyorum, ama beni yanına alsa gider kucaklarım. Taksi tuttum geldim buraya onu görmek için. Vatanımıza milletimize hizmet eden bir insan. Biz görüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Erdoğan sevgileri kilometrece uzaktan yollara düşürdü
Erdoğan sevgileri kilometrece uzaktan yollara düşürdü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çavdarhisar, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdoğan sevgileri kilometrece uzaktan yollara düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan sevgileri kilometrece uzaktan yollara düşürdü - Son Dakika
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