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İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş - Son Dakika

İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş

04.10.2021 16:19
İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş, System.String[]

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu düzenlediği basın toplantısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a yüklenerek, "Lütfü Türkkan, kamu bankalarından aldığı 36 milyon dolar krediyi, yok etti ve geri ödemedi" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu düzenlediği basın toplantısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a yüklenerek, "Lütfü Türkkan, kamu bankalarından aldığı 36 milyon dolar krediyi, yok etti ve geri ödemedi" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, gerçekleştirdiği basın açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a cevap verdi. Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığında gerçekleşen basın açıklamasında Millet İttifakının kendilerine iftira attığını ifade etti. Muhalefet partilerinin hiçbir yatırım yapmadığını belirten Katırcıoğlu, kendilerini rant ile suçlayan millet ittifakına, "Hep birlikte ağız değiştirip, biz projeye karşı değiliz, ranta karşıyız gibi aslı astarı olmayan uyduruk bir söylem oluşturdu. Oysa geldikleri günden bu yana, bütün projeleri durdurup, bir tane yatırım yapmadıklarını ama yandaşa para aktardıklarını milletimiz biliyor. Şurada İzmit ilçesinde bile Allah aşkına bir tane temelden yatırım yapıldığını gördünüz mü?" diyerek cevap verdi.

"Bunların söylediği hiçbir şey doğru değildir. Yalandır"

Muhalefetin iddialarının doğru olmadığını ifade eden Katırcıoğlu, rant söylemlerine yapılan hizmetlerle cevap vererek, "Meral Akşener devletin uçaklarını satacağım diyor ve kendisi özel uçaklarla esnaf ziyaretleri, yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'a çekinmeden benzettiği Ekrem İmamoğlu'nun gelir gelmez Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nden başlayarak İstanbul'da ne kadar hizmet varsa durdurup, iptal edip, iddialara göre Avrupa'dan çektiği kredileri yandaşlarına aktardığını biliyoruz.Bunların söylediği hiçbir şey doğru değildir. Yalandır. Şimdi kalkmış kendilerince bir rant hikayesi uydurmuşlar, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi yıpratacaklarını sanıyorlar, yıpratamazlar. Bu ülkede rant olsaydı, kilometrelerce duble yol, tüneller, Marmaray, Dünya'nın en büyük havaalanı, onlarca şehir hastanesi, yüzlerce sağlık merkezi, binlerce yeni okul, yerli otomobil projesi, İHA'lar yapılabilir miydi? Öğrenciye verilen burslar yüz katını geçebilir miydi? Covid-19 aşısı, testi, tedavisi bedava yapılabilir miydi? Daha sayamadığımız binlerce proje, hizmet Tam tersine aslında bunlar rantın ağababasıdır. Yirmi yıl önce yaptıkları yolsuzluklar İstanbul'a köprü olurdu. Milletimiz bunlara tokadı vurarak AK Parti'yi 20 iktidara getirdi" dedi.

"Allah aşkına bir tane temelden yatırım yapıldığını gördünüz mü"

Muhalefetin söylemlerinin birbirini tutmadığını belirten Katırcıoğlu, "Şimdi baktılar ki, milletimiz projeye sahip çıkıyor. Yapılan milletin malıdır, yıktırmayız, durdurmanıza izin vermeyiz diyor. Kanal İstanbul dahil bütün projelere sahip çıkıyor ki, bunlar ülkemizin geleceğidir diyorlar. Sabah başka, akşam başka. İşte o zaman hep birlikte ağız değiştirip, biz projeye karşı değiliz, ranta karşıyız gibi aslı astarı olmayan uyduruk bir söylem oluşturdu. Oysa geldikleri günden bu yana, bütün projeleri durdurup, bir tane yatırım yapmadıklarını ama yandaşa para aktardıklarını milletimiz biliyor. Şurada İzmit ilçesinde bile Allah aşkına bir tane temelden yatırım yapıldığını gördünüz mü?" diye konuştu.

"36 milyon dolar krediyi, yok etti ve geri ödemedi"

Lütfü Türkkan'ın 36 milyon doları buharlaştırdığını ifade eden Katırcıoğlu, "Alın size bir çarpıcı örnek daha. Fabrikası kaçak arazi üzerine kurulu Lütfü Türkkan, yatırım yapacağım diye kamu bankalarından çektiği 319 milyon dolar kredi alıyor. ve bu kredi buharlaştı yok. İyi Partili Lütfü Türkkan, kamu bankalarından aldığı 36 milyon dolar krediyi, yok etti ve geri ödemedi. Öder gibi yaptı ülke ülke yüzdürdü. Tam 36 milyon dolar yani bugünkü kur ile 319 milyon 50 bin Türk Lirası. Eski parayla katirlyon. Diktatörlükle suçladığınız nerdeyse her gün başka bir iftira ile karalamaya çalıştığınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu bankasından 36 milyon dolar kredi çekiyor ve ödemiyorsunuz. Ne acayip bir durum değil mi? Kamu bankasından aziz milletin tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan milyonlarca dolar kredi çekip farklı ülkelerde dolaştırıp yüzdürüp buharlaştırmak ülkemizin çiftçisinin esnafının yani aziz milletimizin parasını iç etmek. Bunun karşısında hala sus pus, hala vurdumduymaz. İyi Partili Kocaeli Milletvekilinden hiçbir ses yok, hala daha o koltukta durabiliyor" şeklinde konuştu.

"Rant bunların göbek adıdır. İftira atarak bundan kurtulamazlar. Milletimizi kandıramazlar"

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı istifaya çağıran Katırcıoğlu, "Buradan bir soru da biz soralım, bu 36 milyon Dolar, yani 319 milyon 50 bin Türk Lirası Ukrayna'da mı? Tacikistan'da mı? Makedonya'da mı? Tekrar tekrar soruyoruz? Nerede bu 36 Milyon dolar. İkinci soruyu da genel başkanlarına sormak istiyorum, 319 milyon TL ile Kaç öğrenci yurdu yapılır? Kaç yangın söndürme uçağı alınır? Kaç esnafımıza kredi verilir? Kaç genç işsize, iş, AŞ bulunur? Türkkan, ve genel başkanları, istedikleri kadar sessiz kalsınlar, İstediği kadar ölü taklidi yapsın, aziz milletimin o parası alınacak. ya yük olma, ya da istifa et. Meral Hanım'ın bu işe ne diyeceğini bekliyorum bir Kocaelili olarak. Tabi şimdi iftira diyecek, yalan diyecek, şahsi mesele diyecek. Trolleri saldıracak ama biz doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin hakkını onlardan soracağız. Milletimiz adına bunun da hesabını sormak bizlerin boynunun borcudur. Rant bunların göbek adıdır. İftira atarak bundan kurtulamazlar. Milletimizi kandıramazlar" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş
İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş
İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş
İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş
İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş
İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş
İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş

Lütfü Türkkan, Milletvekili, AK Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyonluk krediyi ödememiş - Son Dakika
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