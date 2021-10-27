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Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'anayasa' vurgusu - Son Dakika

Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'anayasa' vurgusu

27.10.2021 14:31

Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'anayasa' vurgusu TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İçinde bulunduğumuz 27.

Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'anayasa' vurgusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"İçinde bulunduğumuz 27. yasama döneminde milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinden temel beklentilerinden biri, uzlaşarak ve anlaşarak toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları iyi belirlenmiş, günümüz Türkiye'sine yaraşır yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasıdır"

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç:

"Kamu Denetçiliği Kurumu kamuoyu ve idare nezdinde farkındalığı arttırmaya çalışmış, sorun çözme yeteneğini geliştirmiş, tavsiye kararlar ve dostane çözümleri uzlaşmacı rolüyle insanımızın adalete erişimini hızlandırmıştır"

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İçinde bulunduğumuz 27. yasama döneminde milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinden temel beklentilerinden biri, uzlaşarak ve anlaşarak toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları iyi belirlenmiş, günümüz Türkiye'sine yaraşır yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katıldı. Darbe anayasası olarak bilinen 1982 Anayasası'nda 19 kez değişiklik yapıldığını hatırlatan Şentop, "Her şeyden önce bu durumdan kurtulmak, yani anayasamız ile 12 Eylül 1980 tarihli askeri darbe arasındaki bağlantıyı hem şeklen hem de muhteva olarak kesmek için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuz tartışmasızdır. Öte yandan yürürlüğe girdiği 1982 yılından bugüne kadar geçen 39 senelik süre zarfında 19 defa değiştirilmesine ve yamalı bir anayasa hüviyetine bürünmesine rağmen halen farklı siyasi görüş mensuplarınca çeşitli vesilelerle anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunun belirtilmesi, aslında ihtiyaç duyulan şeyin bir anayasa değişikliği değil, zamanın ihtiyaçlarına cevap veren, yeni ve iç bütünlüğü olan bir anayasa olduğunu ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

"İçinde bulunduğumuz 27. yasama döneminde milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinden temel beklentilerinden biri, uzlaşarak ve anlaşarak toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları iyi belirlenmiş, günümüz Türkiye'sine yaraşır yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasıdır" diyen Şentop şunları kaydetti:

"Temenni ederim ki milletimizin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmak, böylece devletimizi ve milletimizi, nihayetinde bir askeri darbe anayasası ile yönetilmenin ağırlığından kurtarmak en kısa zamanda ve inşallah bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclisimize nasip olur. Böylelikle yüce Meclisimiz ve onun kıymetli üyeleri, bir konuda daha milletimize karşı üstlendiği tarihi sorumluluğu yerine getirmenin gururunu yaşar ve 27. yasama döneminin 5. yasama yılı milletimiz tarafından seçilmiş milletvekilleri tarafından uzlaşıyla, sivil ve modern bir anayasanın hazırlandığı bir dönem olarak siyasi tarihimizdeki yerini alır."

Şentop, TBMM Başkanlığına 33'ü uluslararası anlaşmalara ilişkin olmak üzere toplam 771 kanun teklifi sunulduğunu belirterek, "Bu tekliflerden ve yine önceki yasama yıllarında başkanlığımıza sunulan kanun tekliflerinden (55'i uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin olmak üzere) toplam 81 teklif kanunlaşmıştır. Yine aynı dönemde çeşitli konularda 45 TBMM kararı alınmıştır. Bu verilerle birlikte içinde bulunduğumuz 27. yasama döneminin tamamına baktığımızda 27. dönemde başkanlığımıza sunulan toplam kanun teklifi sayısı 3 bin 925 olmuştur. Bu tekliflerden 196'sı kanunlaşırken, 3 bin 623'ü komisyonlarda, 66'sı ise Genel Kurul gündeminde bulunmaktadır. 27. dönem içerisinde alınan TBMM kararlarının toplam sayısı ise 122'ye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Şentop, TBMM'nin 2022 yılı bütçesi hakkında bilgi vererek, "2022 Yılı Bütçe Teklifi, 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olarak komisyona sunulmuştur. 2022 yılı bütçe teklifinin yüzde 72,7'si yasama, yüzde 22,3'ü yönetim ve destek, yüzde 5'i ise program dışı giderlerden oluşmaktadır. Şimdiden 2022 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, siz değerli milletvekillerimize saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener ise, 2020 yılında 36 genel bütçeli idare, 98 yüksek öğretim kurumu ve üniversite olmak üzere 129 özel bütçeli idare, 2 sosyal güvenlik kurumu, 8 denetleyici ve düzenleyici kurum, 9 kalkınma ajansı, 9 diğer kamu idaresi olmak üzere toplam 194 Sayıştay denetim raporunun TBMM'ye gönderildiğini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik kurumun görev yaptığını belirterek, hakkını arayan, hak arama yollarını bilen bireylerin yetişmesine katkı verdiklerini ifade etti. Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu kamuoyu ve idare nezdinde farkındalığı arttırmaya çalışmış, sorun çözme yeteneğini geliştirmiş, tavsiye kararlar ve dostane çözümleri uzlaşmacı rolüyle insanımızın adalete erişimini hızlandırmıştır. Önleyici, eğitici rolüyle uyuşmazlıkların doğmadan engellenmesine katkı vermiştir" değerlendirmesini yaptı.

Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'anayasa' vurgusu
Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'anayasa' vurgusu
Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'anayasa' vurgusu
Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'anayasa' vurgusu

Mustafa Şentop, Anayasa, Türkiye, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'anayasa' vurgusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'anayasa' vurgusu - Son Dakika
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